SMI tiefer erwartet -- DAX vorbörslich leicht im Minus -- Asiens Börsen etwas schwächer

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt werden am Montag Verluste erwartet.

Der SMI notiert zum Wochenbeginn vorbörslich im Minus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex.

Aus China gab es bereits Wachstumsdaten, die belegen, dass die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt unter den jüngsten Lockdowns sowie den galoppierenden Strompreisen leidet. Trotz der Verlangsamung sind Volkswirte insgesamt zuversichtlich, dass die chinesische Wirtschaft das im März festgelegte Wachstumsziel der Führung in Peking von 6 Prozent oder mehr erfüllen wird.

DEUTSCHLAND

Deutsche Anleger halten sich zum Wochenbeginn vorbörslich zurück.

So war der DAX zeigt sich vor dem Ertönen der Startglocke etwas leichter.

In der vergangenen Woche war der DAX auch dank einer bisher erfreulich laufenden Berichtssaison in nur vier Handelstagen von etwas über 15'000 Punkten wieder bis auf fast 15'600 Zähler gestiegen. Am Montag könnten Konjunkturdaten aus China die Kauflaune erst einmal etwas dämpfen. Das Wirtschaftswachstum in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt hatte im dritten Quartal die Erwartungen leicht verfehlt.

WALL STREET

An den US-Märkten ging es vor dem Wochenende aufwärts.

Der US-Leitindex Dow Jones legte bereits zum Handelsstart zu und baute die Gewinne immer weiter aus. Schlussendlich ging das Börsenbarometer 1,09 Prozent im Plus bei 35'294,76 Zählern in den Feierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte die gleiche Tendenz und schloss 0,5 stärker bei 14'897,34 Punkten.

Für gute Stimmung sorgten unter anderem erfreuliche Geschäftszahlen von Goldman Sachs. Zudem legte der für die USA als weltgrösste Volkswirtschaft wichtige Einzelhandelsumsatz im September überraschend zu.

ASIEN

Zum Wochenstart verbuche die Börsen in Fernost Abschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert 0,29 Prozent tiefer bei 28'982,98 Punkten.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es nach unten, wo der Shanghai Composite um 0,35 Prozent auf 3'559,96 Indexpunkte abgibt.

Ebenfalls auf rotem Terrain präsentiert sich der Markt in Hongkong. Der Hang Seng vermeldet Verluste von 0,31 Prozent auf 25'253,57 Zähler.

Die Stimmung an den Börsen ist von Zurückhaltung geprägt.

Wirtschaftsdaten zeigen, dass die chinesische Wirtschaft im dritten Quartal langsamer als erwartet gewachsen ist. Die Anleger setzten indessen darauf, dass Peking der Wirtschaft unter die Arme greifen wird, was die Verluste an den Börsen in der Region einschränkt. Rückenwind kommt zudem von der Wall Street, wo die gut angelaufene Berichtssaison zuletzt für ein freundliches Umfeld gesorgt hat.

Das Bruttoinlandsprodukt Chinas wuchs im Zeitraum Juli bis September um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und verlangsamt sich damit deutlich gegenüber dem Vorquartal. Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 5,1 Prozent mehr erwartet. Auch die Industrieproduktion blieb hinter den Erwartungen zurück. Sie stieg im September um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier war ein Anstieg um 3,8 Prozent prognostiziert worden. Belastet wurde die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft von Stromengpässen, Problemen in der Lieferkette und neuen COVID-19-Ausbrüchen. Hinzu kommen die anhaltenden Probleme im angeschlagenen Immobiliensektor mit dem wankenden Sektorriesen Evergrande.

