SMI gibt letztlich ab -- DAX geht etwas tiefer aus dem Handel -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich leichter

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex verbuchte letztlich auch ein kleines Minus. Die US-Märkte präsentieren sich im Donnerstagshandel mit Abschlägen. Die Aktienmärkte in Fernost gaben am Donnerstag überwiegend nach.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendierte am Donnerstag leichter.

Der SMI eröffnete die Sitzung nahezu unverändert und bewegte sich anschliessend in der Verlustzone. Sein Schlussstand: 10'717,71 Zähler (-0,85 Prozent).

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigten sich ebenfalls mit roten Vorzeichen. So gab der SLI letztlich 0,55 Prozent auf 1'720,96 Punkte ab, während der SPI den Handel mit einem Minus von 0,57 Prozent auf 13'417,27 Stellen beendete.

Der Markt befinde sich nach wie vor auf Konsolidierungskurs, hiess es von Börsianern. Es gebe derzeit einfach keine stärker kursbewegenden Impulse - weder nach oben noch nach unten. Damit dürfte sich der Leitindex SMI weiterhin zwischen 10'600 und 11'000 Punkten bewegen. Daher konzentrierten sich die Anleger auf die Firmenergebnisse - vor allem auf Credit Suisse und Nestlé.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag zeigte sich der deutsche Aktienmarkt letztlich mit leichten Verlusten.

Der DAX eröffnete die Sitzung noch mit einem kleinen Plus und verblieb danach in einer engen Spanne zwischen Plus und Minus. Zum Handelsschluss ging es dann jedoch 0,16 Prozent runter auf 13'886,93 Zählern.

Nach der jüngsten Schwäche stabilisierte sich der DAX am Donnerstag. In der vergangenen Woche hatte er bei 14'169 Punkten noch einen Rekord erreicht, Anschlussgewinne waren jedoch ausgeblieben.

Die Anleger beschäftige weiter der Zinsanstieg am Anleihenmarkt bei einem gleichzeitig weniger attraktiven Bewertungsniveau an den Aktienmärkten, erklärte ein Marktstratege. Gleichzeitig bessere sich aber die Pandemie-Lage weiter und es herrsche Optimismus für ein Ende der Lockdown-Massnahmen. Im Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed gab es zudem keinen Hinweis auf eine baldige Änderung der lockeren Geldpolitik.

WALL STREET

Der Wall Street-Handel ist am Donnerstag von Abschlägen geprägt.

Der Dow Jones notierte zum Ertönen der Startglocke 0,17 Prozent im Minus bei 31'558,60 Einheiten und fällt anschliessend weiter zurück. Der NASDAQ Composite startete mit einem Abschlag von 1,07 Prozent auf 13'814,67 Punkte und zeigt sich auch weiterhin auf rotem Terrain.

Obwohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial zur Wochenmitte mit Mühe ein Rekordhoch erreicht hatte, bleibt die Stimmung angespannt. Im Fokus bleibt die aktuelle Diskussion um eine Rückkehr der Inflation. Börsianern zufolge wächst angesichts steigender Anleiherenditen die Sorge, dass höhere Kreditkosten eine Rallye zunichte machen könnten, welche die wichtigsten Aktienindizes zuletzt in Rekordhöhen getrieben hat. Dabei seien Technologieunternehmen, die einen Grossteil ihrer Barmittelzuflüsse in der Zukunft erzielen, besonders anfällig.

ASIEN

Am Donnerstag tendierten die Märkte in Asien mehrheitlich tiefer.

Der japanische Leitindex Nikkei gab letztlich um 0,19 Prozent auf 30'236,09 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite dagegen um 0,55 Prozent auf 3'675,36 Punkte. In Hongkong verlor der Hang Seng derweil 1,58 Prozent auf 30'595,27 Indexeinheiten.

Uneinheitlich mit negativem Grundton haben die Börsen in Asien am Donnerstag tendiert. Eine Ausnahme machte Schanghai, wo nach einwöchiger Handelspause nach den Neujahrsfeierlichkeiten erstmals wieder gehandelt wurde. Hier hatte sich Nachholbedarf aufgebaut, weil es an den Nachbarbörsen der Region in dieser Zeit unter dem Strich deutlich nach oben ging. Der Schanghai-Composite hatte allerdings fast 2 Prozent fester eröffnet, fiel dann aber kontinuierlich zurück.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires