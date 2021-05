SMI im Plus -- DAX startet mit Allzeithoch -- Asiatische Aktienmärkte legen zu

SCHWEIZ

An der heimischen Börse greift Optimismus um sich.

Der SMI verbucht im frühen Handel Aufschläge und zeigt sich bei zeitweise 11'190 Einheiten.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI weisen ebenfalls positive Vorzeichen aus.

Der SMI nimmt somit nach dem verhaltenen Start in die Woche die 11'200-Punkte-Marke wieder ins Visier. Die höheren Zinsen und das Thema Inflation hätten etwas von ihrem Schrecken verloren, heisst es zur Begründung am Markt. Viele Investoren gäben sich aktuell schon damit zufrieden, dass die Zinsen nicht markant weiter steigen würden, so ein Händler. Damit richte sich der Blick wieder auf die sich aufhellende Konjunktur und das sich daraus ergebende Kurspotenzial am Aktienmarkt. Ein Analyst warnt jedoch vor zu viel Optimismus. Die Lage bleibe fragil. "Wir glauben, dass sich die Anleger auf weitere Volatilitätsschübe einstellen sollten", so seine Einschätzung. Das Inflationsgespenst könne jederzeit wieder für Unruhe sorgen.

Im Fokus sind am Berichtstag abgesehen davon die im SLI vertretenen Sonova-Papiere, nachdem der Hersteller von Hörgeräten und Hörimplantaten das Jahresergebnis 2020/21 vorgelegt hat.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt kommt es am Dienstag zu einem neuen Rekord.

Der DAX springt zum Ertönen der Startglocke 0,76 Prozent auf 15'514,72 Punkte hoch und eröffnet somit den Dienstagshandel mit einem neuen Allzeithoch.

"Zinsen und Inflation bleiben das Thema der Stunde an der Börse. Aktuell haben die höheren Zinsen jedoch etwas von ihrem Schrecken eingebüsst", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Anleger legten es gegenwärtig bereits positiv aus, wenn die Zinsen nicht weiter steigen. Die Wirtschaft bleibe im "Vollgas-Modus", auch weil die Impfkampagne und die schrittweise Lockerung von Beschränkungen es immer mehr Menschen ermöglichten, "ein Leben fast wie vor der Pandemie zu führen", merkte Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets an. Die positive Grundstimmung an der Börse setze sich fort.

WALL STREET

Nach der von starken Schwankungen geprägten Vorwoche verzeichnete die Wall Street einen schwachen Wochenauftakt.

So eröffnete der Dow Jones mit einem marginalen Verlust und vergrösserte diesen anschliessend. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich 0,16 Prozent tiefer bei 34'327,79 Punkten. Auch der NASDAQ Composite gab schlussendlich, nachdem er schon zum Start etwas gefallen war. Sein Schlussstand: 13'379,05 Zähler (-0,38 Prozent).

Die Wall Street ist nach zuletzt starken Schwankungen mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Investoren berücksichtigten am Montag die Risiken für die Wirtschaft, etwa durch Inflation und einem wieder zu verzeichnenden Anstieg von COVID-19-Fällen in einigen Teilen der Welt.

Derweil hat sich in den New Yorker Industrieunternehmen im Mai die Stimmung nicht ganz so stark verschlechtert wie von Analysten im Schnitt erwartet.

ASIEN

Anleger greifen am Dienstag an Asiens Börsen zu.

In Tokio klettert der Nikkei 2,21 Prozent auf 28'439,52 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich dagegen der Shanghai Composite 0,08 Prozent fester bei 3'520,48 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong um 1,25 Prozent auf 28'545,20 Zähler zulegt.

Dass das japanische Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2021 mit 1,3 Prozent noch einen Tick stärker schrumpfte zum Vorquartal als erwartet, stört die Anleger in Tokio nicht. Stattdessen sprechen Teilnehmer von Zuversicht angesichts der in immer mehr Teilen der Welt zu beobachtenden Lockerungen und Wiederöffnungen nach der Pandemie.

In Hongkong begründet KGI Securities die dortigen neuerlichen Gewinne mit Hoffnungen, dass die chinesische Notenbank das Tempo ihrer restriktiveren Geldpolitik nicht beschleunigen dürfte, nachdem die Einzelhandelsumsätze zuletzt nicht so stark zugelegt hätten, wie allgemein erwartet. Ausserdem gebe es Mittelzuflüsse aus anderen Ländern der Region, wo die Pandemie stärker wüte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires