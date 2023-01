Konjunkturdaten im Blick: SMI um die Nulllinie -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch kaum verändert.

Der SMI bewegt sich aktuell um seinen Vortagesschlusskurs. Zuvor war er 0,18 Prozent tiefer bei 11'381,20 Punkten gestartet.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI tendieren ebenfalls seitwärts, nachdem er SPI marginale 0,08 Prozent leichter bei 14'627,99 Zählern und der SLI nahezu unverändert bei 1'767,24 Einheiten in den Handel gegangen ist.

Dabei wird der Markt von den nachgebenden defensiven Schwergewichten gebremst. Zunächst hatte auch der Luxusgüterkonzern Richemont den Markt mit nachgebenden Kursen belastet, mittlerweile notiert dieser Titel aber im Plus. Die japanische Zentralbank beeinflusse die Stimmung positiv, sagt ein Händler zur generellen Stimmung. Denn die BoJ hält wider Erwarten an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Vor der Sitzung hatte es noch Spekulationen gegeben, die Notenbank könnte sich von ihrer im internationalen Vergleich sehr lockeren Ausrichtung ein Stück weit verabschieden.

Im Laufe des Tages dürften die Anleger aber ihren Risikoappetit wohl noch etwas zügeln, meinen Börsianer. Denn es werden unter anderem eine Reihe von US-Konjunkturdaten veröffentlicht. Dazu zählen unter anderem die Detailhandelsumsätze, die Produzentenpreise und die Lagerbestände. Ausserdem veröffentlicht die US-Notenbank Fed am Abend ihren Konjunkturbericht, das Beige Book. Dies sorge für eine gewisse Zurückhaltung, heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch wenig bewegt.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginale 0,03 Prozent leichter bei 15'182,95 Zählern und bewegt sich anschliessend weiter in einer engen Range um die Nulllinie.

"Genau in dem Moment, in dem die Stimmung am Aktienmarkt abzukippen drohte, war die EZB zur Stelle", fasste Thomas Altmann, Portfolio-Manager von QC Parters die Stimmung der Anleger am Vortag zusammen. Die Aussicht auf ein gemächlicheres Tempo und geringere Steigerungen bei den Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) habe gereicht, dass die Kurse weiter hochgingen und Gewinnmitnahmen aufgeschoben worden seien. Am Mittwoch mache sich auch in Japan Erleichterung breit.

In Deutschland werde angesichts der Börsenrally, die dem DAX seit Jahresbeginn bereits ein Plus von neun Prozent beschert hat, die Berichtssaison umso wichtiger, warnte Altmann aber. "Denn die bereits deutlich gestiegenen Kurse müssen jetzt nachträglich mit Gewinnsteigerungen gerechtfertigt werden. Wenn die Unternehmen auf der Gewinnseite liefern, erhalten die Kursgewinne ihre Legitimation. Andernfalls könnte schon bald Ungemach in Form fallender Kurse drohen."

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit unterschiedlichen Tendenzen.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Abschlag von 1,14 Prozent bei 33'911,22 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite ging daneben 0,14 Prozent höher bei 11'095,11 Zählern in den Feierabend.

Enttäuschende Zahlen der Investmentbank Goldman Sachs haben den Standardwerten an der Wall Street nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende am Dienstag einen Dämpfer verpasst. Zudem überwog bei Stimmungsdaten aus der Industrie offenbar die Angst vor einer Konjunkturabkühlung. Die Erleichterung darüber, dass sie einer stärkeren geldpolitischen Straffung keinen Vorschub leisteten, konnte sich demgegenüber nicht durchsetzen. Aktien aus der zweiten Reihe und Technologiewerte zeigten sich hingegen in besserer Verfassung.

Derweil muss Tesla-Chef Elon Musk am Dienstag vor Gericht erscheinen. Ihm wird Kursmanipulation vorgeworfen, nachdem er 2018 Twitter-Nachrichten absetzte, in denen er die Möglichkeit erörterte, Tesla von der Börse zu nehmen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich zur Wochenmitte uneins.

In Japan legt der Nikkei zeitweise kräftig um 2,5 Prozent auf 26'791,12 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,04 Prozent tiefer bei 3'222,91 Punkten. Der Hang Seng in Hongkong gibt ebenfalls um 0,04 Prozent auf 21'568,64 Indexpunkte nach.

Für Auftrieb sorgt in Japan die Nachricht, dass die Bank of Japan unverändert an ihren niedrigen Zinssätzen festhält und die Obergrenze für zehnjährige Staatsanleihen bei 0,5 Prozent belässt. Die kurzfristigen Zinssätze bleiben nach Angaben der Zentralbank bei minus 0,1 Prozent und die Zielrendite für die zehnjährigen Anleihen bei rund 0 Prozent.

Die BoJ hatte Ende Dezember überraschend mitgeteilt, dass die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe auf bis zu 0,5 Prozent steigen könnte von einer vorherigen Obergrenze von 0,25 Prozent. Die Notenbank hat für die Rendite der Benchmark-Staatsanleihe seit 2016 einen Zielbereich um null festgelegt und nutzt dies als Instrument, um die allgemeinen Marktzinsen niedrig zu halten.

Obwohl BoJ-Gouverneur Haruhiko Kuroda damals sagte, dass dies nicht der Beginn eines geldpolitischen Straffungszyklus sei, werteten die Anleger dies als Zeichen dafür, dass Notenbank sich der Federal Reserve und anderen Zentralbanken bei der Anhebung der Zinssätze anschliesst. Einige Analysten hatten vorausgesagt, dass die BoJ auf ihrer zweitägigen Sitzung, die am Mittwoch zu Ende ging, die Obergrenze erneut anheben oder möglicherweise ganz aufheben würde.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires