Börsen in Fernost uneinheitlich

SCHWEIZ

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt griffen am Dienstag vorsichtig zu.

Der SMI bewegte sich im Dienstagshandel knapp im Plus, nachdem er etwas leichter bei 12'505,24 Punkten gestartet war. So pendelte er zunächst um die psychologisch wichtige Marke von 12'500 Einheiten, konnte die Hürde dann aber hinter sich lassen und leichte Gewinne verbuchen. Die kleinen Zuwächse reichten dem heimischen Leitindex aus um ein neues Allzeithoch zu erreichen: 12'574,48 Zähler gilt es nun zu schlagen. Zur Schlussglocke gewann der SMI 0,32 Prozent auf 12'557,34 Einheiten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten dem Trend des Leitindex. Sie beendeten den Tag 0,17 Prozent im Plus bei 2'038,15 Punkten, bzw. 0,28 Prozent stärker bei 16'181,14 Stellen.

Mit dem Schweizer Aktienmarkt ist es am Dienstag auf hohem Niveau noch etwas aufwärts gegangen. Im Hoch wurde sogar der jüngste Rekord ganz leicht übertroffen. Für eine gute Stimmung sorgten starke US-Konjunkturdaten. So stiegen dort die Einzelhandelsumsätze stärker als vorausgesagt. Zudem stützte der feste Dollar, weil er Schweizer Exporte begünstigt. Innerhalb einer Woche stieg die US-Devise von etwa 91 auf knapp 93 Rappen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex markierte am Dienstag neue Höchststände.

Der DAX eröffnete die Sitzung schon auf einem neuen Rekordhoch und schob sich im Handelsverlauf immer weiter nach oben. Auch die psychologisch wichtige 16'200er-Marke fiel. Den Höchststand markierte der deutsche Leitindex bei 16'266,26 Zählern. Zur Schlussglocke notierte das Börsenbarometer 0,61 Prozent höher bei 16'247,86 Indexeinheiten.

Am Vortag hatte der deutsche Leitindex seine Rekordrally mit kleinen Schritten fortgesetzt bis auf fast 16'150 Punkte. Unterstützung kam nun auch immer mehr durch den weiter abwertenden Euro. Das hilft der exportorientierten deutschen Wirtschaft tendenziell. Ausserdem gab es Entspannungssignale im Verhältnis zwischen den USA und China.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es nach einem kaum bewegten Start im Handelsverlauf aufwärts.

Der Dow Jones verbesserte sich um 0,16 Prozent auf 36'143,80 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 0,76 Prozent auf 15'973,86 Zähler zu.

Anleger richteten ihre Blicke auf die Konjunkturdaten. Auf Basis der Importpreise ist die Inflation im Oktober etwas deutlicher als befürchtet ausgefallen. Zugleich stiegen aber auch die Einzelhandelsumsätze stärker als vorausgesagt. Händler machen angesichts der guten Einzelhandelsumsätze noch keine stark konsumdämpfenden Effekte durch die galoppierende Inflation aus.

Nichtsdestotrotz haben Aktienmärkte ihren Schwung, der sie auf immer neue Rekordhöhen getrieben hat, eingebüsst. Anleger bereiteten sich auf Zinserhöhungen in den USA im kommenden Sommer vor, heisst es mit Blick auf die Inflation der Verbraucherpreise, die sich auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten bewegt. Höhere Zinsen stellen eine Belastung für Aktienkurse dar. "Die Erträge am Aktienmarkt, die wir in diesem Jahr bisher gesehen haben, können einfach nicht weitergehen. (...) Bei dieser hohen Inflation sehen wir Auswirkungen auf die Kaufkraft der Konsumenten", sagt Markstratege Frank Øland Winther von Danske Bank. Bei seinem Haus überlege man, etwas Geld aus Aktien abzuziehen und stattdessen in Unternehmensrentenpapiere mit guter Bonität umzuschichten.

ASIEN

An den asiatischen Märkten ist erneut kein gemeinsamer Trend zu erkennen.

In Japan verliert der Nikkei 0,30 Prozent auf 29'719,29 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil aufwärts. Der Shanghai Composite zeigt sich 0,15 Prozent fester bei 3'526,97 Zählern. Der Hang Seng sackt unterdessen um 0,55 Prozent auf 25'572,21 Punkte ab. (7.02 Uhr MEZ)

Dass in den USA die Indizes nach stark ausgefallenen US-Einzelhandelsdaten freundlich tendiert hatten, stützt nicht. Eine Rolle für die Verkaufsstimmung dürfte spielen, dass das Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping wenig Konkretes brachte im Hinblick auf Entspannung zwischen beiden Seiten, ausser dass man in Kontakt bleiben will. Allerdings waren die Erwartungen von vornherein auch niedrig.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires