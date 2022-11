Verschnaufpause am Markt: SMI leichter -- DAX nahe Nulllinie -- Asiens Börsen letztlich schwächer

SCHWEIZ

Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich am Donnerstag schwächer.

Der SMI eröffnete 0,23 Prozent fester bei 10'962,28 Punkten. Im Verlauf gibt er seine Gewinne jedoch ab und rutscht ins Minus.

Die Nebenwerteindizes folgen der Tendenz des Leitindex. Zuvor war der SPI 0,36 Prozent höher bei 14'037,35 Zählern in den Handle gestartet. Der SLI ging mit einem Plus von 0,27 Prozent bei 1'690,17 Einheiten in den Handel.

Nach einem freundlichen Start seien die Anschlusskäufe verebbt und die Gewinne wieder abgeschmolzen, heisst es bei Händlern. Der Markt setze damit den Konsolidierungspfad fort. Die Erholung von den Tiefstkursen im September sei sehr schnell und stark gewesen, nun brauche der Markt eine Verschnaufpause. Ob es danach zu einem Weihnachtsrally komme, werde sich zeigen. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", meinte jedenfalls ein Händler.

Die weitere Entwicklung dürfte stark vom Konjunkturverlauf beeinflusst werden, da dieser die Geldpolitik mitbestimmt. Und diesbezüglich seien Anleger verunsichert. Zwar hätten Vertreter der US-Notenbank Fed die Zinserhöhungsängste zuletzt etwas gedämpft, indem sie ein etwas weniger forsches Zinserhöhungstempo signalisiert hätten. Dies hänge aber von den nächsten Inflationsdaten ab. Am Berichtstag werden indes wichtige Daten zum US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Der Immobiliensektor in dem Land ist zuletzt unter anderem wegen der hohen Zinsen stärker unter Druck geraten. Dies könnte Vorbote einer Rezession sein, heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag kaum verändert.

Der DAX eröffnete den Handel 0,80 Prozent höher bei 14'348,46 Punkten. Im Laufe des Tages fällt er jedoch an seinen Vortagesschluss zurück.

Nach der Kursrally der vergangenen Wochen sehen Marktteilnehmer die jüngste Entwicklung am Markt als willkommene Abkühlung. "Die Luft am Aktienmarkt ist erst mal raus", konstatierte der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Nach dem imposanten Kursanstieg im DAX um mehr als 20 Prozent seit dem Jahrestief Ende September sei eine Konsolidierung absolut normal und auch gesund. Die Vorgaben von den Übersee-Börsen sind derweil durchwachsen. In China gerieten Technologiewerte unter Druck. Die chinesische Notenbank warnte vor steigender Inflation. In den USA hingegen übertrafen am Vortag nachbörslich mit NVIDIA und Cisco zwei wichtige Konzerne aus dem Technologiesektor mit ihrer jüngsten Geschäftsentwicklung die Erwartungen von Analysten.

Am deutsche Markt steht am Donnerstag das Schwergewicht Siemens als Nachzügler der Berichtssaison mit Quartalszahlen im Blick. Händler werteten das Zahlenwerk und den Ausblick des Industriekonzerns positiv.

Zu den Jahreszahlen und dem Ausblick von thyssenkrupp äusserte sich Analyst Christian Obst von der Baader Bank. Ihm zufolge erfüllte der Stahlkonzern die Erwartungen. Zudem habe sich die Bilanz verbessert und thyssenkrupp zahle wieder eine Dividende.

WALL STREET

Die Erholung an der Wall Street geriet zur Wochenmitte ins Stocken.

Der Dow Jones schloss bei 33'553,83 Punkten lediglich um 0,12 Prozent tiefer. Er hatte bereits mit einem kleinen Minus von 0,11 Prozent bei 33'554,93 Punkten eröffnet und sich im gesamten Verlauf nahe seines Vortagesschlusskurses bewegt. Recht deutlich gab hingegen der NASDAQ Composite nach: Der Tech-Index beendete den Handel mit einem Verlust von 1,54 Prozent bei 11'183,66 Punkte, nachdem er schon zum Start um 0,87 Prozent auf 11'260,10 Zähler gefallen war.

Mit dem Raketeneinschlag im Nato-Land Polen stand nun der Ukraine-Krieg wieder stärker im Fokus. Auch wenn die Rakete laut polnischen Angaben "höchstwahrscheinlich" aus der Ukraine stammen soll, sorgten die Entwicklungen für leichte Verunsicherung.

Überraschend starke Umsätze im US-Einzelhandel im Oktober dämpften Marktexperten zufolge am Mittwoch die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed bei den Zinserhöhungen bald schon deutlich behutsamer vorgehen könnte. Die Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, Mary Daly, sah die Zinsen weiter steigen. Der Leitzins der Fed müsse möglicherweise noch über 5 Prozent steigen, um die Inflation zu bekämpfen. Ein Zins zwischen 4,75 Prozent und 5,25 Prozent sei "ein vernünftiger Stand, über den man nachdenken kann", sagte sie dem Fernsehsender CNBC. Daly ergänzte, die Notenbank plane, den Zins auf einem hohen Niveau zu halten, bis es Fortschritte bei der Inflation gebe.

Der für die US-Wirtschaft wichtige Konsum zeigte sich im vergangenen Monat robust mit einem Zuwachs von 1,3 Prozent im Vergleich zum September. Experten hatten im Schnitt mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet. Zugleich schwächte sich der Preisauftrieb bei US-Importgütern im Oktober deutlich ab.

Ausserdem gab es noch politischen Gesprächsstoff, denn nun ist es offiziell, dass Donald Trump zurück ins Weisse Haus will. Der 76-Jährige geht ins Rennen um die Kandidatur der Republikaner bei der Präsidentenwahl 2024. Vor Anhängern machte Trump deutlich, dass er bei einer Wiederwahl seine bisherige Politik fortsetzen wolle.

ASIEN

Die Börsen in Asien verzeichneten am Donnerstag Abschläge.

In Tokio verlor der Nikkei zum Handelsschluss 0,35 Prozent auf 27'931,04 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite letztlich 0,15 Prozent auf 3'115,44 Zähler nach. In Hongkong zeigte sich der Hang Seng letztlich um 1,15 Prozent tiefer bei 18'045,66 Einheiten.

An den asiatischen Aktienmärkten haben am Donnerstag Abgaben dominiert. Dabei zeigten sich die chinesischen Handelsplätze im Sitzungsverlauf erneut sehr volatil. Steigende Corona-Infektionen bzw. neue Ausbrüche der Pandemie in China drückten am Donnerstag zunächst auf die Indizes, ehe dann im späten Geschäft eine deutliche Erholung von den Tagestiefs einsetzte.

China meldete die höchsten Infektionsraten seit sieben Monaten. Zwar hatten die Behörden bestimmte Corona-Regeln zuletzt entschärft, doch letztlich hielt die politische Führung an der Null-COVID-19-Politik fest.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires