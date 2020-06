SMI wenig bewegt -- DAX volatil -- Märkte in Fernost letztlich uneinheitlich

Der heimische Markt zeigt sich am Donnerstag kaum verändert. Der deutsche Leitindex wechselt mehrfach das Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag mehrheitlich mit leichten Abschlägen.

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel verläuft am Donnerstag in ruhigen Bahnen.

Der Leitindex SMI wies zum Handelsbeginn einen leichten Abschlag von 0,1 Prozent bei 10'191,88 Zählern aus, aktuell notiert er weiter nahe seines Vortagesschlusses.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren ebenfalls ohne grössere Ausschläge.

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag wenig verändert. Nach den jüngsten Kursanstiegen sei der Markt auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt, heisst es unter Börsianern. Es könne nicht schaden, Gewinne einzustreichen, denn die Verunsicherung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie habe zugenommen, was wiederum Abwärtsbewegungen auslösen könnte, wenn die Angst vor einer zweiten Infektionswelle weiter zunehme. In China sind die Neuinfektionen wieder am Steigen und die Regierung in Peking hat daher die Massnahmen wieder verschärft. Sollte es neuerlich zu einem Lockdown kommen, wäre dies sowohl für die Konjunktur, als auch für die Aktienmärkte verheerend, heisst es.

Wenig Impulse kommen derweil von der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Sie führt ihre expansive Geldpolitik fort und belässt daher ihren Leitzins bei -0,75 Prozent und will auch weiterhin "verstärkt" am Devisenmarkt intervenieren. Frischer Wind könnten später noch die Bank of England mit ihrem Zinsentscheid oder einige US-Konjunkturzahlen in die Märkte bringen, heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland können sich am Donnerstag nicht so recht entscheiden.

Der DAX notierte zur Börseneröffnung mit minus 0,28 Prozent bei 12'347,49 Zählern in der Verlustzone, wechselt im weiteren Verlauf jedoch mehrfach das Vorzeichen. Derzeit tendiert er etwas fester.

Der Kurssturz der Wirecard-Aktien hat am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt alles in den Schatten gestellt. Die Papiere des im DAX notierten Zahlungsabwicklers verloren zeitweise zwei Drittel ihres Börsenwerts nach Hinweisen auf unrichtige Saldenbestätigungen, die zu einer nochmaligen Bilanzverschiebung führen. Insgesamt hielt sich im Dax die Kauflaune nach dem guten Lauf der vergangenen beiden Tage in Grenzen. Eine mögliche zweite Coronavirus-Welle beschäftigt die Anleger weiterhin. Am Nachmittag stehen unter anderem mit den wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe Neuigkeiten zu dem zuletzt stark unter der Krise leidenden US-Arbeitsmarkt an.

Und auch der Hexensabbat am Freitag wirft seinen Schatten bereits voraus: Beim grossen Verfall an den Derivatebörsen laufen dann Terminkontrakte und Optionen aus, was nicht selten zu Kursausschlägen führt. Laut der Landesbank Helaba bewegt sich die Mehrzahl der offenen Positionen um die 12'000 Punkte. Insofern könne nicht ausgeschlossen werden, dass Marktakteure versuchten, den DAX in diese Richtung zu drücken.

WALL STREET Auch die Wall Street zeigte sich am Mittwoch volatil.

Der US-Leitindex Dow Jones gewann zum Handelsstart 0,15 Prozent hinzu auf 26'330,52 Punkte, zeigte sich im Verlauf aber sehr volatil. Am Ende sackte er um 0,65 Prozent auf 26'119,13 Punkte ab. Der NASDAQ Composite rettete unterdessen ein kleines Plus von 0,15 Prozent auf 9'910,53 Zähler in den Feierabend, musste seine Tageshöchststände damit aber deutlich hinter sich lassen.

Am Markt gab es kritische Stimmen, die auf die steigende Zahl von Neuinfektionen in diversen US-Bundesstaaten und in Peking verweisen. Damit steige die Gefahr einer zweiten Infektionswelle. "Sicher wird die nächste Erholungsphase nicht so geradlinig und einfach sein wie die Etappe, die wir gerade hinter uns haben", sagt Derek Halpenny, Head of Research for global Markets in Europa bei der MUFG Bank. "Jetzt wird der Aktienmarkt ein wenig unberechenbarer sein".

Die vor Handelsbeginn veröffentlichten US-Baubeginne bleiben deutlich hinter der Prognose zurück. Diese legten im Mai um 4,3 Prozent zu, während Ökonomen einen Anstieg um 22,3 Prozent erwartet hatten. Jedoch wurde der Vormonat leicht nach oben revidiert.

ASIEN

An den Börsen in Fernost gab es am Donnerstag keine einheitliche Tendenz.

In Tokio gab der Nikkei schlussendlich 0,45 Prozent auf 22'355,46 Einheiten nach.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite hingegen 0,12 Prozent auf 2'939,32 Zähler hinzu. In Hongkong verbuchte der Hang Seng zum Handelsschluss einen minimalen Abschlag von 0,07 Prozent auf 24'464,94 Punkte.

Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert und sich damit der Entwicklung an der Wall Street vom Vorabend angeschlossen. Beobachter sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten kräftigen Gewinnen. Ausserdem hätten Berichte über neue Häufungen von Neuinfektionsfällen mit dem Covid-19-Virus in verschiedenen Regionen der Erde für Verunsicherung gesorgt. Am Vortag hatte US-Notenbankchef Powell zudem erneut vor einer möglicherweise nur allmählichen Erholung aus der Krise gewarnt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires