Märkte in Fernost mit Abgaben

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse ging es am Donnerstag steil aufwärts.

Der SMI legte um 2,07 Prozent auf 12'790,89 Punkte zu. Bei 12'823,30 Zählern markierte er sogar ein neues Rekordhoch.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex. sie zogen um 1,62 Prozent auf 2'049,55 Zählern bzw. 1,71 Prozent fester bei 16'274,37 Einheiten zu.

Mit deutlichen Kursgewinnen hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet. Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB), an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten, trieb den SMI auf ein Rekordhoch. Positive Impulse erhielt der Markt auch aus den USA, wo die Kurse mit einer Erleichterungsrally auf die geldpolitische Straffung der US-Notenbank im erwarteten Rahmen reagierten. Mit den Notenbankentscheidungen sei die Unsicherheit aus dem Markt gewichen, sagten Händler.

Den mit Abstand höchsten Kursgewinn verbuchte mit 4,7 Prozent die Novartis-Aktie. Der Pharmakonzern hatte einen Aktienrückkauf im Umfang von 15 Milliarden US-Dollar angekündigt. Novartis setzt dafür einen Teil des Verkaufserlöses seiner Roche-Beteiligung ein.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland griffen am Donnerstag bei Standardwerten zu.

Der DAX musste im Sitzungsverlauf einen Teil seiner Gewinne abgeben und erzielte mit 15'636,40 Punkten einen Tagesgewinn von 1,0 Prozent.

Der geldpolitische Kurs der US-Notenbank (Fed) zur Bekämpfung der Inflation ist am Donnerstag an den Börsen gut angekommen. Die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag über ihre Geldpolitik änderten an der guten Laune der Investoren zugleich kaum etwas.

In den USA will die Fed schneller als bisher beabsichtigt aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen und deutete für das kommende Jahr drei Zinserhöhungen an. Damit können die Anleger nun planen. Die Unsicherheit weicht. Wie Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank kommentierte, steigt das Leitzinsniveau in den USA zwar "schneller, auf lange Sicht aber nicht höher". Das bis Ende 2024 erwartete Zinsniveau habe sich kaum verändert. Die Notenbanker wollten "lieber früher handeln", um später "nicht länger und aggressiver auf der Bremse stehen zu müssen".

Zur Europäischen Zentralbank dagegen schrieb Volkswirt Michael Heise vom Vermögensverwalter HQ Trust: "Die Beschlüsse der EZB sind allenfalls eine geringfügige Korrektur an einer weiterhin sehr expansiven Politikausrichtung. Dämpfende Auswirkungen auf die Inflationsrate sind davon nicht zu erwarten." Entsprechend habe sich die EZB von der Politik der Fed abgesetzt. Wie erwartet läuft die weitere Aufstockung des Pandemie-Notfallankaufprogramm Pepp im März 2022 aus. Fällig werdende Anleihen werden aber bis mindestens Ende 2024 reinvestiert. Dem bestehenden Kaufprogramm APP wird indes wieder eine grössere Bedeutung zugemessen.

WALL STREET

Anleger zeigten sich am Donnerstag ohne einheitliche Tendenz. Standardwerte präsentierten sich stabil, während Tech-Werte eine rasante Talfahrt vollzogen.

Der Dow Jones verbuchte zum Handelsschluss mit 35'897,64 Zählern ein marginales Minus von 0,08 Prozent. Der Techwerteindex NASDAQ Composite stürzte hingegen regelrecht ab und verlor 2,5 Prozent auf 15'180,43 Zähler.

Die positive Reaktion an der Wall Street auf die beschleunigte Straffung der US-Geldpolitik war nicht von Dauer. Anleger nutzten die Erholung vom Vortag zu Gewinnmitnahmen. Betroffen waren vor allem Wachstumswerte aus dem Technologiesektor. Die Branche gilt wegen ihres hohen Fremdkapitalanteils als besonders zinssensibel und damit als Verlierer einer strafferen Geldpolitik. Gesucht waren dagegen Konjunkturzykliker und sogenannte Value-Aktien.

Bankenwerte als Nutzniesser höherer Zinsen führten die Liste der Gewinner an, der Sektor gewann 1,6 Prozent. Auf der anderen Seite verloren Technologiewerte im Schnitt über 3 Prozent.

Für die Kursverluste vom Donnerstag boten Marktbeobachter verschiedene Erklärungen an. Eine lautete, dass die Anleger nicht nur den Fed-Entscheid, sondern auch die Beschlüsse anderer Notenbanken hätten verarbeiten müssen. So hat die Bank of England überraschend die Zinsen erhöht, während die EZB zwar ankündigte, ihre Anleihekäufe zurückzufahren, EZB-Chefin Christine Lagarde Zinserhöhungen im kommenden Jahr aber als "sehr unwahrscheinlich" bezeichnete. Louis Navellier, Gründer von Navellier & Associates, sprach von Verunsicherung wegen der Inflation auf der einen Seite und wegen der geldpolitischen Unterstützung durch die Notenbanken auf der anderen Seite.

ASIEN

An den Märkten in Fernost werden im Freitagshandel Verluste eingefahren.

In Japan fällt der Nikkei derzeit um 1,87 Prozent zurück auf 28'567,54 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,00 Prozent auf 3'638,41 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong 1,09 Prozent einbüsst auf 23'221,88 Zähler.

Auf breiter Front geht es an den asiatischen Börsen am Freitag nach unten. Dabei haben sich im Handelsverlauf die Verluste vielfach ausgeweitet - insbesondere in Tokio, nachdem die japanische Notenbank (BoJ) angekündigt hat, wie geplant, ähnlich wie die EZB ihre pandemiebedingten Anleihekäufe im März auslaufen zu lassen. Gegenwind kommt auch von der Währungsseite.

Der Yen ist angesichts des weltweit Fahrt aufnehmenden Straffungskurses der Notenbanken als sicherer Hafen gesucht, der Dollar hat sich zur gleichen Vortageszeit von 114,15 auf 113,52 Yen deutlich verbilligt.

An den anderen Plätzen sorgen schwache Vorgaben aus den USA für Zurückhaltung der Anleger. An der Wall Street waren nach den jüngsten falkenhaften Aussagen der US-Notenbank und wegen im nächsten Jahr möglicherweise kommender drei Zinserhöhungen insbesondere Technologie- und Wachstumsaktien schwer unter Verkaufsdruck geraten. Sie gelten wegen ihrer hohen Bewertungen als besonders zinsempfindlich. Dazu trug auch die Zinserhöhung der Bank of England bei.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires