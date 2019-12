Asiens Börsen uneinheitlich

In Asien notieren die Börsen mit verschiedener Tendenz.

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse ging es am Dienstag moderat nach unten.

Der Leitindex SMI schloss 0,03 Prozent tiefer bei 10'538,89 Einheiten. Am Morgen war der Leitindex noch mit einem grösseren Minus in den Tag gestartet.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegten sich ebenfalls mit kaum bewegter Tendenz. Der SLI gewann letztlich 0,02 Prozent auf 1'627,23 Punkte, während der SPI 0,17 Prozent auf 12'721,91 Zähler nachgab.

Der Schweizer Aktienmarkt gab am Dienstag leicht nach. Die positive Wirkung der Annäherung zwischen den USA und China sowie des Ausgangs der Wahl in Grossbritannien sei mittlerweile etwas verpufft, hiess es in Marktkreisen. Vorerst sei deshalb eine Konsolidierungsphase angezeigt, zumal der SMI erst am Vortag ein neues Allzeithoch markiert hatte.

Die Stimmung bleibe aber grundsätzlich freundlich geprägt, sagte ein Händler. Ein Wermutstropfen seien allenfalls die Berichte über die Pläne Boris Johnsons, eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Brexit per Gesetz ausschliessen. So blieben der EU und Grossbritannien lediglich ein knappes Jahr, um einen komplexen Handelsdeal auszumachen. Das Gespenst eines "No-Deal-Brexit" würde damit Ende 2020 bereits wieder winken.

DEUTSCHLAND

Am zweiten Handelstag der Woche zeigte sich der deutsche Leitindex tiefer.

Der DAX gab zum Start nur moderat nach, baute seine Verluste dann jedoch stetig aus. Schlussendlich stand ein Minus von 0,89 Prozent auf 13'287,83 Zähler an der Tafel.

Nach seiner jüngsten Rekordjagd legte der DAX am Dienstag zunächst eine Verschnaufpause ein. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex seinen bisher höchsten Stand in diesem Jahr erreicht hatte. Börsianer schielen deshalb bereits auf die Bestmarke bei knapp 13'600 Punkten aus dem Januar 2018.

Die Anleger blieben aber weiterhin euphorisch, erklärten Marktbeobachter am Morgen. Die jüngste Annäherung der beiden Kontrahenten im Zollstreit, USA und China, gab den Börsen weltweit derzeit neue Kraft, ebenso wie der Ausgang der Wahl in Grossbritannien. Rückenwind kam auch von den Überseebörsen: Asiens Handelsplätze notierten am Dienstag durch die Bank fest, am Abend zuvor hatte sich auch an der Wall Street die Jagd nach neuen Rekorden fortgesetzt.

WALL STREET

Am Dienstag agierten Anleger an der Wall Street mit Vorsicht.

Der Dow Jones eröffnete mit einem kleinen Minus, konnte anschliessend jedoch leicht ins Plus drehen. So verliess er den Handel dann auch 0,1 Prozent fester bei 28'264,78 Punkten. Am Vortag hatte der US-Leitindex erstmals vorübergehend die Marke von 28'300 Punkten überstiegen. Daneben trat der NASDAQ Composite lange quasi auf der Stelle, nachdem er zum Start noch um leicht gestiegen war. Zum Börsenschluss schaffte er es dann noch auf einen leichten Zuschlag von 0,1 Prozent bei 8'823,36 Zählern.

Am US-Aktienmarkt atmeten die Anleger am Dienstag nach den Vortagesrekorden erst einmal wieder durch. Konjunkturseitig gab es starke Daten aus dem Baugewerbe. So stiegen die Baubeginne im November deutlich stärker als erwartet und auch die Zahl der Baugenehmigungen legte überraschend zu.

ASIEN

Am Mittwoch weisen die wichtigsten asiatischen Indizes unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Japan verliert der Nikkei zur Zeit 0,49 Prozent auf 23'948,23 Zähler.

In China geht es für die Börsen wenig bewegt zu: Der Shanghai Composite legt aktuell 0,19 Prozent zu auf 3'028,21 Punkte. In Hongkong pendelt der Hang Seng mit plus 0,01 Prozent bei 27'847,30 Einheiten um den Vortagesschluss.

An den ostasiatischen Aktienmärkten werden am Mittwoch die Gewinne der Vortage verdaut. Zum einen ebbt die Euphorie um das zwischen den USA und China gefundene sogenannte "Phase-1-Abkommen" zur Beilegung der Handelsstreitigkeiten etwas ab, zum anderen warten die Marktakteure weiter auf die Details dazu. Gleichzeitig kommt aber etwas Rückenwind von den US-Vorgaben, wo die Indizes erneut Rekordniveaus markierten - auch nachdem neue Konjunkturdaten aus den USA durchweg gut ausgefallen waren.

Aus Japan werden derweil erneut sinkende Importe und Exporte gemeldet. Dabei fiel das Minus bei den Exporten im November aber zumindest nicht so stark aus, wie Ökonomen befürchtet hatten. Es war bereits der zwölfte Monat in Folge mit rückläufigen Exporten, wofür vor allem das Geschäft mit den USA als Ursache genannt wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires