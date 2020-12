SMI und DAX gehen etwas schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schliessen leicht im Minus -- Asiatische Indizes letztlich tiefer

Für den heimischen und den deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag leicht abwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel geschwächt. Vor dem Wochenende prägten Sorgen das Börsengeschehen in Asien.

SCHWEIZ

An der Börse in Zürich hielten sich die Anleger am Freitag zurück.

Der SMI schaffte nach einem kaum veränderten Start zwar zunächst den Sprung auf grünes Terrain, drehte dann aber ins Minus und schloss mit einem kleinen Verlust von 0,16 Prozent bei 10'523,86 Zählern.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI veränderten sich vor dem Wochenende kaum und beendeten den Handel mit minus 0,23 Prozent bei 1'654,83 Punkten bzw. plus 0,01 Prozent bei 13'115,07 Einheiten.

Unerwartet positive Konjunkturzahlen aus Deutschland sowie der Start der Impfprogramme in verschiedenen Ländern, die Aussicht auf ein Brexit-Abkommen und ein weiteres US-Konjunkturpaket stimmten die Anleger zunächst zuversichtlich. Doch dann belastete am Nachmittag eine schwache Wall Street.

DEUTSCHLAND

Der Frankfurter Handel war am Freitag von Unsicherheit geprägt.

Der deutsche Leitindex DAX konnte sich nach anfänglichen Verlusten nur vorübergehend ins Plus vorkämpfen und fiel dann wieder unter den Vortagesschlusskurs. Schlussendlich ging er 0,27 Prozent schwächer bei 13'630,51 Zählern in den Feierabend.

Am Vormittag war der DAX mit in der Spitze 13'774 Punkten wieder dicht dran am Rekordhoch von 13'795 Punkten aus dem Februar. Doch nachdem zunächst noch gute ifo-Geschäftsklimadaten für Deutschland die Kurse gestützt hatten, belastete am Nachmittag eine schwache Wall Street.

WALL STREET

Am Freitag schlug an der Wall Street ein leichtes Minus zu Buche.

Der Dow Jones rutschte im Sitzungsverlauf sukessive ab. In den letzten 20 Handelsminuten drehte der Index aber wieder nach oben und schloss 0,41 Prozent tiefer bei 30'179,05 Punkten. Der NASDAQ Composite holte ebenfalls einen grossen Teil der vorherigen Verluste auf und verlor schlussendlich lediglich 0,07 Prozent auf 12'755,64 Zähler.

Frische US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Kurse. So haben die USA ihr chronisches Defizit bei der Leistungsbilanz im dritten Quartal während der Corona-Krise ausgeweitet. Die konjunkturellen Aussichten in den USA haben sich im November etwas stärker als erwartet verbessert. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren stieg um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Auf Unternehmensseite standen die Fedex -Papiere im Fokus. Der florierende Paketversand in der Corona-Krise hat dem Logistikkonzern ein unerwartet starkes Quartal beschert. Allerdings machten die Anleger erst einmal Kasse - die Papiere sackten als Schlusslicht im S&P-100-Index um 5,0 Prozent ab. Allerdings hat sich der Kurs der Aktie seit Anfang Juli auch mehr als verdoppelt.

Die Aktien des Impfstoffherstellers Moderna erholten sich nach anfänglich deutlichen Verlusten und notierten zuletzt 0,2 Prozent im Minus. Am Vortag hatten sie noch von Erwartungen profitiert, dass ein Beratungskreis der US-Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht für den Corona-Impfstoff des US-Pharmakonzerns geben würde. Diese Erwartungen bestätigten sich nach Börsenschluss. Die Abstimmung galt als wichtiges Signal für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs durch die FDA.

ASIEN

An den Börsen in Fernost waren die Vorzeichen vor dem Wochenende rot.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 0,16 Prozent auf 26'763,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sank der Shanghai Composite um 0,29 Prozent auf 3'394,90 Einheiten. Mit minus 0,67 Prozent geht es für den Hang Seng in Hongkong auf 26'498,60 Punkte nach unten.

Die Anleger waren angesichts der anhaltenden Unsicherheiten aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie vorsichtig und trennten sich vor dem Wochenende von Positionen. Das Gezerre um ein neues staatliches Konjunkturpaket in den USA ging unterdessen weiter und dürfte sich noch weiter hinziehen.

In Japan belastete das Sentiment vom anhaltend starken Yen bzw. schwachen Dollar, was schlecht für Exportwerte ist. Am Vortag war der Yen in Reaktion auf die Bestätigung der ultralockeren Geldpolitik der US-Notenbank auf ein Mehrmonatshoch gestiegen. Die Bank of Japan hält derweil wie erwartet an ihrer lockeren Geldpolitik fest und verlängert ihre Corona-Krisenmassnahmen mit einem verstärkten Ankauf von Wertpapieren.

