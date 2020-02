SMI schwächer -- DAX im Minus -- Asiens Börsen mit Abgaben

Der heimische Markt präsentiert sich am Dienstag leichter. Der DAX weist negative Vorzeichen aus. Die Aktienmärkte in Fernost bewegen sich auf rotem Terrain.

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt verbucht am Dienstag Abgaben.

Der Leitindex SMI bewegt sich im frühen Handel in der Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI konnten am Montag noch Zuwächse verzeichnen.

Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Dienstag schwächere. Das Coronavirus hat den Technologie-Giganten Apple zu einer Umsatzwarnung gezwungen. In Asien hat diese auf breiter Front zu Kursverlusten geführt. Besonders deutlich sind Technologie-Aktien unter die Räder gekommen.

Der iPhone-Hersteller hat wegen des Virus seine eigenen Umsatz-Ziele zurückgenommen. Dies führte bei den verschiedenen Zulieferern von Apple asienweit zu teilweise deutlichen Kursverlusten. Aber auch die verfehlte Gewinnentwicklung der Grossbank HSBC wird als Beweis für den negativen Effekt des Virus gesehen. Die Unsicherheit um die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Lungenerkrankung dürften zunächst das Marktgeschehen bestimmen.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte gibt am Dienstag Punkte ab.

Der DAX eröffnet 0,83 Prozent tiefer bei 13'668,94 Zählern.

Eine Umsatzwarnung von Apple stoppt am Dienstag die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt vorerst. Auf der Agenda stehen hierzulande am Vormittag die ZEW-Konjunkturerwartungen. Laut den Experten der Privatbank Donner & Reuschel könnten auch diese für eine Verschnaufpause am Aktienmarkt sorgen, denn es werde ein spürbarer Rückgang prognostiziert.

Apple wird wegen des Coronavirus in China die erst wenige Wochen alte Umsatzprognose für das laufende Quartal verfehlen. Bei iPhones gebe es Lieferengpässe, weil die Produktion in China langsamer hochgefahren werde als geplant, teilte der Konzern am Montag mit.

"Es war von Anfang an klar, dass das Coronavirus Spuren in den Unternehmensgewinnen hinterlassen wird", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dass Apple jetzt schon sicher sei, die bisher verlorenen Umsätze in diesem Quartal nicht mehr aufholen zu können, belege den Ernst die Lage.

WALL STREET

Die Wall Street blieb am Montag wegen des Gedenkens an den ersten US-Präsidenten George Washington geschlossen.

Der Dow Jones schloss vor dem Wochenende marginal schwächer: Er fiel um 0,09 Prozent auf 29'398,08 Punkte zurück. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite drehte gegen Sitzungsende am Freitag ins Plus und legte um 0,20 Prozent auf 9'731,18 Zähler zu.

Das Geschäft an der Wall Street ist am Freitag verhalten verlaufen. Doch dass trotz des langen Wochenendes keine grösseren Gewinnmitnahmen stattfanden, belegte die Marktstärke.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien verbuchen am Dienstag Verluste.

In Tokio verliert der Nikkei gegen 07:00 MEZ 1,37 Prozent auf 23'199,83 Indexeinheiten.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derweil 0,17 Prozent tiefer bei 2'978,59 Zählern. Daneben verbucht der Hang Seng ein Minus von 1,29 Prozent auf 27'598,34 Punkte.

Quer durch die Börsenplätze in Asien werden am Dienstag Verluste verzeichnet. Eine Umsatzwarnung von Apple hat die Teilnehmer wieder an die wirtschaftlichen Gefahren durch die Coronaepidemie erinnert. Das bislang genannte Umsatzvolumen von 63 bis 67 Milliarden Dollar in dem bis Ende März laufenden Geschäftsquartal könne nicht erreicht werden, teilte der US-Elektronikgigant am Montag mit. Aufgrund der Einschränkungen der Produktion in China gebe es weiterhin weltweite Lieferengpässe beim iPhone. Zudem steht Apple nicht allein, aus verschiedenen Branchen mehren sich die Alarmzeichen. So haben auch BHP Billiton und HSBC mit der Zahlenvorlage vor den Folgen der Epidemie gewarnt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires