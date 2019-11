SMI legt zu -- DAX stabil -- Asiens Börsen im Plus

Am heimischen Aktienmarkt ist die Stimmung freundlich. An der deutschen Börse ist Zurückhaltung bemerkbar. In Fernost greifen Anleger am Montag zu.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit grünen Vorzeichen.

Der Leitindex SMI notierte zum Ertönen der Startglocke 0,07 Prozent höher bei 10'316,93 Einheiten und kann anschliessend zulegen.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI schliessen sich dieser Tendenz nach einem wenig bewegten Start an.

Gestützt wird die Stimmung von der Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits. Zudem hat die chinesische Notenbank einen wichtigen Leitzins zur Liquiditätsversorgung am Morgen gesenkt, das stützt die Stimmung an den asiatischen Märkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich wenig verändert.

Der DAX eröffnete 0,11 Prozent fester bei 13'255,78 und begibt sich danach auf Richtungssuche.

Weiter hoffnungsvolle Zeichen im US-chinesischen Handelsstreit und gute Vorgaben von den Überseebörsen stützen am Montag. Am Freitag hatte das Barometer im späten Handel nochmal zugelegt und die sechste Gewinnwoche in Folge verbucht, wenngleich die jüngste Rally zuletzt etwas an Kraft eingebüsst hat.

Im Handelskonflikt gibt es offenbar weitere Fortschritte. Laut einem Pressebericht haben die amerikanischen und chinesischen Verhandlungsführer miteinander telefoniert. Dabei soll es um die Kernanliegen beider Seiten gegangen sein, die ein Teilabkommen im Handelsstreit anstreben.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte Rekordstimmung.

Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke und konnte weiter zulegen. Er schloss bei einem Rekorstand von 28'004,98 Punkten 0,8 Prozent über seinem Vortagesschluss. Parallel stieg der NASDAQ Composite zum Handelsstart, anschliessend blieb auch er im Plus. Sein Schlussstand: Plus 0,73 Prozent bei 8'540,83 Punkten und verbucht damit auch ein neues Allzeithoch.

Optimismus in Sachen Handelsstreit trieb die Kurse in den USA vor dem Wochenende an. Für positive Signale sorgte, dass Larry Kudlow, der oberste Wirtschaftsberater von Donald Trump , verlauten liess, dass der US-Präsident zufrieden mit bisherigen Fortschritten in Richtung "Phase-Eins-Handelsabkommen" sei - ein erstes Abkommen sei damit in Reichweite, heisst es.

ASIEN

In Asien startet die neue Handelswoche mit positiven Vorzeichen.

In Japan gewinnt der Nikkei 0,49 Prozent auf 23'416,76 Indexeinheiten (Stand: 09:10 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zeitgleich um 0,62 Prozent zu auf 2'909,20 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil mit einem Gewinn von 1,15 Prozent bei 26'628,87 Punkten.

Trotz anhaltender Unruhen in Hongkong zeigen sich die meisten Börsen in Asien im späten Geschäft am Montag mit Aufschlägen. Ausgerechnet in der chinesischen Sonderverwaltungszone steigt das Börsenbarometer am deutlichsten, obwohl dort am Wochenende die regierungskritischen Proteste erneut eskaliert sind und erstmals reguläres chinesisches Militär zum Einsatz gekommen sein soll. Zugleich geht die Lokalregierung in Hongkong von einer tiefen Rezession aus. Einige Händler verweisen auf die überraschende Leitzinssenkung der chinesischen Notenbank, die den gesamten Aktienmarkt in Asien stützt.

Stützend wird sich auch der Höhenflug der Wall Street aus. Erstmals in seiner Geschichte hatte der Dow-Jones-Index am Freitag die Marke von 28.000 Punkten genommen - getrieben von wieder aufgefrischten Hoffnungen im US-chinesischen Handelsstreit. Als Auslöser der Stimmungsverbesserung fungierte diesmal der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow.

