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Geändert am: 18.05.2026 09:12:23

SMI schwächer -- DAX gibt nach -- Asiens Börsen im Minus

Der heimische Markt zeigt sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex gibt weiter nach. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart ebenfalls schwächer.

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt dominieren zum Wochenstart die Bären.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel auf rotem Terrain.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI hatten den Freitagshandel 0,02 Prozent schwächer bei 18'681,02 Zählern bzw. 0,21 Prozent tiefer bei 2'101,76 Stellen beendet.

Die Vorgaben von den US-Börsen vom Freitag sind klar negativ und auch die Aktien in Asien tendieren zum Wochenstart mehrheitlich tiefer, nicht zuletzt auch wegen enttäuschender Konjunkturdaten aus China. Die Stimmung an den Märkten ist eher von Sorgen dominiert als von Hoffnungen. Der Leitindex SMI beendete zwar in der Vorwoche jeden der vier Handelstage höher, allerdings kam das knappe Plus am Freitag lediglich dank der starken Roche und Nestlé zustande.

Aus dem Nahen Osten gibt es derzeit kaum erfreuliche Nachrichten zu melden. Das Gipfeltreffen vor dem Wochenende zwischen den USA und China wurde insbesondere mit Blick auf den Iran-Krieg mit Enttäuschung aufgenommen. Und am Wochenende polterte der US-Präsident erneut mit Drohungen Richtung Iran, die Gegendrohungen folgten auf dem Fuss. Konjunkturseitig haben zuletzt die steigenden Preise die Inflations- und Zinsängste weiter geschürt, was sich auch in steigenden Renditen für Anleihen niedergeschlagen hat. Der zwischenzeitlich grosse Optimismus, dass der Konflikt nachhaltig vorbei sei, sei in den letzten Tagen wieder ausgeprägten Sorgen gewichen, heisst es entsprechend in einer Markteinschätzung der Commerzbank.

DEUTSCHLAND

Der DAX knüpft zu Wochenbeginn an den schwachen Freitag an.

Der DAX eröffnet die Sitzung 0,49 Prozent tiefer bei 23'833,11 Punkten.

Wieder einmal belasten anziehende Ölpreise das Stimmungsbild. Als Grund gelten wieder schärfere Töne zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. "DIE ZEIT DRÄNGT!" Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein.

Negativ sind auch die Vorgaben, denn die Nahost-Sorgen prägten am Morgen auch in Asien das Geschehen negativ. In den USA hatte die jüngste KI-Rally am Freitag zumindest eine Auszeit genommen, die Indizes hatten den Handel dort auch unterhalb ihres Standes zum europäischen Handelsschluss beendet.

Unternehmensseitig wird die Nachrichtenlage nach dem Auslaufen der Berichtssaison neuerdings wieder dünner, damit geht dem Markt auch ein wichtiger Kurstreiber verloren.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Freitag Verluste.

Der Dow Jones Industrial eröffnete den Handel etwas und gab im weiteren Verlauf deutlicher nach. Er schloss 1,07 Prozent schwächer bei 49'526,11 Punkten.
Der NASDAQ Composite fiel zur Eröffnung zurück und verharrte anschliessend tief im Minus. Sein Schlussstand: 26'225,14 Zähler (-1,54 Prozent).

Belastend wirkten vor allem die weiter ausbleibenden Fortschritte im Iran-Konflikt sowie erneut steigende Ölpreise. Die wichtige Schifffahrtsroute durch die Strasse von Hormus bleibt faktisch eingeschränkt, was die Sorgen um die Energieversorgung hoch hält.

Konjunkturdaten wie der Empire-State-Index oder Zahlen zur Industrieproduktion fanden zwar Beachtung, galten derzeit aber kaum als richtungsentscheidend für die Märkte. Nach Einschätzung der Helaba spricht das wirtschaftliche Umfeld in den USA aktuell zudem nicht für eine baldige Lockerung der Geldpolitik.

Auch das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping brachte bislang nicht die erhofften grossen Fortschritte. Thomas Altmann von QC Partners verwies darauf, dass die Märkte derzeit besonders sensibel auf fehlende Entspannungssignale aus dem Nahen Osten reagieren: Bleiben Fortschritte aus, geraten Aktien unter Druck, während Ölpreise und Anleiherenditen steigen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen geben zum Wochenstart nach.

In Tokio verliert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,80 Prozent auf 60'920,07 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite daneben 0,22 Prozent tiefer bei 4'126,36 Punkten.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 1,35 Prozent im Minus bei 25'612,63 Punkten.

Bereits vor dem Wochenende war Ernüchterung über den US-chinesischen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Gegenpart Xi Jinping eingekehrt. Im festgefahrenen Nahost-Konflikt drohte Trump dem Iran am Wochenende erneut.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Short 14’062.63 13.91 SB5BKU
Short 14’581.16 8.99 SY9BBU
SMI-Kurs: 13’121.01 18.05.2026 09:10:49
Long 12’701.11 19.43 BSU9TU
Long 12’421.04 13.91 SMLB7U
Long 11’904.89 8.99 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
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18.05.26 A Plus Asset Advisor Co., Ltd. Registered Shs / Quartalszahlen
18.05.26 Aarti Pharmalabs Limited Registered Shs / Quartalszahlen
18.05.26 Afcons Infrastructure Limited Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
18.05.26 Agilysys Inc. / Quartalszahlen
18.05.26 Ajax Engineering Registered Shs 144A Reg S / Quartalszahlen
18.05.26 AJIS Co Ltd / Quartalszahlen
18.05.26 AJUSTEEL CO. LTD. Registered Shs / Quartalszahlen
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Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
18.05.26 Business NZ PSI
18.05.26 Rightmove Immobilienindex (Jahr)
18.05.26 Rightmove Immobilienindex (Monat)
18.05.26 G7 Treffen
18.05.26 Immobilienpreisindex
18.05.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
18.05.26 Urbane Investition (YTD) (Jahr)
18.05.26 Industrieproduktion (Jahr)
18.05.26 Bruttoinlandsprodukt s.a. (QoQ)
18.05.26 Bruttoinlandsprodukt (YoY)
18.05.26 Christi Himmelfahrt
18.05.26 Tag des Sieges
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18.05.26 Netto-Inflation
18.05.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
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18.05.26 Gesamte Netto TIC Flüsse
18.05.26 Netto Langzeit TIC Flüsse

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