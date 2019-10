Asiens Börsen mit grünen Vorzeichen -- SMI letztlich etwas tiefer -- DAX schliesst mit Zuschlägen

An den Börsen in Fernost greifen die Anleger am Donnerstag vorsichtig zu. Zur Wochenmitte wies der heimische Aktienmarkt eine etwas leichtere Tendenz aus. Das deutsche Börsenbarometer DAX gewann daneben hinzu.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch etwas leichter.

Der Leitindex SMI war noch mit einem leichten Aufschlag in den Handel gestartet, zeigte sich im Verlauf jedoch volatil und wechselte mehrfach das Vorzeichen, bis er am späten Nachmittag nachgab. Er beendete den Tag mit einem kleinen Abschlag von 0,16 Prozent bei 10'032,49 Zählern.

Die Nebenwertindizes SLI und SPI drehten ebenfalls im Verlauf ins Minus und verblieben in der Verlustzone. Der SLI schloss dann noch unverändert bei 1'504,52 Punkten. Der SPI verabschiedete sich 0,14 Prozent leichter aus dem Handel bei 12'183,26 Zählern.

Händler sprachen von einer Konsolidierung, nachdem die Indizes am Vortag deutliche Gewinne eingefahren hatten. Die Kursgewinne an der Wall Street seien bereits am Vortag in die Kurse eingearbeitet worden. Am Dienstag hatten die Aktienbörsen vom als gut bezeichneten Start in die Bilanzsaison im dritten Quartal profitiert. Nun blickten die Anleger weiteren Quartalsberichten und der Veröffentlichung der US-Detailhandelsumsätze entgegen. Neben den Firmenergebnissen und Konjunkturzahlen stehen weiterhin auch politische Faktoren im Fokus. Während neue Spannungen zwischen China und den USA im Umgang mit Hongkong und der schwelende Handelsstreit weiter für Verunsicherung sorgen, werden die Annährungen bei den Verhandlungen über einen Brexit-Deal der EU mit Grossbritannien mit Erleichterung aufgenommen. "Was letztlich schwerer wiegt, wird sich zeigen", sagte ein Händler.

Auf Unternehmensseite rückte der Blue Chip Roche ins Rampenlicht. Der Pharmariese hatte am Morgen die Zahlen für die vergangenen neun Monate vorgelegt.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch bewegte sich der deutsche Leitindex letztlich in der Gewinnzone.

Der DAX hatte die Sitzung etwas höher eingeläutet, zeigte sich anschliessend jedoch unentschlossen. Am Nachmittag ging es dann endgültig bergauf. Er schloss 0,32 Prozent fester bei 12'670,11 Punkten.

Nach dem Höhenflug vom Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte stabilisiert. Weder negative Signale von den Brexit-Unterhändlern noch neue Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten den DAX nachhaltig aus der Ruhe bringen.

Für leichte und nur kurzzeitige Belastung sorgte eine Kreise-Meldung. Demnach hielt die Europäische Union einen Brexit-Deal für unmöglich, wenn sich die Briten in ihrer Haltung nicht noch auf die EU zubewegten. Unter grossem Zeitdruck suchen London und Brüssel einen Kompromiss, damit Grossbritannien in zwei Wochen mit einem Abkommen aus der Europäischen Union austreten kann.

Spekulationen um einen baldigen Austrittsvertrag hatten DAX und EuroSTOXX 50 am Dienstag auf neue Jahreshochs getrieben. "Trotzdem - die Risikobereitschaft nimmt zu", so ein Marktteilnehmer. "Das Aufwärtspotenzial im Fall von Lösungen bei Brexit und Handelsstreit wird deutlich unterschätzt", meinte er.

WALL STREET

Am Mittwoch wagen sich Anleger an der Wall Street nicht aus der Deckung.

Der Dow Jones eröffnete den Handel 0,19 Prozent tiefer bei 26'972,31 Punkten und notiert nach anfänglichen Verlusten mittlerweile nahe am Vortagesschluss. Auch der NASDAQ Composite startete ebenfalls mit einem Abschlag von 0,35 Prozent in den Handel bei 8'119,81 Einheiten und notiert auch weiterhin auf rotem Terrain.

Der Handelsstreit rückt zur Wochenmitte wieder in den Blickpunkt der Wall Street. Es verstärkt sich die Sorge, dass die Verabschiedung eines Gesetzes zum Schutz von Demokratie und Menschenrechten in Hongkong durch das US-Repräsentantenhaus einen Deal im US-chinesischen Handelsstreit erschweren könnte. Die Reaktion aus Peking kam denn auch prompt - die Regierung äusserte sich "empört", sprach von einer Einmischung in innere Angelegenheiten und drohte "starke" Gegenmassnahmen an.

Zwar stehe die US-Berichtssaison derzeit im Fokus, doch der Handelsstreit und die erneute Senkung der Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft durch den IWF am Vortag zeigten, dass die Situation angespannt bleibe, so ein Teilnehmer. Auch bei den Brexit-Verhandlungen hat es noch keinen Durchbruch gegeben. Hier wird die Zeit, um einen ungeregelten Austritt aus der EU noch zu vermeiden, zunehmend knapp.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Fernost präsentieren sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite.

In Japan steigt der Nikkei aktuell (07:10 Uhr) um 0,11 Prozent auf 22'496,95 Zähler.

Der Shanghai Composite notiert nahezu unverändert bei 2'978,85 Punkten, während der Hang Seng in Hongkong 0,74 Prozent auf 26'862,65 Zähler zulegte.

Der weiter auf sich warten lassende Durchbruch bei den US-chinesischen Handelsgesprächen sorgt am Donnerstag an den ostasiatischen Börsen für Zurückhaltung. Erst beim Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) Mitte November dürfte es dazu kommen, folgt man Aussagen von US-Finanzminister Mnuchin. Dabei dürfte es sich aber auch nur um ein Teilabkommen handeln. Ein Problempunkt sind die weiter im Raum stehenden zusätzlichen US-Strafzölle auf chinesische Importe im Wert von 156 Milliarden Dollar ab Dezember.

Daneben bremst, dass es in den Verhandlungen zwischen der EU und Grossbritannien über einen geregelten Brexit immer noch keine Vollzugsmeldung gibt, wenngleich sich die Hinweise mehren, dass beide Seiten kurz davor stehen sollen. Marktteilnehmer verweisen ausserdem auf gedämpfte US-Vorgaben, wo enttäuschende US-Einzelhandelsdaten massgeblich zu leichten Verlusten beigetragen hätten.

