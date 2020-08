Wall Street schwächer -- SMI im Minus -- DAX wechselt Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Datum Unternehmen/Event

18.08.20 361 Degrees International Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Aanchal Ispat Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Abhinav Leasing and Finance Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Abhishek Infraventures Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 ACI Infocom Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Acme Resources ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Ahmedabad Steelcraft Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Ahmednagar Forgings Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Ai Holdings Corp / Quartalszahlen

18.08.20 AJ RENT A CAR CO LTD / Quartalszahlen

18.08.20 Akar Auto Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Akers Biosciences Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Alcon AG / Quartalszahlen

18.08.20 Alora Trading Company Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Alpine Housing Development Corp Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Amba Enterprises Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Amtek India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Apex Frozen Foods Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Apollo Hospitals Enterprise Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 ARB Corporation LtdShs / Quartalszahlen

18.08.20 Arbonia AG / Quartalszahlen

18.08.20 ARC Minerals LTD Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Arcuttipore Tea Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 ARHT Media Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Arun Varun Trade and Investment Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Asaleo Care Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Aseana Properties LtdShs / Generalversammlung

18.08.20 Ashapura Minechem Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Asia Plus Group Holdings Public Company Ltd Foreign Registered / Quartalszahlen

18.08.20 Associated Cereals Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Axis Rail India Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Bazel International Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 BCL Enterprises Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Bedmutha Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Beekay Niryat Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Belapur Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Bengal Steel Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Better Choice Company Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Bharat Dynamics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Bhaskar Agrochemicals Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Biofarm SA / Quartalszahlen

18.08.20 Black Rose Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Bloom Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Bodal Chemicals Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Bohae Brewery Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Bonal International Inc / Quartalszahlen

18.08.20 Boom Logistics LtdShs / Quartalszahlen

18.08.20 Borqs Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Boston Leasing and Finance Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 BQE Water Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Bright Brothers Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 BTS Group Holdings Public Company Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 100 Sh / Quartalszahlen

18.08.20 Bukit Sembawang Estates Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 C V D Equipment CorpShs / Quartalszahlen

18.08.20 California Software Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Canadian Overseas Petroleum Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 CANCOM SE / Quartalszahlen

18.08.20 Capita Plc / Quartalszahlen

18.08.20 Capita PLC Unsponsored American Deposit Receipt Repr 4 Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Capital Trust Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Capricorn Systems Global Solutions Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Celebrity Fashions Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Centerac Technologies Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Century 21St Portfolio Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Chemo Pharma Laboratories Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 China Display Optoelectronics Technology Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 China Yurun Food Group LtdShs / Quartalszahlen

18.08.20 CHINHUNG INTERNATIONAL INC / Quartalszahlen

18.08.20 Chitradurga Spintex Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 CHL Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Choheung Corp / Quartalszahlen

18.08.20 CHPL Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 CIL Nova Petrochemicals Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 CJ Corporation / Quartalszahlen

18.08.20 CJ Corporation Pfd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Classic Electricals Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 CLIQ Digital AG / Quartalszahlen

18.08.20 CMG Holdings Inc / Quartalszahlen

18.08.20 Coles Group Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Concord Drugs Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Contact Gold Corp Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Cosboard Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 COSMAX INC / Quartalszahlen

18.08.20 Covia Holdings Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Crestchem Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 CUI Global Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Dae Hyun Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 DAECHANG Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Daehan Flour Mills Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Daewon Pharmaceutical Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 DAEWOO ELECTRONIC COMPONENTS CO LTD / Quartalszahlen

18.08.20 Dana Gas / Quartalszahlen

18.08.20 Devine Impex Limited / Quartalszahlen

18.08.20 DeVry Education Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Dhabriya Polywood Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Dhanvarsha Finvest Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Differential Brands Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 DigiPath Inc / Quartalszahlen

18.08.20 Dinesh Allorga Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Dongbu Corporation / Quartalszahlen

18.08.20 DONGBU HiTek CO LTD / Quartalszahlen

18.08.20 Dongsung Pharmaceutical Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 DSR CORP / Quartalszahlen

18.08.20 DSwiss Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Dugar Housing Developments Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Dynasil Corporation Of America Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Dynavision Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 EAM Solar ASA / Quartalszahlen

18.08.20 East Buildtech Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Eastern Gases Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Eastern Zinc Corp Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Elango Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Elcid Investments Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Emami Infrastructure Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Englewood Cliffs / Quartalszahlen

18.08.20 Eon Electric Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Estia Health Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Etablissements Poujoulat SA / Quartalszahlen

18.08.20 Euro Asia Exports Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Euro Multivision Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Everest Kanto Cylinder Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Excel Glasses Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Expo Gas Containers Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 FFW Corp / Quartalszahlen

18.08.20 FIEM Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 FILA KOREA Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Fine Plast Polymers Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Fineotex Chemical Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 First Cobalt Corp / Quartalszahlen

18.08.20 Flughafen Wien AG / Quartalszahlen

18.08.20 Frequentis / Quartalszahlen

18.08.20 Future Market Networks Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 G8 Education Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Gee El Woollens Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Gemini Communications Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Gemstone Investments Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 General Moly IncShs / Quartalszahlen

18.08.20 Genius Brands International Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Genprex Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Global Mastermind Holdings Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Globus Corporation Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Godewind Immobilien AG / Quartalszahlen

18.08.20 Gokul Refoils and Solvent Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Golden Leaf Holdings Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Golden Ocean Group Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Good Luck Steel Tubes Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Gratex Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Greycells Education Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 GTL Infrastructure Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Gujarat Bitumen Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Gujarat Craft Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Gujarat Industries Power Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Gujarat Meditech Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Halla Climate Control Corporation / Quartalszahlen

18.08.20 Halo Labs Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Hari Govind International Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Hariyana Ship Breakers Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Haryana Financial Corporation Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Helbor Empreendimentos SA / Quartalszahlen

18.08.20 HELMA AG / Quartalszahlen

18.08.20 Highlight Event and Entertainment AG / Quartalszahlen

18.08.20 Hindustan Adhesives Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Hindustan Aeronautics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Hindustan Housing Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Hittco Tools Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Howard Hotels Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Huaneng Power International Inc ADR Cert Deposito Arg Repr 1 ADR / Quartalszahlen

18.08.20 Huneed Technologies Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Huvis Corp / Quartalszahlen

18.08.20 IFCI Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 IKF Technologies Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Il Yang Pharmaceutical Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Impact Coatings AB / Quartalszahlen

18.08.20 India Finsec Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Indian Extractions Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Indian Terrain Fashions Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Indo Count Industries Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Indo Gulf Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Indra Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Inducto Steel Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Ingenia Communities Stapled security / Quartalszahlen

18.08.20 Innocorp Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Innovative Food Holdings Inc / Generalversammlung

18.08.20 Integrated Financial Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Intercontinental Leasing and Finance Company Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Interpace Biosciences Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Intrasoft Technologies Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 IST Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 ITI Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Iykot Hitech Toolroom Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Jackson Investments Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Jagatjit Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Jai Corporation Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Jayaswal NECO Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 JBF Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 JBM Auto Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Jindal Cotex Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Jindal Leasefin Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Jindal Photo Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 John Wood Group Plc / Quartalszahlen

18.08.20 Joway Health Industries Group Inc / Quartalszahlen

18.08.20 JPT Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Kabra Extrusiontechnik Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Kama Holdings Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Kamadgiri Fashion Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Kanel Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Kapashi Commercials Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Karda Construction Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Karma Energy Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Kartavya Udyog Viniyog Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Karuturi Global Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Kashiram Jain and Company Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Khaitan India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Khoobsurat Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Kimball Electronics Inc / Quartalszahlen

18.08.20 Kingsoft Corporation LtdShs / Quartalszahlen

18.08.20 Kiran Vyapar Pvt Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 KLG Capital Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 KNR Constructions Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Kobex Capital Corp / Quartalszahlen

18.08.20 Krishna Capital and Securities Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 KSS LINE LTD / Quartalszahlen

18.08.20 KUKDONG CORP / Quartalszahlen

18.08.20 Kulkarni Power Tools Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Kum Yang Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Kyung In Electronics Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Lancer Container Lines Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Laurel Organics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Ledo Tea Co Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Ley Choon Group Holdings Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Libra Group Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Lifevantage Corp / Quartalszahlen

18.08.20 Lipidor AB Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Live Ventures Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 LM Funding America Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Lykis Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Maha Rashtra Apex Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Mahashree Trading Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Mandhana Retail Ventures Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Mann Seng Metal International Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Marshall Motor Holdings PLC / Quartalszahlen

18.08.20 Mears Group PlcShs / Quartalszahlen

18.08.20 Mears Group PlcShs / Quartalszahlen

18.08.20 Mehta Housing Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Mehta Integrated Finance Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Mehta Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Mercury NZ Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Metro Holdings Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 MGT Capital Investments Inc / Quartalszahlen

18.08.20 Mi Chang Oil / Quartalszahlen

18.08.20 Microbot Medical Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Mideast Integrated Steels Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Minera IRL Limited Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Mishtann Foods Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Mitchell Services Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 mm2 Asia Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Modern Steels Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Modex International Securities Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Modi Rubber Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Mohit Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Monadelphous Group Ltd MNDDA / Quartalszahlen

18.08.20 Monalisa Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Money3 Corporation LtdShs / Quartalszahlen

18.08.20 Morgan Ventures Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 MSTC Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Mukand Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 MVL Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Mysore Petro Chemicals Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Mystic Electronics Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 N2N Technologies Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Nagarjuna Agritech Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 National Oxygen Ltd India / Quartalszahlen

18.08.20 Natural Gas Services Group IncShs / Quartalszahlen

18.08.20 Navketan Merchants Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 NDA Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Neptune Exports Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Netwealth Group Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Newmark Security PLCShs / Quartalszahlen

18.08.20 Nexen Tire Corp / Quartalszahlen

18.08.20 Nexteer Automotive Group Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Noesis Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Nordic Mining ASA / Quartalszahlen

18.08.20 Nova Publications India Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 NTS ASA / Quartalszahlen

18.08.20 NutryFarm International Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Oasis Tradelink Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Oceanaa Biotek Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Olympic Cards Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Opus Group AB / Quartalszahlen

18.08.20 Oricon Enterprises Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Oscar Global Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Oseaspre Consultants Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Ossia International Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Ovobel Foods Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 P G Foils Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Pareteum Corp Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Parkway Acquisition Corp / Generalversammlung

18.08.20 Parnell Pharmaceuticals Holdings Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Partner Communications Company Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Paul Merchants Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 PBA Infrastructure Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Persimmon plc / Quartalszahlen

18.08.20 Petron Engineering Construction Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 PH Trading Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Phoenix International Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Pithampur Poly Products Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Pix Transmissions Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Plus500 LTD / Quartalszahlen

18.08.20 Pochiraju Industries Ltd Demateralised / Quartalszahlen

18.08.20 Poddar Developers Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Polyus Gold OJSC / Generalversammlung

18.08.20 Powerlong Real Estate Holdings Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Prabhat Dairy Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Pradeep Metals Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Prakash Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Pratiksha Chemicals Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Precision Camshafts Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Premier Capital Services Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Premier Polyfilm Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Prime Securities Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Promact Plastics Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 ProPhase Labs Inc / Quartalszahlen

18.08.20 Protech Home Medical Corp Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Pumyang Construction Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Quantum Corp Registered Shs / Generalversammlung

18.08.20 Quintegra Solutions Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Radhagobind Commercial Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Rain Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Rainbow Foundations Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Rajkumar Forge Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Rap Media Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Rapid Investments Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Refex Refrigerants Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Retractable Technologies IncShs / Quartalszahlen

18.08.20 Riba Textiles Ltd Demateralised / Quartalszahlen

18.08.20 Ridhi Synthetics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Ripasso Energy AB / Quartalszahlen

18.08.20 Ruchika Industries India Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Ruttonsha International Rectifier Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Sagar Soya Products Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Saker Aviation Services Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Sam Wha Capacitor Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Samart Digital Public Company Ltd Registered Shs Foreign / Quartalszahlen

18.08.20 Samick Musical Instruments Manufacturing Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Samsung Pharmaceutical Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Samyak International Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Samyoung Electronics Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Santa Cruz County Bank / Generalversammlung

18.08.20 Sanuwave Health Inc / Quartalszahlen

18.08.20 Saracen Mineral Holdings Limited / Quartalszahlen

18.08.20 Sayaji Hotels Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 SBS Media Holdings Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Schlatter Industries AG / Quartalszahlen

18.08.20 Scorpio East Holdings Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 SEAMEC Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Seasons Furnishings Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Seasons Textiles Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Select Sands Corp / Quartalszahlen

18.08.20 Self Storage Group ASA Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Selvaag Bolig ASA / Quartalszahlen

18.08.20 Service Stream LimitedShs / Quartalszahlen

18.08.20 Seven Hill Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 SFL Corporation Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 SG Fleet Group Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Shah Construction Co Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Shashank Traders Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Shelf Drilling Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Shin Won Corporation / Quartalszahlen

18.08.20 Shin Young Wacoal Incorporated / Quartalszahlen

18.08.20 SHINIL INDUSTRIAL CO LTD / Quartalszahlen

18.08.20 Shinpoong Pharmaceutical Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Shivalik Bimetal Controls Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Shree Manufacturing Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Shree Rajeshwaranand Paper Mills Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Shree Rama Newsprint Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Shubhra Leasing Finance And Investment Company Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Shyam Telecom Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Sibar Auto Parts Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Siddarth Businesses Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Silverpoint Infratech Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Simran Wind Project Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Sims Group LtdShs / Quartalszahlen

18.08.20 SINDOH Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Singapore Myanmar Investco Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Siyaram Silk Mills Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 SNS Textiles Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Sonal Mercantile Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Southern Infosys Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Speedemissions Inc / Quartalszahlen

18.08.20 Spice Islands Apparels Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 SRG Housing Finance Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Standard Capital Markets Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Sterling Green Woods Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Sujana Metal Products Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Sun Capital Management Corp / Quartalszahlen

18.08.20 Sunil Agro Foods Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Sunraj Diamond Exports Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 SuperCom Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Superconductor Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Syncom Healthcare Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Synergy CHC Corp / Quartalszahlen

18.08.20 TAG Oil Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Tai Lim Packaging Industries Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Talbros Automotive Components Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Tamilnadu Jai Bharath Mills Ltd Demateralised / Quartalszahlen

18.08.20 Technojet Consultants Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Tele Columbus AG / Quartalszahlen

18.08.20 Telit Communications PLC / Quartalszahlen

18.08.20 Terraform Magnum Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 The Century Co Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Thurgauer Kantonalbank / Quartalszahlen

18.08.20 TI Fluid Systems Limited Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 TLV Holdings Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Tofutti Brands Inc / Quartalszahlen

18.08.20 Trans Financial Resources Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Trident Tools Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Trijal Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Trinity Tradelink Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Tuni Textile Mills Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Typhoon Financial Services Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Tyro Payments Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Ucal Fuel Systems Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Uflex Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Uni Abex Alloy Products Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 United Van Der Horst Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 UTL Industries Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 V R Woodart Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Vallianz Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Value Partners Group Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Valuetronics Holdings LtdShs / Quartalszahlen

18.08.20 Vamshi Rubber Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Vascon Engineers Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Vasundhara Rasayans Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Veerhealth Care Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 VELTRA Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Veto Switchgears And Cables Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Vgi Partners Global Investments Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Videocon Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Virtus Health Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Virtus Health Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 3 Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Vishal Fabrics Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Vitasoy International Holdings / Generalversammlung

18.08.20 VP Bank / Quartalszahlen

18.08.20 WATAMI CO LTD / Quartalszahlen

18.08.20 Weizmann Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 West Coast Paper Mills Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 WH Group Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Wheels India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Wisec Global Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 Wockhardt / Quartalszahlen

18.08.20 WPIL Limited Dematerialised / Quartalszahlen

18.08.20 YONG PYONG RESORT CORP / Quartalszahlen

18.08.20 Zalaris ASA / Quartalszahlen

18.08.20 zooplus AG / Quartalszahlen

18.08.20 Zuari Agro Chemicals Ltd / Quartalszahlen

18.08.20 Want Want China Holdings Ltd / Generalversammlung

18.08.20 Want Want China Holdings Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 50 Shs / Generalversammlung

18.08.20 China Automotive Systems IncShs / Generalversammlung

18.08.20 Grieg Seafood ASAShs / Quartalszahlen

18.08.20 Wollongong Coal Ltd / Generalversammlung

18.08.20 Arcus ASA Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 BerGenBio ASA Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Geberit AG 2 Linie / Quartalszahlen

18.08.20 Komax AG / Quartalszahlen

18.08.20 Medartis Holding AG / Quartalszahlen

18.08.20 Next Biometrics Group ASA / Quartalszahlen

18.08.20 Photocure ASAshs / Quartalszahlen

18.08.20 PSP Swiss Property AG / Quartalszahlen

18.08.20 PSP Swiss Property AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 5 Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Bjorn Borg AB Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Kendrion NV / Quartalszahlen

18.08.20 Balwin Properties Limited Registered Shs / Generalversammlung

18.08.20 Kazakhmys plc / Quartalszahlen

18.08.20 TBC Bank Group PLC / Quartalszahlen

18.08.20 FRMO Corp / Quartalszahlen

18.08.20 BHP Group plc / Quartalszahlen

18.08.20 Efecte Plc Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh / Quartalszahlen

18.08.20 Amcor PLC Registered Shs / Quartalszahlen

18.08.20 China Biologic Products Holdings Inc Registered Shs / Pressekonferenz

18.08.20 Kotak Mahindra Bank Ltd / Generalversammlung

18.08.20 Northern Bear PLCShs / Generalversammlung

18.08.20 Lifevantage Corp / Pressekonferenz

18.08.20 Tatton Asset Management PLC Registered Shs / Generalversammlung

18.08.20 Walmart / Pressekonferenz

18.08.20 Walmart / Quartalszahlen

18.08.20 DeVry Education Group Inc Registered Shs / Pressekonferenz

18.08.20 PAVmed Inc / Pressekonferenz

18.08.20 Ritter Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Pressekonferenz

18.08.20 Fathom Holdings Inc Registered Shs / Pressekonferenz

18.08.20 Golden Hope Mines Ltd Registered Shs / Generalversammlung

18.08.20 Medalist Diversified REIT Inc Registered Shs / Generalversammlung

18.08.20 Old Second Bancorp Inc DelShs / Generalversammlung

18.08.20 Optiva Inc Registered Shs Subord Vtg / Generalversammlung

18.08.20 NextGen Healthcare Inc Registered Shs / Generalversammlung

18.08.20 Kelly Ventures Ltd Registered Shs / Generalversammlung

18.08.20 Mobio Technologies Inc Registered Shs / Generalversammlung

18.08.20 TerrAscend Corp Registered Shs / Generalversammlung

18.08.20 PAVmed Inc / Quartalszahlen