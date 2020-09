Nach Fed-Aussagen: SMI und DAX mit Verlusten erwartet -- Asiatische Indizes geben klar nach

Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Start in den Donnerstagshandel nachgeben. Auch dem duetschen Aktienmarkt steht wohl eine tiefere Eröffnung bevor. Asiens Börsen verbuchen am Donnerstag Verluste. Die US-Börsen zeigten sich im Mittwochshandel uneinheitlich.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zum Start in den Donnerstagshandel tiefer erwartet.

Der Leitindex SMI wird in vorbörslichen Indikationen um 0,77 Prozent tiefer bei 10'471 Zählern gesehen. Er hatte den Mittwochshandel 0,3 Prozent fester bei 10'552.04 Zählern beendet.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI verbuchten zur Wochenmitte Gewinne. Für den SLI ging es letztlich 0,52 Prozent auf 1'601.54 Einheiten aufwärts, während der SPI letztlich ein Plus von 0,21 Prozent bei 13'058.10 Stellen auswies.

Am Donnerstag erwarten Experten eine leichtere Eröffnung. "Die US-Notenbank´hat die Stimmung erst einmal vermasselt", sagt ein Händler. Seit der Sitzung ziehen Dollar und Renditen an, Aktien und Rohstoffpreise kommen überwiegend zurück. Wie bereits in den USA könnte es zu einem Shift aus "Growth" in "Value" kommen. Daneben dürfte der nahende grosse Verfallstermin an der Eurex laut Händlern den Handel bremsen.

Die US-Notenbank wird zwar die Leitzinsen bis 2023 niedrig halten und ihre Käufe von Anleihen mindestens im gegenwärtigen Umfang fortsetzen. "Einige Marktbeobachter hatten hier vorsichtige Andeutungen zu einer möglichen zeitnahen Erhöhung der Anleihekäufe erwartet", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. "Da diese ausblieben, legte der US-Dollar in einer ersten Reaktion moderat zu, wohingegen die US-Leitindizes während der Pressekonferenz Jerome Powells zurücksetzten", erklärt er die Reaktion der Märkte.

DEUTSCHLAND

Die Anleger an der deutschen Börse bekommen am Donnerstag wohl kalte Füsse.

Der DAX wird um 1,14 Prozent tiefer bei 13'105 Einhieten erwartet. Am Mittwoch hatte er noch einen kleinen Zuschlag von 0,29 Prozent auf 13'255,37 Indexpunkte verbucht.

Ohne den erhofften Impuls der US-Notenbank dürfte es der DAX am Donnerstag schwer haben. Die Fed habe den Anlegern keine grossen Überraschungen präsentiert, erklärte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Das Inflationsziel von zwei Prozent für einige Zeit erscheine ambitioniert, immerhin habe die Kernrate der Teuerung in den vergangenen zehn Jahren überhaupt nur zwei Mal dieses Niveau erreicht. In Verbindung mit der ebenfalls angestrebten Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt sendeten die Notenbanker letztlich ein klares Signal, dass sich bei den Leitzinsen mittelfristig nichts tun werde. Der Markt zeige aber gewisse Skepsis, ob die die Fed mit der angepassten Geldpolitik erfolgreicher sein werde als bisher.

WALL STREET

Zur Wochenmitte zeigten sich die US-Börsen uneinig.

Der Dow Jones gewann zum Handelsstart 0,12 Prozent auf 28'031,69 Punkte hinzu und baute seine Gewinne zunächst deutlich aus. Im späten Handel schmolz das Plus jedoch wieder ab, so dass der Index nur um 0,13 Prozent höher bei 28'032,38 Zählern in den Feierabend ging. Der NASDAQ Composite startete mit plus 0,28 bei 11'222,08 Zählern in den Handel und ging im Anschluss auf Achterbahnfahrt. Zum Handelsschluss lag er mit einem Minus von 1,25 Prozent bei 11'050,47 Einheiten tief in der Verlustzone.

Anleger hatten am Mittwoch vor allem ein grosses Thema im Blick: Die Sitzung der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter haben den Leitzins dabei wie erwartet nicht angetastet. Die Fed will ihren Leitzins darüber hinaus offenbar noch über Jahre hinweg an der Nulllinie belassen. Das geht aus neuen Prognosen hervor, die die Fed nach ihrer Zinssitzung veröffentlichte. Wie aus den Projektionen zudem hervorgeht, bewertet die Fed den wirtschaftlichen Einbruch in diesem Jahr nicht mehr ganz so dramatisch.

Die Wall Street hat auf die Bereitschaft der US-Notenbank die Wirtschaft weiterhin massiv zu unterstützen zunächst nur wenig reagiert, im weiteren Verlauf gerieten die Kurse jedoch zunehmend unter Druck. Die Coronavirus-Pandemie belaste die Wirtschaft kurz- und langfristig, hiess es.

ASIEN

Die asiatischen Börsen weisen im Donnerstagshandel Minuszeichen aus.

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei gegen 08:00 Uhr unserer Zeit um 0,63 Prozent auf 23'328 Einheiten.

Auch in China geht es abwärts. Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3'277 Punkten einen Verlust in Höhe von 0,22 Prozent aus. In Hongkong gerät der Hang Seng ebenfalls kräftig unter die Räder: Er rutscht um 1,42 Prozent auf 24'374 Stellen ab.

Die Vorgaben aus den USA sind negativ, nachdem dort die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) mit Enttäuschung aufgenommen wurde. Das Ergebnis der Zinssitzung der Bank of Japan (BoJ) am Donnerstag brachte keine Überraschung und vermag die Stimmung an den Börsen der Region nicht zu drehen.

Die Fed hatte im Anschluss an ihre Zinssitzung am Mittwoch bekräftigt, dass sie die heimische Wirtschaft unterstützen werde und einen Zins nahe Null bis 2023 signalisiert. Etwas überraschend kam für viele Marktteilnehmer eine Änderung des Begleittexts zum Zinsbeschluss. Die Fed erläuterte, sie werde den Leitzins nahe Null halten, "bis das Beschäftigungsziel erreicht ist und die Inflation auf 2 Prozent gestiegen ist und auf dem Weg ist, für einige Zeit moderat über 2 Prozent zu steigen". Die meisten Ökonomen hatten angenommen, die Fed würde mit der Änderung bis November oder Dezember warten.

Die japanische Notenbank bekräftigte daneben ihren ultralockeren geldpolitischen Kurs und stellte weitere Lockerungen in Aussicht für den Fall, dass diese notwendig würden. Die BoJ stellte aber auch fest, dass die heimische Wirtschaft nach einer schwierigen Phase - bedingt durch die Corona-Pandemie - allmählich wieder Fahrt aufnehme.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires