12'500 Punkte greifbar: SMI behauptet erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Börsen in Fernost steigen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch mit grünen Vorzeichen erwartet.

Der SMI hatte den Dienstag zuletzt 0,47 Prozent höher bei 12'477,44 Zählern beendet. Nun könnte das Börsenbarometer die Marke von 12'500 Punkten in Angriff nehmen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten am Vortag dem Trend des Leitindex, nachdem sie den Handelstag noch mit leichten Abschlägen begonnen hatten.

Insgesamt lassen es die Anleger nach dem Rekordhoch etwas ruhiger angehen. Die weltweite Ausbreitung der Corona-Variante Delta und auch geopolitische Risiken nach dem Machtwechsel in Afghanistan mahnen etwas zur Vorsicht. Schnäppchenjäger könnten allerdings weiterhin tiefere Kurse zum Einstieg nutzen. Dabei stehen den Börsianer auch heute wieder zahlreiche Bilanzdaten zur Sichtung parat.

US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell hatte derweil bei einer Rede am Vorabend keine weiteren Erkenntnisse zur künftigen Geldpolitik geliefert. Neue Hinweise auf den Zeitpunkt für den Ausstieg der US-Notenbank (Fed) aus der extrem lockeren Geldpolitik zur Stützung der Konjunktur erhoffen sich Anleger jetzt vom Protokoll der vergangenen Zinssitzung der Fed, das erst nach heimischem Börsenschluss veröffentlicht wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zum Mittwochstart behaupten.

Der DAX hatte am Dienstag 0,02 Prozent schwächer bei 15'921,95 Punkten geschlossen.

Damit bleibt der Index in dieser Woche vorerst unter der runden Marke von 16'000 Punkten, die er am Freitag erstmals übersprungen hatte. Der Markt sei voll im Sommerloch und der Hauptferiensaison, viele Entscheider im Urlaub, die Berichtssaison beendet und auf ein Einpreisen neuer geopolitischer Risiken nicht vorbereitet, so Händler. Zudem warte man auf Aussagen zur Zukunft der Geldpolitik , die konkret nicht vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole Ende August erwartet werden. Eine Verschärfung werde aber angesichts der immer schwächeren Wirtschaftsdaten von immer weniger Marktteilnehmern erwartet.

WALL STREET

An der Wall Street schalteten Anleger am Dienstag einen Gang zurück.

Der Dow Jones begann den Handel bereits tiefer und musste anschliessend weiter abgeben. Schlussendlich beendete er den Dienstag 0,79 Prozent tiefer bei 35'345,72 Punkten. Auch der NASDAQ Composite startete im Minus und schaffte es im Tagesverlauf nicht die Verluste abzuschütteln. Der NASDAQ Composite ging letztlich 0,93 Prozent niedriger bei 14'656,18 Indexpunkten aus dem Handel.

Nach neuerlichen Rekorden am Vortag zeigten sich die Indizes an der Wall Street am Dienstag mit Verlusten. Bereits vor der Börsenglocke wurden enttäuschende Daten zum Einzelhandel im Juli publiziert. Allerdings verminderten schwache Daten zugleich die Sorge vor einer baldigen geldpolitischen Straffung. Der Dow Jones-Index und der S&P 500 hatten am Montag den fünften Tag in Folge zugelegt, während die NASDAQ-Indizes im Minus geschlossen hatten.

ASIEN

In der Wochenmitte sind an den fernöstlichen Aktienmärkten Zuschläge auszumachen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann in Tokio 0,59 Prozent auf 27'585,91 Indexzähler hinzu.

Auf dem chinesischen Festland kann der Shanghai Composite derzeit (06:45 CET) 0,56 Prozent auf 3'466,33 Punkte steigen. Daneben klettert der Hang Seng in Hongkong 0,75 Prozent auf 25'938,82 Einheiten.

Nach den Verlusten vom Vortag begeben sich die asiatischen Börsen auf Erholungskurs. Dass in Japan die Exporte im Juli zwar deutlich gestiegen sind, aber nicht so stark wie prognostiziert, belastet nicht. In Hongkong zeigen sich die zuletzt schwer gebeutelten Technologietitel stabilisiert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires