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Geändert am: 18.06.2026 07:54:01
Vor SNB-Entscheid und nach unterzeichneter Absichtserklärung von USA und Iran: Richtung für den SMI unklar -- DAX vorbörslich mit Verlusten -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sucht vorbörslich nach seiner Richtung. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein schwächerer Auftakt ab. In Fernost finden die Märkte keine einheitliche Richtung.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt findet vorbörslich keine klare Richtung.
Der SMI hatte am Vortag einen Schlussstand von 13'815,24 Punkten erreicht und damit 0,39 Prozent höher geschlossen.
Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI zogen moderat an. Der SPI gewann 0,53 Prozent auf 19'511,76 Stellen, während der SLI 0,5 Prozent auf 2'214,14 Indexpunkte zulegte.
Für den Schweizer Leitindex SMI zeichnet sich vorbörslich ein verhaltener Start ab: Die IG Bank indiziert den Index kaum verändert bei 13'815 Punkten. Am heutigen Donnerstag richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf die Schweizerische Nationalbank (SNB), die um 09:30 Uhr ihren mit Spannung erwarteten Zinsentscheid bekannt gibt.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich tiefer.
So startete der DAX hatte zur Wochenmitte noch 0,1 Prozent höher bei 24'934,67 Punkten geschlossen.
Nach uneinheitlichen Vorgaben aus den internationalen Märkten startet der DAX am Donnerstag voraussichtlich mit leichten Verlusten. Rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Auftakt taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 24'886 Punkten.
Für Gesprächsstoff sorgt zudem die US-Notenbank, die die Leitzinsen wie erwartet unverändert liess. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh widersetzte sich bei seiner ersten Sitzung den von US-Präsident Trump geforderten Zinssenkungen. Ökonomen wiesen jedoch darauf hin, dass die Fed ihre Rhetorik zur Preisstabilität verschärft hat - ein Signal für baldige Zinserhöhungen, das am Markt für Zurückhaltung sorgt.
An den asiatischen Handelsplätzen zeigen sich uneinheitliche Tendenzen. Laut Marktexperte Stephen Innes setzen die Anleger darauf, dass der jüngste Ölpreisschock - ausgelöst durch den Iran-Krieg und die damit verbundenen Inflationssorgen - schneller abklingt, als die Fed signalisiert. Zuletzt waren die zuvor sprunghaft gestiegenen Energiepreise bereits wieder spürbar gesunken.
WALL STREET
Die US-Börsen präsentierten sich schwächer.
Der Dow Jones Industrial konnte zwar zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch aufstellen, rutschte zum Handelsende aber um 0,97 Prozent auf 51'493,16 Punkte ab.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben 1,34 Prozent tiefer bei 26'021,66 Punkten.
Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ging ohne Überraschungen über die Bühne. Bei der ersten Fed-Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh gab es weiter keine Änderung beim Leitzins. Ökonomen hatten bereits im Vorfeld damit gerechnet, dass die Notenbanker den Leitzins zum vierten Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent halten werden. Zuletzt hatte die Fed im Dezember an der Zinsschraube gedreht, als der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt worden war.
Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank geht davon aus, dass tiefgreifende Änderungen bei der Geldpolitik kurzfristig kaum durchsetzbar sein dürften. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor versichert, dass er - anders als bei Amtsvorgänger Jerome Powell - keinen Druck auf den neuen Fed-Che ausüben will.
ASIEN
Die Börsen in Fernost schlagen auch am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.
In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,83 Prozent auf 71'185,48 Punkte, bei 71'398,58 wurde zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch erreicht.
Auf dem chinesischen Festland rutscht unterdessen der Shanghai Composite 0,20 Prozent auf 4'099,75 Punkte ab.
In Hongkong gibt daneben der Hang Seng deutlichere 1,91 Prozent auf 23'847,64 Punkte nach.
Am Donnerstag ist an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz auszumachen. Während das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran die Börsen in Tokio und Seoul auf Rekordhochs treibt, hinken die chinesischen Börsen und der australische Aktienmarkt hinterher.
Die USA und der Iran haben am späten Mittwoch eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges und zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus unterzeichnet. Die US-Futures drehten daraufhin ins Plus, die Ölpreise gerieten unter Druck.
An der Wall Street hatten die Kurse am Mittwoch deutlich nachgegeben, nachdem die US-Notenbank den Leitzins wie weithin erwartet auf dem aktuellen Niveau belassen hatte. Allerdings signalisierte die Federal Reserve unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh Zinserhöhungen im weiteren Jahresverlauf. Warsh zeigte sich während der anschliessenden Pressekonferenz zum Zinsentscheid entschlossen, die Inflation zu bekämpfen.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
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