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Geändert am: 17.09.2026 10:05:22

Nach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen reagieren uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigen sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Donnerstagshandel fester.

Der SMI lesjagte zum Auftakt 0,37 Prozent auf 13'919,53 Punkte zu und hält sich auch im Verlauf in der Gewinnzone.
Auch die Nebenwertindizes SPI (Start: +0,29 Prozent bei 19'613,45 Punkten) und SLI (Start: +0,50 Prozent auf 2'231,49 Zähler) zeigen sich freundlich.

Hauptthema am Markt bleibt die US-Zinspolitik, nachdem die Notenbank Fed am Vorabend wie erwartet die Leitzinsen um 25 Basispunkte angehoben hat.

Es waren vor allem aber die anschliessenden Kommentare vom Fed-Chef Kevin Warsh, auf die der Markt gewartet hat. Und dabei machte der erst seit einigen Monaten amtierende Notenbank-Chef klar, dass er zusammen mit seinen Kollegen die Inflation als zu hoch erachtet, während der Arbeitsmarkt mittlerweile sehr robust ist. Während die US-Börsen am Mittwoch mit Verlusten auf die Entscheidung reagierten, deuten die Futures auf eine freundliche Eröffnung am Donnerstag hin. In Asien ziehen die Notierungen ebenfalls an.

Etwas Erleichterung liefern auch die Ölpreise. Sie haben sich zuletzt stabilisiert, da die Sorgen um Versorgungsengpässe nach den Angriffen auf die wichtige Ost-West-Pipeline in Saudi-Arabien nachliessen. So stellt Saudi-Arabien asiatischen Raffinerien zusätzliche Rohölladungen durch Schiff-zu-Schiff-Umladungen in der Nähe des omanischen Hafens Sohar zur Verfügung und trägt so dazu bei, die Auswirkungen der Angriffe auf die weltweite Versorgung abzufedern.

hr/to

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt greifen auch am Donnerstag erneut zu.

Der DAX startete 0,56 Prozent fester bei 25'681,60 Punkten. auch im Handelsverlauf sind weiter grüne Vorzeichen zu sehen.

Damit folgen die deutschen Standardwerte der Erholung an den US-Märkten: Nachdem die Wall Street im späten Handel nach der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zunächst ins Minus gerutscht war, legten die US-Aktienfutures und die Notierungen von US-Staatsanleihen über Nacht wieder zu.

Marktbeobachter führten die Beruhigung an den Börsen auf den entschlossenen Kurs des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh zurück. Die erste Zinserhöhung seit 2023 wird als klares Signal im Kampf gegen die Inflation gewertet. Laut Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, verteidige die Fed damit erfolgreich ihre Glaubwürdigkeit. Auch wenn der Schritt politisch auf Kritik stossen könnte, dürfte er in der Bevölkerung angesichts stark gestiegener Lebenshaltungskosten auf Verständnis treffen. Heise erwartet im weiteren Jahresverlauf bis Dezember mindestens eine weitere Anhebung.

Auch die Schweizer Grossbank UBS beurteilt die Perspektiven für die Märkte zuversichtlich. Da ein aggressiverer Zinszyklus in den Kursen bereits weitgehend eingepreist sei, sollte der Zinsentscheid die Märkte nicht dauerhaft aus der Bahn werfen. Das solide Wirtschaftswachstum sowie die starken Unternehmensgewinne dürften die bremsenden Effekte der höheren Zinsen zu einem grossen Teil abfedern.

WALL STREET

An den US-Börsen dominierten am Mittwoch die Verkäufer.

Der Dow Jones sackte im Handelsverlauf deutlicher ab und ging mit einem Abschlag von 1,21 Prozent bei 51'462,55 Punkten in den Feierabend.
Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich volatiler: Nach zunächst deutlicheren Gewinnen ging es im späten Handel abwärts. Am Ende hielten sich die Verluste in Grenzen und das Börsenbarometer schloss mit einem marginalen Minus von 0,01 Prozent bei 25'978,42 Zählern.

Die Zurückhaltung der Anleger zeigte sich auch nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank. Eine Zinserhöhung war mehrheitlich erwartet worden und wurde von der Fed dann auch tatsächlich verkündet. Händler achteten jedoch vor allem auf die Kommunikation der Fed und das Engagement der Währungshüter, die Inflation in den kommenden Monaten zu bekämpfen. Belastend wirkte dabei vor allem der restriktive Ausblick der Fed: Angesichts der weiterhin hohen Inflation stellt die Notenbank mindestens eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr in Aussicht.

Leicht stützend wirken die etwas nachgebenden Ölpreise, die gleichwohl weiter auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Der unerwartete Anstieg der US-Lagerbestände in der vergangenen Woche hilft, einige unmittelbare Versorgungssorgen zu lindern, heisst es. Berichten zufolge könnte ausserdem die Wiederherstellung einer beschädigten Pipeline in Saudi-Arabien, mit der die weiter kaum passierbare Strasse von Hormus umgangen werden kann, schneller erfolgen, als zunächst erwartet.

ASIEN

Im Donnerstagshandel geht es an den Börsen in Asien in unterschiedliche Richtungen.

Der Nikkei 225 legte leicht auf 64'136,25 Punkte zu und schloss mit einem Plus von 0,33 Prozent.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite unterdessen daneben 0,41 Prozent auf 3'875,60 Zähler.

In Hongkong verliert daneben der Hang Seng zwischenzeitlich 0,63 Prozent auf 24'559,03 Zähler.

An den asiatischen und australischen Börsen zeigte sich am Donnerstag eine uneinheitliche Entwicklung. Während die Märkte in Tokio, Seoul und Sydney von wieder gesunkenen Ölpreisen profitierten, gerieten die chinesischen Börsen unter Druck. Händler verwiesen auf die zuletzt überwiegend schwachen Konjunkturdaten aus China. Nach der Leitzinsanhebung der US-Notenbank um 25 Basispunkte zog die Hong Kong Monetary Authority aufgrund der Kopplung des Hongkong-Dollars an den US-Dollar umgehend nach und erhöhte ebenfalls die Zinsen.

Der Zinsschritt der US-Notenbank entsprach zwar den Markterwartungen, jedoch wurden die anschliessenden Kommentare von Fed-Chef Kevin Warsh als Signal für weitere Erhöhungen gedeutet, da er die hartnäckig hohe Inflation hervorhob. Dies belastete die US-Börsen und hielt die Anleiherenditen auf erhöhtem Niveau. Vor diesem Hintergrund blicken Anleger nun gespannt auf die anstehenden Zinsentscheidungen der Bank of England am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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Short 14’683.26 13.87 SJUBNU
Short 15’222.14 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’887.20 17.09.2026 09:59:27
Long 13’259.88 19.59 S1BTPU
Long 12’947.97 13.67 SA2BCU
Long 12’400.97 8.88 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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