Asiens Börsen überwiegend stark - Shanghai gibt nach

An den Börsen in Fernost ist am Dienstag keine einheitliche Entwicklung zu sehen. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag ohne grosse Ausschläge. Der DAX notierte zum Wochenstart auf grünem Terrain. Feiertagsbedingt fand am Montag kein Handel an den US-Börsen statt.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt hielten sich Anleger am Montag zurück.

Der SMI ging mit roten Vorzeichen in den Handel und tendierte anschliessend um seinen Schlusskurs von Freitag. Zur Schlussglocke gewann der heimische Leitindex moderate 0,11 Prozent auf 10'888,54 Punkte.

Der SLI und SPI verbuchten zunächst Abschläge, konnten sich dann jedoch in die Gewinnzone vorschieben und beendeten den Tag schliesslich 0,36 Prozent höher bei 1'721 Zählern, bzw. 0,32 Prozent im Plus bei 13'531,83 Einheiten.

Für grössere Avancen schien derzeit der Schnauf zu fehlen. Eine positive Note brachten neue Konjunkturzahlen aus China, wo die Wirtschaft im vergangenen Jahr stärker gewachsen ist als erwartet. In Marktkreisen wurde dennoch mit einem ruhigen Start in die neue Woche gerechnet, zumal in den USA zwei Tage vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" nicht gehandelt wird.

Die Aktien seien zwar gut ins neue Jahr gestartet, hätten nun aber mehrheitlich eine Pause im Aufwärtstrend eingelegt, hiess es denn auch in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank. Nach den ausserordentlich starken Gewinnen der vergangenen Wochen und Monate zeigten sich gewisse Ermüdungserscheinungen, so die Staatsbank, welche den Aktienmarkt deshalb auf kurze Sicht als "reif für eine Konsolidierung" bezeichnet.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart stabil.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Montag tiefer und bewegte sich im Verlauf in einer engen Range um die Nulllinie, konnte aber nach oben ausbrechen. Schlussendlich gewann das deutsche Börsenbarometer 0,44 Prozent auf 13'848,35 Punkte.

Gute Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter stützen und ihn wieder näher an die Marke von 14'000 Punkten heranführen, die er zuletzt etwas aus dem Blick verloren hatte.

Einen Tag vor dem Machtwechsel in Washington warten die Anleger auf die Rede der designierten US-Finanzministerin und ehemaligen US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Währungspolitik und zum Konjunkturpaket der USA. Von Unternehmensseite stehen weitere Quartalszahlen von US-Banken auf der Agenda. Ausserdem beraten in Deutschland Bund und Länder über weitere Corona-Beschränkungen.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte befinden sich feiertagsbedingt (Martin Luther King Day) noch im langen Wochenende.

Der Dow Jones ging bereits im Minus in den Tag und verblieb auf rotem Terrain. Zur Schlussglocke am vergangenen Freitag wies der US-amerikanische Leitindex einen Abschlag von 0,57 Prozent auf 30'814,26 Zähler aus. Auch der NASDAQ Composite gab nach - zuletzt 0,87 Prozent auf 12'998,50 Punkte.

Sorgen vor Steuererhöhungen in den USA drückten am Freitag an der Wall Street auf die Aktienkurse. Das vom künftigen US-Präsidenten Joe Biden angekündigte Corona-Hilfspaket im Volumen von 1,9 Billionen Dollar löste damit keine Euphorie unter Aktieninvestoren aus. Stattdessen fragten Anleger, wer die Rechnung im Anschluss begleichen wird. "Der Umfang überrascht offensichtlich auf der Oberseite. Mit der Senatsmehrheit könnten Steuererhöhungen mittelfristig kommen und das ist etwas, was der Markt ins Kalkül ziehen muss", sagte Investmentstrategin Wei Li von BlackRock.

Andererseits zeigte der Arbeitsmarkt Zeichen der Schwäche und damit die Notwendigkeit staatlicher Unterstützung. Am Vortag hatten Daten die höchste Steigerung bei den wöchentlichen Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA seit Beginn der Pandemie im März 2020 offenbart. "Wenn man so schlechte Daten sieht, muss man sich fragen, ob die vorherrschende Erwartung, dass eine zyklische Erholung eintritt, erschüttert wird", ergänzte Li.

Die drei US-Banken JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo hatten am Freitag die neue Bilanzsaison eröffnet. Morgan Stanley, Goldman Sachs und Bank of America sind kommende Woche an der Reihe.

ASIEN

An den Börsen in Asien sind am Dienstag gemischte Vorzeichen zu sehen, es dominieren jedoch die Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei klettert gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 1,46 Prozent auf 28'653 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite dagegen zur gleichen Zeit bei 3'584 Stellen um 0,34 Prozent schwächer.

In Hongkong geht es beim Hang Seng derweil um kräftige 2,53 Prozent nach oben auf 29'592 Punkte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires