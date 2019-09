Warten auf Fed-Entscheid: SMI nahe Nulllinie -- DAX stabil -- Asiens Börsen gehen uneinig in den Feierabend

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich kaum bewegt. Der DAX tendiert nahe der Nulllinie. An den asiatischen Märkten liess sich am Mittwoch keine klare Richtung ausmachen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt weist zur Wochenmitte keine eindeutige Tendenz aus.

Der Leitindex SMI eröffnete 0,31 Prozent schwächer bei 9'982,47 Zählern und arbeitet sich nun an das Vortagesniveau heran.

Die Nebenwerteindizes SLI sank zur Startglocke um 0,41 Prozent auf 1'531,07 Einheiten - er gibt weiterhin etwas nach. Der SPI findet ebenfalls keine klare Richtung. Zur Eröffnung stand er 0,12 Prozent tiefer bei 12'123,18 Punkten.

Nach dem Ölpreisschock vom Wochenende bleibt die Stimmung trotz einer gewissen Stabilisierung angespannt. Die Erholung des SMI vom Vortag war vor allem den defensiven Schwergewichten zu verdanken. Der Ölpreis und die geopolitischen Unsicherheiten bleiben auch nach der leichten Entspannung vom Vortag im Fokus.

Für Zurückhaltung sorgt auch die mit Spannung erwartete Zinssitzung der amerikanischen Notenbank. Zwar wird mehrheitlich eine Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt erwartet, Überraschungspotential ist gemäss Händlern aber dennoch vorhanden. Beachtung werden dabei auch die weiterführenden Kommentare hinsichtlich der künftigen Schritte des Fed finden.

DEUTSCHLAND

Zur Wochenmitte begeben sich Anleger am deutschen Markt zunächst in eine abwartende Haltung.

Der DAX ging 0,09 Prozent schwächer bei 12'361,23 Zählern in den Handel. Er bewegt sich im weiteren Sitzungsverlauf um die Nulllinie.

Der wichtigste Termin des Tages ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank, die allerdings erst nach Handelsschluss in Europa bekannt gegeben wird. Die Nachrichtenlage von Seiten der Unternehmen ist am Morgen verhältnismässig dünn.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Dienstag abwartend.

Der Dow Jones pendelte im Dienstagshandel um die Nulllinie und schloss am Ende mit einem Mini-Plus von 0,11 Prozent bei 27'105,91 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zur Handelseröffnung mit minus 0,67 Prozent bei 8'121,64 Punkten deutlicher ab, schaffte im Verlauf aber den Sprung in die Gewinnzone und ging mit einem Aufschlag von 0,40 Prozent bei 8'186,02 Zählern in den Feierabend.

Nach einem schwachen Wochenstart liessen die Anleger an der Wall Street weiter Vorsicht walten. Damit zollte der US-Leitindex den Verwerfungen am Ölmarkt nach einem Angriff auf die saudi-arabische Ölindustrie sowie seiner vorangegangenen Rally erneut Tribut. Zudem warteten die Investoren auf den richtungsweisenden Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed an diesem Mittwoch.

Der Markt verspricht sich von den US-Währungshütern zur Wochenmitte die zweite Zinssenkung in diesem Jahr, und zwar um weitere 0,25 Prozentpunkte. Laut Experte Andres Lipkow von der Comdirect Bank sind die höheren Ölpreise zu einem Argument für eine erneute Leitzinssenkung geworden. Ende Juli schon hatte die Fed das Zinsniveau erstmals seit mehr als zehn Jahren verringert.

ASIEN

An den asiatischen Börsen tendierten die wichtigsten Indizes am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen.

In Japan wies der Nikkei letztlich einen Abschlag von 0,18 Prozent auf 21'960,71 Einheiten aus.

Der Shanghai Composite legte dagegen 0,25 Prozent auf 2'985,66 Zähler zu. Der Hang Seng in Hongkong verlor letztlich 0,13 Prozent auf 26'754,12 Einheiten.

Das Warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf dominierte am Mittwoch das Geschehen an den asiatischen Börsen. Die Indizes zeigten sich in relativ engen Grenzen uneinheitlich. Allgemein wird von der Fed eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erwartet, allerdings ist am Zinsterminmarkt die Wahrscheinlichkeit dafür zuletzt deutlich gesunken.

Von den Ölpreisen kamen keine neuen Impulse. Hier hat sich die Lage nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag wieder beruhigt. Da waren die Preise deutlich gefallen angesichts von Meldungen, wonach Saudi-Arabien nach den Angriffen am Wochenende auf Ölförderanlagen relativ schnell wieder das alte Produktionsniveau erreichen wird. Innerhalb weniger Wochen werde das Land den grössten Teil der Produktion wiederherstellen und zu einem normalen Niveau zurückkehren, teilte das saudische Energieministerium inzwischen mit.

