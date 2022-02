SMI vorbörslich fester -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse wird vor dem Wochenende mit positiver Tendenz erwartet.

Der SMI pewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart im Plus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI verbuchten am Vortag noch Verluste.

Das Geschehen steht weiter ganz im Zeichen der Ukraine-Krise. Für etwas Entspannung an den Märkten sorgt die Nachricht über ein Treffen zwischen US-Aussenminister Blinken und seinem russischen Amtskollege Lawrow Ende kommender Woche. Die Verletzung der Waffenruhe in der Ost-Ukraine hatte am Vortag für Unruhe an den Börsen gesorgt. Auch hatte das Weisse Haus erneut vor einem unmittelbar bevorstehenden Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine gewarnt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag trotz der Unsicherheiten rund um den Russland-Nato-Konflikt stabil starten.

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Nachdem jüngst die Angst vor einer russischen Invasion in der Ukraine wieder zugenommen hatte, sorgten Meldungen über ein für die kommende Woche anberaumtes Treffen zwischen dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken wieder für etwas mehr Zuversicht. Auf die Nachricht hin zogen die Futures am US-Aktienmarkt etwas an, was auch den DAX zunächst stützen dürfte.

Mit Blick auf die Kurse sprach Börsenexperte Thomas Altmann von QC Partners am Morgen von einem derzeit nervösen Hin und Her. Auf eine Schwäche folge ein Erholungsversuch, dann aber würden schnell wieder Gewinne realisiert. Angesichts des weiter hohen politischen Risikos und des US-Feiertages am Montag seien die Voraussetzungen im Tagesverlauf nicht besonders gut: "Es ist schwer vorstellbar, dass die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA in grossem Stil neue Risikopositionen eingehen."

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag in der Verlustzone.

Der Dow Jones verabschiedete sich 1,78 Prozent schwächer bei 34'311,18 Punkten in den Feierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite musste unterdessen ein Minus von 2,88 Prozent auf 13'716,72 Punkte verkraften.

Belastend wirkten die jüngsten Nachrichten aus der Ostukraine. So haben die USA ihre Warnung vor einer russischen Invasion in der Ukraine erneuert. Laut US-Verteidigungsminister Lloyd Austin könnten die Kämpfe in der Ostukraine dafür einen Vorwand bieten. Derweil fordert der russische Präsident Wladimir Putin den Abzug aller US-Soldaten aus Ost- und Mitteleuropa.

"Wir müssen uns mehr auf das konzentrieren, was vor Ort getan wird, als auf das, was gesagt wird", sagt Paul Jackson, globaler Leiter des Asset Allocation Research bei Invesco. "Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit auf diplomatischem Wege geregelt werden wird. Wenn die Märkte noch weiter fallen, wäre das meiner Meinung nach eine Gelegenheit zum Kauf."

Zugleich rückten die Themen Zinsen und Inflation wieder stärker in den Fokus. Vor Börsenstart lieferten Daten Aufschluss über den Zustand der Wirtschaft und damit der US-Notenbank Material für die Zinsentscheidungen. Der Philadelphia-Fed-Index fiel etwas schwächer aus als erwartet und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas höher als prognostiziert. Die Abweichungen sind aber nicht gross genug, um prinzipielle Zinssorgen zu dämpfen.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07:00 MEZ um 0,35 Prozent auf 27'137,63 Punkte nach.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland notiert bei 3'484,32 Zählern mit einem Plus von 0,47 Prozent. In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,30 Prozent auf 24'719,36 Einheiten.

Die asiatischen Aktienmärkte können sich auch vor dem Wochenende nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden. Eines der Themen, das weiterhin das Geschehen an den Märkten beeinflusst, ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.

