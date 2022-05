Asiatische Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit grünen Vorzeichen.

Der SMI blieb nach einem freundlichen Start auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain und schloss letztlich 0,50 Prozent höher bei 11'730,44 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI konnten sich in der Gewinnzone behaupten und beendeten den Tag schlussenlich mit Zuwächsen von 0,31 Prozent bei 15'048,76 Einheiten bzw. 0,88 Prozent bei 1'825,11 Zählern.

Auslöser für die Gewinne am Markt waren laut Händlern positive Vorgaben aus Fernost, wo die Hoffnungen auf die Lockerung der rigorosen Coronamassnahmen in China bei den Anlegern für neue Zuversicht gesorgt hätten.

Händler warnten aber vor zu viel Euphorie. Denn weiterhin dämpften die Straffung der Geldpolitik, schlechtere Wachstumsaussichten und die geopolitischen Risiken den Risikoappetit der Anleger. Zudem hätten sich die Folgen der Lieferkettenprobleme und der Material- und Personalknappheit noch gar nicht in den Firmenergebnissen niedergeschlagen. Und auch wenn sich die coronabedingt angespannten Lieferketten in China rasch wieder normalisierten, dürfte es noch einige Zeit gehen, bis das Geschäft wieder rund laufe, sagte ein Händler.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag mit kräftigen Gewinnen.

Der DAX baute seine frühen Gewinne noch aus und kletterte dabei sogar vorübergehend über die 14'200-Punkte-Marke. Zum Handelsende wies der deutsche Leitindex noch ein kräftiges Plus von 1,59 Prozent bei 14'185,94 Punkten aus.

Vor allem positive Vorgaben der Übersee-Börsen gaben DAX & Co Rückenwind. In Asien standen am Morgen Kursgewinne vor allem in Hongkong zu Buche wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen.

Nach Einschätzung der UBS-Chartexperten befindet sich der DAX derzeit auf einer "Achterbahnfahrt" um die 14'000 Punkte. Bereits am Vortag war er um diese Marke geschwankt, aber letztlich darunter aus dem Handel gegangen. Den von den Experten als wichtig erachteten Bereich von 13'925 bis 13'950 Zählern hatte er aber gehalten. "Nachdem diese Auffangzone standgehalten hat, könnte dieses Level nun erneut als Sprungbrett für einen Erholungsversuch genutzt werden", betonten sie.

WALL STREET

Die Aussicht auf eine baldige Lockerung der Corona-Beschränkungen in China trieb am Dienstag auch die US-Börsen an.

Der Dow Jones konnte den zweiten Handelstag der Woche mit einem Plus von 1,35 Prozent bei 32'655,05 Punkten abschliessen. Deutlicher legte der NASDAQ Composite zu, der 2,76 Prozent höher bei 11'984,52 Zählern schloss.

Bereits an den asiatischen Aktienmärkten gab es zuvor moderate Gewinne. Experten zufolge steigt die Zuversicht, dass der Corona-Lockdown in Shanghai gelockert werden könnte. In der chinesischen Metropole wurden den dritten Tag in Folge keine Neuinfektionen gemeldet, was als Bedingung für eine Milderung der scharfen Virus-Massnahmen gilt. Die harten Massnahmen zur Eindämmung des Virus gelten als ein Grund für die globalen Lieferkettenprobleme, die das Wachstum gefährden.

Gute Nachrichten kamen auch aus den USA: Der Konsum in der grössten Volkswirtschaft der Welt zeigt keine Anzeichen von Schwäche. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April erneut an, wenn auch geringfügig schwächer als erwartet. Ausserdem steigerte die US-Industrie ihre Produktion im April erneut. Die gesamte Herstellung lag 1,1 Prozent höher als im Vormonat, während Analysten im Schnitt mit plus 0,5 Prozent gerechnet hatten. Der Zuwachs folgt auf solide Anstiege in den Monaten zuvor.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten sich am Dienstag fester.

Der Nikkei gewinnt im Mittwochshandel zeitweise 0,6 Prozent auf 26'820,16 Zähler hinzu (7.00 Uhr MEZ). Auf dem chinesischen Festland muss der Shanghai Composite leichte Einbussen von 0,37 Prozent auf 3.082,12 Punkte hinnehmen. Auch der Hang Seng zeigt sich mit 0,64 Prozent auf 20'471,54 Einheiten tiefer.

Die Märkte in Fernost folgen am Mittwoch nur teils der sehr positiven Vorgabe der Wall Street. In Tokio geht es zwar nach oben, damit haben sich anfangs deutlichere Gewinne aber spürbar verringert. Ein leicht positiver Impuls kommt hier vom BIP für das erste Quartal 2022, das mit 0,2 Prozent zum Vorquartal etwas weniger geschrumpft ist als befürchtet.

Die wieder erwachte Risikofreude werde moderat gedämpft von leicht im Minus liegenden Futures der US-Aktienindizes, sagen Marktteilnehmer. Dazu tragen falkenhafte Aussagen von US-Notenbankern bei, die an der Wall Street noch positiv gewirkt hatten, weil sie ein entschlossenes Vorgehen gegen die viel zu hohe Inflation signalisieren und zugleich neue Wirtschaftsdaten aus den USA ermutigend ausgefallen waren.

In der Nacht zum Mittwoch sagte nun der Präsident der Notenbankfliliale von Chicago, Charles Evans, dass aggressive Zinserhöhungen nötig seien, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen. Er sprach sich dabei für zunächst grössere Zinsschritte aus. Zuvor hatte Fed-Präsident Jerome Powell sich entschlossen geäussert, die Inflation zu senken und dabei betont, dass die Notenbank eher eine "sanfte Landung" der US-Wirtschaft erreichen könne als einen schweren Abschwung zu verursachen. Er verwies allerdings auch darauf, dass es für die Amerikaner "einige Schmerzen" geben könnte.

Dass der chinesische Vizepremier Liu He Unterstützung für den Techniksektor und Börsengänge von Technikunternehmen signalisierte, stützt in Hongkong zunächst nicht weiter, nachdem es dort bereits am Vortag mit den Kursen sehr kräftig nach oben gegangen war. Hes Aussagen schüren laut Marktteilnehmern Hoffnungen auf nachlassende regulatorische Risiken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires