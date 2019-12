SMI vorbörslich etwas tiefer -- DAX wenig verändert erwartet -- Asiens Börsen in Grün

Der heimische Markt dürfte sich am Dienstag etwas leichter zeigen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich kaum verändert. An den Märkten in Asien geht es am Dienstag aufwärts.

SCHWEIZ

An der Schweizer Börse dürfte es am Dienstag leicht abwärts gehen.

Der Leitindex SMI weist in vorbörslichen Indikationen einen leichten Abschlag aus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI dürften ebenfalls mit leicht negativer Tendenz in den Tag starten.

Fundamental setzen Anleger darauf, dass sich die Wirtschaftsdaten dank der Entspannung an der Handelsfront in den kommenden Monaten wieder bessern werden. Die UBS gibt sich zuversichtlich, dass der Höhepunkt bei den Strafzöllen erreicht worden sei und sich die Lage weiter entspannen könnte.

DEUTSCHLAND

Am zweiten Handelstag der Woche dürfte der deutsche Leitindex wenig verändert in den Tag starten.

Der DAX wird kaum verändert erwartet.

Nach seiner jüngsten Rekordjagd könnte der DAX am Dienstag zunächst eine Verschnaufpause einlegen. Die vorbörslichen Signale deuten aktuell auf einen hauchdünnen Rücksetzer hin, nachdem der deutsche Leitindex am Vortag seinen bisher höchsten Stand in diesem Jahr erreicht hatte. Börsianer schielen deshalb bereits auf die Bestmarke bei knapp 13'600 Punkten aus dem Januar 2018.

Die Anleger blieben aber weiterhin euphorisch, erklärten Marktbeobachter am Morgen. Die jüngste Annäherung der beiden Kontrahenten im Zollstreit, USA und China, gibt den Börsen weltweit derzeit neue Kraft, ebenso wie der Ausgang der Wahl in Grossbritannien. Rückenwind kommt aktuell auch von den Überseebörsen: Asiens Handelsplätze notierten am Dienstag durch die Bank fest, am Abend zuvor hatte sich auch an der Wall Street die Jagd nach neuen Rekorden fortgesetzt.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach oben.

Der Dow Jones schaffte bei 28'337,49 Punkten ein neues Rekordhoch, am Ende ging es für den US-Leitindex 0,35 Prozent fester bei 28'234,60 Punkten in den Feierabend. Auch der NASDAQ Composite markierte einen neuen Rekordstand und schaffte es in der Spitze bis auf 8'833,45 Zähler nach oben. Mit einem Plus von 0,91 Prozent verabschiedete sich das Börsenbarometer bei 8'814,23 Zählern aus dem Handel.

Für Rückenwind sorgten gute Konjunkturdaten aus China. Sowohl die Industrieproduktion als auch der Einzelhandelsumsatz kletterten im November teils deutlich stärker als erwartet. Damit mehren sich die Anzeichen, dass die Abwärtsrisiken für die zweitgrösste Volkswirtschaft abnehmen.

Das zwischen den USA und China ausgehandelte erste Teilabkommen im Handelskonflikt brachte unterdessen kaum neue Impulse, gleichwohl blieb es Gesprächsthema. Noch ist das Abkommen allerdings nicht unterschrieben.

ASIEN

Am Dienstag weisen die wichtigsten asiatischen Indizes grüne Vorzeichen aus.

In Japan gewinnt der Nikkei derzeit 0,45 Prozent auf 24'059,43 Zähler.

In China geht es für die Börsen deutlicher aufwärts: Der Shanghai Composite legt aktuell 1,57 Prozent zu auf 3'031,23 Punkten. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng einen Zuschlag von 1,38 Prozent auf 27'886,92 Einheiten.

Die andauernde Rekordjagd an der Wall Street, wo die grossen Indizes am Montag bereits den dritten Tag in Folge neue Hochs erreichten, sorgt am Dienstag auch in Ostasien für Kauflaune. Hinter der guten Stimmung sehen die Analysten von Morgan Stanley das gefundene erste US-chinesische Handelsabkommen, das Signal der US-Notenbank, am derzeit relativ niedrigen Zinsniveau für länger festhalten zu wollen sowie der sich nun abzeichnende geregelt verlaufende Brexit.

Daneben verweisen Händler auf die neuesten Konjunkturdaten aus China vom Vortag - die Industrieproduktion im November sowie Einzelhandelsdaten -, die insgesamt günstig und besser als erwartet ausgefallen waren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires