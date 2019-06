Asiens Börsen uneinheitlich

Die Börsen in Fernost weisen unterschiedliche Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag letztlich etwas fester.

Der SMI stieg mit einem kleinen Aufschlag in die Sitzung ein und bewegte sich überwiegend um die Nulllinie. Letztlich ging das Börsenbarometer 0,05 Prozent höher bei 9'852,75 Indexpunkten in den Feierabend.

Der SLI und der SPI bewegten sich ebenfalls in einer engen Range um die Nulllinie. Der SLI schloss 0,03 Prozent höher bei 1'502,99 Punkten, während der SPI 0,07 Prozent auf 11'899,36 Zähler zulegte.

Mit einer kaum veränderten Tendenz hat der Aktienmarkt in der Schweiz zu Wochenbeginn den Handel beendet. Die Investoren übten sich im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch in Zurückhaltung. Zwar hatten die Notenbanker um Fed-Chairman Jerome Powell zuletzt signalisiert, bei Bedarf zu handeln, doch wird mit einer Zinssenkung erst im Juli gerechnet. Allerdings dürfte die Fed die Märkte verbal auf einen solchen Schritt vorbereiten. Der Markt preist die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli derzeit mit 84 Prozent ein.

In dieses Bild passte der überraschend schwache Empire State Manufacturing Index, der im Juni so stark gefallen ist, wie noch nie binnen Monatsfrist. Er rutschte auf minus 8,6 anstelle der erwarteten plus 10,5. Im Vormonat hatte der Index noch bei plus 17,8 gelegen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wies am Montag keine klare Richtung aus.

Der DAX startete marginal im Plus und pendelte weitestgehend um das Vortagesniveau. Zur Schlussglocke wies er einen Abschlag von 0,09 Prozent auf 12'085,82 Einheiten aus.

Trotz einer Gewinnwarnung der Lufthansa hatte sich der DAX am Montag recht wacker geschlagen. Anleger hoffen auf eine wieder lockerere Geldpolitik der US-Notenbank zur Stützung der Konjunktur. Entsprechend gespannt warten sie auf die Fed-Signale zur Wochenmitte. Experten rechnen zwar noch nicht mit einem Zinsschritt, halten aber entsprechende Hinweise in diese Richtung für gut möglich. Fed-Chef Jerome Powell habe sich zuletzt offen für eine Zinssenkung gezeigt, sollten die Handelskonflikte das Wirtschaftswachstum belasten, schrieb Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.

WALL STREET

Am Montag zeigte sich die Wall Street mit grünen Vorzeichen.

Der Dow Jones schloss 0,09 Prozent höher bei 26'112,53 Punkten, nachdem er schon mit einem kleinen Plus eröffnet hatte. Der NASDAQ Composite war mit einem Gewinn gestartet und baute diesen anschliessend weiter aus. Er ging dann von 0,62 Prozent fester bei 7'845,02 Zählern in den Feierabend.

Wie so oft vor wichtigen geldpolitischen Ereignissen hielten sich die Anleger zurück, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Währungsbroker Oanda. Der New Yorker Leitindex setzte seinen Zick-Zack-Kurs oberhalb der Marke den sechsten Handelstag in Folge fort.

Stimmungsdaten der Industrie im US-Bundesstaat New York hatten auf den US-Aktienmarkt kaum Einfluss. Im Blick stand bereits die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, von der sich Bankökonomen trotz der Spekulationen auf baldige Zinssenkungen im laufenden Jahr noch keinen Zinsschritt erwarten. Die Experten der Commerzbank setzen darauf, dass die Währungshüter die Anleger argumentativ auf Zinssenkungen vorbereiten werden.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien präsentieren sich am Dienstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

In Tokio steht der Leitindex Nikkei 225 0,72 Prozent tiefer bei 20'972,22 Punkten (Stand: 7.15 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland tritt der Shanghai Composite auf der Stelle mit einem minimalen Plus von 0,08 Prozent auf 2'889,98 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong kann unterdessen 0,73 Prozent auf 27'427,26 Indexpunkte zulegen.

Die Blicke der Anleger richten sich auf die am Dienstag beginnende zweitägige Sitzung der US-Notenbank, wobei Anleger insbesondere die zinspolitische Entscheidung am Mittwoch und die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell gespannt erwarten. Obwohl in diesem Monat keine Zinssenkung erwartet wird, könnten Powells Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung die Zinssenkungsspekulation anheizen.

"Angesichts spärlicher Konjunkturdaten und keiner signifikanten Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den USA und China wird die Stimmung in Asien voraussichtlich zurückhaltend bleiben, weil die Anleger die US-Notenbanksitzung und mögliche Anpassungen der Dot Plots abwarten, bevor sie sich auf riskantere Geschäfte einlassen", so die ING-Ökonomen Nicholas Mapa und Prakash Sakpal in einem Kommentar.

Für Zurückhaltung sorgt, der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der weiter an Schärfe zunimmt. Zu den mutmasslichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman in der Vorwoche haben die USA neue Bilder veröffentlicht, die die Verantwortung des Iran belegen sollen. Zudem wollen die USA rund tausend Soldaten in die Nahost-Region verlegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires