Ruhiger Wochenausklang: SMI und DAX starten höher -- Asiens Börsen geben nach

SCHWEIZ

Die Schweizer Aktienbörse fährt zum Wochenausklang Gewinne ein.

Der SMI legt kurz nach Handelsbeginn um 0,5 Prozent auf 10'973,50 Punkte zu.

Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich zum Wochenschluss eine Spur fester. Händler sprechen von einer Stabilisierung nach einer insgesamt schwachen Woche. Die Vorgaben aus den USA und aus Fernost sind durchwachsen. Möglicherweise stütze der kleine Eurex-Verfall den Markt noch ein wenig, meint ein Händler. Im November verfallen allerdings nur Optionen und keine Futures. Manche Anleger könnten aber nach der schwachen Woche ihre Baissepositionen glattstellen.

Allerdings ist die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed wegen des nachlassenden Preisauftriebs tatsächlich das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt, weiter gesunken. Denn James Bullard, Fed-Präsident der Notenbank von St. Louis, sprach sich dafür aus, dass die Zinsen weiter steigen sollten, damit das Fed ihr Ziel, die Inflation zu senken, erreiche. Anleger sollten daher vorsichtig sein. Denn die Mischung aus weniger Liquidität und höheren Zinsen sowie das nachlassende Wirtschaftswachstum verheisse nichts Gutes für die Unternehmensgewinne, schreibt die Credit Suisse in ihrem Kommentar. Die Gewinnerwartungen könnten noch zu optimistisch sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex beginnt den letzten Handelstag der Woche im Plus.

Der DAX eröffnet mit einem Plus von 0,38 Prozent bei 14'320,61 Punkten.

Der deutsche Leitindex DAX kann vor dem Wochenende erst einmal keine grossen Sprünge machen. Nach einer wochenlangen Erholungsrally hatte der DAX zu Wochenbeginn die Marke von 14'400 Zählern überwunden, konnte dieses Niveau aber nicht ganz halten. Börsianer sprachen von einem mittlerweile überkauften Niveau. In den USA mehren sich zudem die Zweifel, dass die US-Notenbank Fed tatsächlich ihr Tempo bei den Zinserhöhungen drosseln könnte - genau diese Hoffnung hatte die Rally an den internationalen Handelsplätzen in den vergangenen Wochen gespeist.

Spannend könnte es laut Thomas Altmann von QC Partners im Tagesverlauf werden, wenn an der Derivatebörse Eurex die November-Optionen auf den DAX verfallen. Hier stehe die Marke von 14'100 DAX-Punkten im Brennpunkt. "Dieser Verfall kann ein heisser Tanz werden", so der Analyst des Vermögensverwalters. Erratische Kursbewegungen sind also nicht ausgeschlossen.

WALL STREET

Am Donnerstagabend verzeichneten die wichtigsten Indizes an der Wall Street Abschläge.

Der Dow Jones gab minimal ab und verlor 0,02 Prozent auf 33'547,37 Punkte. Der NASDAQ Composite verlor daneben 0,35 Prozent auf 11'144,96 Zähler.

Nach ihrem starken Lauf seit Mitte Oktober ist die Rally an den US-Börsen seit fast einer Woche ins Stocken geraten. Auch am Donnerstag belasteten Zweifel, ob die US-Notenbank Fed wegen des nachlassenden Preisauftriebs tatsächlich das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. So sagte James Bullard, Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, dass die Zinsen weiter steigen sollten, damit die Fed ihr Ziel, die Inflation zu senken, erreiche. Vor diesem Hintergrund nahmen Anleger an der Wall Street erneut Gewinne mit und am US-Rentenmarkt zogen die Renditen von US-Staatsanleihen wieder an.

Bereits seit vergangenen Freitag sind die Anleger spürbar vorsichtiger geworden. Die Erleichterung über ein Nachlassen des Preisauftriebs in den USA, die den Dow Jones binnen gut eines Monats um fast ein Fünftel nach oben getrieben hatte, ebbte ab. Die Hoffnung, dass die Fed angesichts der jüngsten Inflationsdaten geldpolitisch deutlich behutsamer vorgehen könnte, erhielt Dämpfer. Aussagen von Fed-Mitgliedern sorgen für zunehmende Risikoaversion.

Neue Konjunkturdaten konnten die Stimmung der Anleger auch nicht drehen. Die Daten vom Arbeits- und Häusermarkt fielen gemischt aus. Die Umfrage der Notenbank in Philadelphia unter Herstellern zum Geschäftsklima zeigte ein unerwartet deutlich eingetrübtes Stimmungsbild.

ASIEN

Die Börsen in Asien bewegen sich am Freitag in der Verlustzone.

In Tokio ging der Nikkei mit einem kleinen Minus von 0,11 Prozent bei 27'899,77 Punkten in den Feierabend.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite zum Handelsschluss 0,58 Prozent tiefer bei 3'097,24 Zählern. In Hongkong verbucht der Hang Seng untertdessen ein Minus von 0,51 Prozent auf 17'954,29 Einheiten.

Die aktuell hohen Neuinfektionen und Coronausbrüche stellten einen Test der noch immer strikten Abwehrmassnahmen in China dar, heisst es derweil aus dem Handel. Die Hoffnung, dass die Behörden auch aufgrund von Widerständen in der Bevölkerung etwas besonnener reagierten, sorge aber für etwas Zuversicht. "In den nächsten Wochen wird sich zeigen, inwieweit die politischen Entscheidungsträger von Chinas COVID-19-Politik überzeugt sind", so CBA-Analyst Vivek Dhar.

In Japan ist die Inflation auf Basis der Verbraucherpreise in der Kernrate mit 3,6 Prozent im Oktober einen Tick höher ausgefallenen als vorausgesagt. Das liegt den siebten Monat in Folge deutlich über dem von der Notenbank ausgegebene Inflationsziel von 2 Prozent. Eine Abkehr der ultralockeren japanischen Geldpolitik bleibe dennoch bislang nur Spekulation, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires