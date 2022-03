Ukraine-Krieg und grosser Verfallstag an den Terminbörsen: SMI mit leichten Verlusten -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich mit Gewinnen

SCHWEIZ

Schweizer Anleger zeigen sich am Freitag etwas pessimistischer.

Der SMI war mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 12075,84 Punkten gestartet, im Verlauf prägen aber leichte Verluste das Bild.

Auch bei den Nebenwerteindizes zeigen sich ähnliche Tendenzen: Der SLI war 0,14 Prozent höher bei 1913,91 Punkten gestartet und pendelt im Verlauf um seinen Vortagesstand. Der SPI startete 0,13 Prozent höher bei 15389,33 Zählern, auch hier gibt es im Verlauf etwas schwächere Tendenzen.

Nach seiner zuletzt rasanten Erholung gibt der Schweizer Aktienmarkt zu Wochenschluss etwas nach. Am grossen Verfallstag an den Terminbörsen habe man einen Gang zurückgeschaltet, hiess es im Handel. Der hiesige Börsenplatz vermag damit nicht den Vorgaben aus Übersee zu folgen. Die Hoffnung auf eine starke US-Konjunktur hatte am Donnerstagabend die Wall Street gestützt.

Der Krieg in der Ukraine bleibt derweil das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Am Freitag will US-Präsident Joe Biden mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping telefonieren. China ist der wichtigste Verbündete Russlands, lässt aber bei dem Angriff auf die Ukraine eine gewisse Distanz erkennen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt eröffnete den Freitagshandel etwas tiefer und gibt auch im Verlauf nach.

Der DAX war mit einem Abschlag von 0,09 Prozent bei 14'374,41 Punkten in den Handel eingestiegen, im Verlauf werden die Verluste etwas grösser.

Positive Vorgaben kamen vor dem Wochenende von den Überseebörsen: Während die Wall Street am Vorabend nur knapp unter ihrem Tageshoch schloss, legten auch die wichtigsten Märkte in Asien vor dem Wochenende überwiegend zu.

Obwohl nach drei Wochen Krieg zwischen der Ukraine und Russland eine Waffenstillstandslösung noch immer nicht greifbar ist, hat der DAX bisher eine starke Börsenwoche hingelegt. Vom im Zuge des Ukraine-Kriegs in der Vorwoche erreichten Tief seit November 2020 bei 12'438 Punkten war der DAX bis zum Mittwoch wieder um 17 Prozent auf 14'553 Punkte geklettert. Damit hatte er mehr als die Hälfte seines Rückschlags vom Rekordhoch bei 16'290 Punkten aufgeholt, bevor er zuletzt wieder etwas Federn liess. Die Nervosität unter den Anlegern bleibt jedoch weiter hoch, was sich tags zuvor erneut an starken Kursschwankungen während der Handelssitzung zeigte.

Für etwas Erleichterung könnten laut Börsianern am Morgen Agenturberichte sorgen, wonach das von den westlichen Sanktionen bedrängte Russland fällige Zinszahlungen auf Anleihen im Volumen von 117 Millionen Dollar offenbar bedienen konnte. Dies wird als Hinweis gewertet, dass der befürchtete russische Zahlungsausfall - mit weitreichenden Folgen für die Finanzsysteme - vorerst abgewendet werden konnte.

Es werde jedoch immer deutlicher, dass Russlands Interesse an einem ausgehandelten Abkommen mit der Ukraine "wahrscheinlich nicht über die Optik hinausgeht und dass es ihm mit einer Einstellung der Feindseligkeiten nicht ernst ist", schrieb Michael Hewson von CMC Markets am Morgen. Eine baldige Deeskalation im Ukraine-Krieg hält er für unwahrscheinlich. Diese Skepsis liess zuletzt auch die Ölmärkte wieder sprunghaft steigen.

An den Aktienmärkten könnte es vor dem Wochenende noch zu grösseren Kursausschlägen ohne sichtbare Nachrichten dahinter kommen. Da zum grossen Verfallstermins Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien auslaufen, versuchen oft grosse Marktteilnehmer die aktuellen Kurse auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind.

WALL STREET

An der Wall Street wurden die Anleger am Donnerstag wieder etwas mutiger.

Der Dow Jones konnte die Verlustzone hinter sich lassen und schloss 1,22 Prozent höher bei 34'479,97 Punkten. Auch bei Techanlegern besserte sich die Stimmung im Handelsverlauf: Der NASDAQ Composite rückte schlussendlich um 1,33 Prozent auf 13'614,78 Punkte vor.

Die erste Zinserhöhung der US-Notenbank seit vier Jahren und die Aussicht auf eine Reihe weiterer Anhebungen wurden vom Markt gut verarbeitet. Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Inflation, die auf dem höchsten Niveau seit 40 Jahren liegt, und den Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung war mit einem solchen Schritt gerechnet worden.

Daneben gaben weiter die Entwicklungen im Ukraine-Krieg die Richtung für den Markt vor. Für Ernüchterung sorgten Aussagen der russischen Regierung, wonach Berichte über grosse Fortschritte in den Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine falsch seien. Gleichwohl stünden die Kriegsparteien weiter im Gespräch miteinander. In den vergangenen Tagen hatten Äusserungen aus den Verhandlungsdelegationen Hoffnungen auf eine vorsichtige Annäherung geweckt.

Für einen zusätzlichen Impuls sorgten eine ganze Reihe von US-Konjunkturdaten. Die vor der Startglocke veröffentlichten US-Daten überzeugen durchweg. So hat sich die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia im März spürbar aufgehellt. Und die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hat stärker abgenommen als erwartet. Auch die Baubeginne stiegen im Februar fast doppelt so stark wie erwartet.

ASIEN

Die Anleger in Asien zeigten sich am Freitag schlussendlich optimistisch und bescherten den meisten Börsen einen versöhnlichen Wochenausklang.

In Japan schloss der Nikkei fester und legte schlussendlich um 0,65 Prozent auf 26'827,43 Punkte zu.

Auch auf dem chinesischen Festland waren die Tendenzen freundlich, der Shanghai Composite gewann am letzten Handelstag der Woche 1,24 Prozent auf 3'254,88 Indexpunkte. In Hongkong ging es unterdessen gegen den Trend abwärts, der Hang Seng verlor am Freitag 0,25 Prozent auf 21'447,10 Indexpunkte.

Zum Wochenausklang war die Stimmung an den Börsen in Ostasien und Australien verhalten positiv nach festen Vorgaben der Wall Street. Marktbeobachter nennen mehrere Gründe für die Zurückhaltung der Anleger: Zum einen waren die Ölpreise wieder auf klar über 100 Dollar je Barrel gestiegen, zum anderen scheinen die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zu stocken. Speziell an den chinesischen Börsen trat die Sorge über die wirtschaftlichen Folgen der jüngsten Corona-Welle wieder mehr in den Vordergrund.

Derweil hat die Bank of Japan (BoJ) ihre ultralockere Geldpolitik bestätigt. Damit weicht sie weiter vom Kurs anderer grossen Notenbanken ab, die sich gezwungen sehen, die zu hohe Inflation zu bekämpfen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern ist Inflation in Japan weiter kein Thema. Allerdings rechnet die BoJ mit einer Zunahme des bereinigten Inflationsdrucks, wie es im Begleitkommentar hiess.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires