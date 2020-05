SMI und DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen legen zu

Am heimischen Markt stehen die Zeichen zum Wochenauftakt zunächst auf Grün. Der deutsche Leitindex dürfte sich am Montag fester zeigen. An den Börsen in Fernost werden am Montag Aufschläge verzeichnet.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt dürften optimistisch in die neue Woche starten.

Der Leitindex SMI weist gemäss vorbörslicher Indikationen einen Gewinn aus.

Der SLI und der SPI dürften ebenfalls zulegen.

Der Schweizer Aktienmarkt wird zu Beginn der durch einen Feiertag verkürzten Handelswoche fester gesehen. Positive Vorgaben aus den USA und aus Fernost, wo steigende Ölpreise und die Hoffnung, dass die Lockerungen der Pandemiemassnahmen eine Rückkehr zur Normalität erlaubten, hoben laut Händlern die Stimmung der Anleger. Dazu kommt, dass Japan wegen der Coronakrise zwar in eine Rezession geraten ist. Aber die Wirtschaft des Landes hielt sich im ersten Quartal besser als gedacht. Weiterhin im Blick haben die Anleger allerdings die Spannungen zwischen den USA und China, die immer wieder für Verstimmung sorgen könnten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich die Erholung zunächst am Montag fortsetzen.

Der DAX weist vorbörslich einen Zuschlag aus.

Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken dürfte der DAX am Montag positiv in den Handel starten. Laut Analyst Christian Schmidt von der Helaba muss "in den kommenden Wochen davon ausgegangen werden, dass sich der Kampf zwischen den Bullen und Bären fortsetzen wird". Von Konjunkturseite gibt es zum Wochenstart aber zumindest verhalten positive Signale aus Fernost. So rutschte Japan wegen der Corona-Krise zwar in eine Rezession, allerdings hielt sich die Wirtschaft des Landes im ersten Quartal besser als gedacht. Ausserdem macht am Montag ein deutlicher Anstieg der Ölpreise über das Wochenende wieder etwas bessere Laune unter den Investoren.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen vor dem Wochenende grüne Vorzeichen aus.

Der Dow Jones zeigte sich zum Börsenstart 0,72 Prozent leichter bei 23'454,83 Punkten. Im Anschluss kann er seine Verluste jedoch reduzieren und schaffte es im späten Nachmittagshandel sogar in die Gewninzone. Am Ende verabschiedete sich das Börsenbarometer 0,29 Prozent fester bei 23'685,42 Punkten ins Wochenende. Auch der NASDAQ Composite eröffnete den Tag 1,16 Prozent tiefer, konnte am Ende aber die Gewinnzone erobern und mit einem Aufschlag von 0,79 Prozent bei 9'014,56 Zählern in den Feierabend gehen.

Laut Meldungen möchte die US-Regierung die Lieferung von Chips an Huawei blockieren. Damit könnte der Handelsstreit zwischen beiden Ländern wieder schnell an Schärfe gewinnen. "Trump ist wieder auf dem Krawall-Pedal gegen China", so ein Händler.

Zudem fielen die Daten zum US-Einzelhandel mau aus. Das Umsatzminus im April belief sich auf stattliche 16,4 Prozent, während Experten lediglich mit 12,3 Prozent gerechnet hatten. Die Daten werden begierig aufgenommen, weil damit die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie quantitativ greifbarer werden. Am Markt herrschte die Hoffnung, dass der Online-Handel einen grösseren Teil des Rückgangs abfangen kann. Etwas abgefedert werden die schlechten Daten von dem Empire State Manufacturing Index, der stärker hereinkam als erwartet.

ASIEN

Am Montag geht es aufwärts an den asiatischen Aktienmärkten.

In Japan verbucht der Nikkei derzeit ein Plus von 0,5 Prozent auf 20'138,63 Punkte. (7.12 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,61 Prozent höher bei 2'885,83 Zählern. In Hongkong gewinnt der Hang Seng unterdessen 0,4 Prozent auf 23'892,24 Zähler hinzu.

Freundlich tendieren die Aktienmärkte in Asien am Montag. Ein Hauptgrund für die positive Stimmung sind Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Sonntag in einem CNBC-Interview. Er hatte bekräftigt, sein Haus besitze eine Menge Munition um die Rezession zu bekämpfen, die durch die coronabedingten Schliessungen hervorgerufen werde. Zugleich kündigte er "harte Zeiten" an mit einer Schrumpfung der Wirtschaft im zweiten Quartal um 30 Prozent und einer Arbeitslosigkeit bis zu 25 Prozent. Er rechne aber mit einer raschen Erholung, so Powell: "Man sollte nicht gegen Amerikas Wirtschaft wetten."

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires