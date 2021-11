SMI startet fest -- DAX stabil -- Börsen in Fernost leichter

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Geschäft etwas fester.

Der SMI hält sich trotz Inflationssorgen weiter auf Rekordniveau.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI zeigen sich derweil ebenfalls freundlich.

Die Vorgaben aus den USA sind leicht negativ, was in Marktkreisen auf Sorgen wegen der hohen Inflation zurückgeführt wird. Dies scheint die Börsen in Europa indes wenig zu kümmern. Nicht nur der DAX in Deutschland, sondern auch der hiesige SMI befinden sich in neuen Rekordhöhen. Mittlerweile liegt das am Vortag markierte neue Hoch des SMI bei über 12'600 Punkten, er hat am Vortag auch über dieser Marke geschlossen.

Das Thema Inflation verschwindet dennoch nicht von der Bildfläche. Der Präsident einer regionalen Notenbank in den USA hat zwar am Vortag bestätigt, dass das Fed bis Mitte 2022 brauchen werde, um die Reduktion der Anleihenkäufe abzuschliessen. Dennoch herrscht eine gewisse Besorgnis, dass die US-Notenbank das Prozedere der Straffung der Geldpolitik beschleunigen könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex beginnt den Donnerstag verhalten optimistisch.

Der DAX startet mit einem minimalen Plus von 0,07 Prozent auf 16'262,29 Punkte.

Ungeachtet schwächerer Vorgaben von den Überseebörsen in Asien und den USA lässt der DAX auch am Donnerstag noch keine Ermüdungserscheinungen erkennen. Am Vortag hatte das Barometer seine Rekordserie bis auf fast 16'284 Punkte fortgesetzt. Auch die höhere Inflation und die steigenden Corona-Zahlen stehen einem Kurszuwachs derzeit kaum im Weg, während der schwache Euro weiter für Unterstützung sorgt.

WALL STREET

An der Wall Street wurden am Mittwoch leichte Verluste beobachtet.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung nur marginal höher, fiel im Verlauf jedoch auf rotes Terrain zurück und beendete den Tag somit mit einem Abschlag von 0,58 Prozent auf 35'931,05 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite tendierte derweil ebenfalls etwas schwächer, nachdem er nahezu unverändert gestartet war. So schloss er 0,33 Prozent leichter bei 15'921,57 Zählern.

Händler vermissten neue Impulse angesichts des Umstandes, dass sich die Indizes schon wieder in Richtung ihrer Rekordstände bewegen. An Konjunkturdaten wurden lediglich die Baubeginne bzw. -genehmigungen für Oktober veröffentlicht. Insgesamt bleibe das Umfeld für Aktien aber günstig - trotz der Zinsfantasien, hiess es. "Aktien werfen deutlich mehr ab als Anleihen", sagte Investmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald. Die Angst, etwas zu verpassen, sei noch immer vorhanden.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien will weiter keine Kauflaune aufkommen.

In Japan gab der Nikkei schlussendlich um 0,30 Prozent nach auf 29'598,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland veliert der Shanghai Composite derweil 0,47 Prozent auf 3'520,71 Zähler, während der Hang Seng 1,43 Prozent auf 25'282,97 Einheiten einbüsst.

Auch am Donnerstag geht es mehrheitlich nach unten, wobei die weltweit hohen Inflationsraten die Anleger vorsichtig agieren lassen, ebenso wie die wieder tobende Corona-Pandemie mit Rekordinfektionszahlen in einigen Ländern. In Hongkong ist zusätzlich die mit Liquiditätsproblemen kämpfende Immobilienbranche ein Belastungsfaktor.

Am Devisenmarkt spiegelt sich die dominierende Vorsicht in einem deutlich gestiegenen Yen wider, was zusätzlich Gegenwind für die Aktienkurse in Japan bedeutet. Der Yen gilt traditionell als Fluchtwährung in Krisenzeiten.

Tendenziell verkauft werden in der gesamten Region Aktien aus dem Ölsektor, nachdem sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping bei ihrem virtuellen Treffen auch darüber unterhalten haben sollen, gemeinsam ihre strategischen Ölreserven anzuzapfen, um den steigenden Energiepreisen zu begegnen.

