Asiens Börsen ohne gemeinsame Tendenz

Die asiatischen Aktienmärkten zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. Der heimische Aktienmarkt ist angesichts des Ölpreisschocks schwächer in die neue Woche gestartet und auch der DAX verzeichnete Verluste.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentierte sich am Montag leichter.

Der Leitindex SMI hatte den Tag bereits im Minus begonnen, wo er auch im Tagesverlauf verblieb. So verliess er den Handel 0,78 Prozent tiefer bei 9'969,19 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI gaben nach. Der SLI beendete den Tag mit einem Minus von 0,89 Prozent bei 1'535,48 Punkten, während der SPI letztlich 0,8 Prozent auf 12'072,88 Einheiten nachgab.

Mit Abgaben ist der schweizerische Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Belastet wurde er - wie auch die anderen europäischen Börsen - von kräftig gestiegenen Ölpreisen, nachdem die Ölproduktion Saudi-Arabiens nach Angriffen auf zwei Raffinerien am Wochenende teilweise eingestellt wurde. Gleich zu Handelsbeginn fiel der SMI unter die Marke von 10'000 Punkte.

Das Gros der Marktteilnehmer hatte zuletzt auf eine Erholung der Weltwirtschaft gesetzt. "Was die Börse jetzt auf keinen Fall gebrauchen kann, sind weiter steigende Ölpreise", so ein Analyst. "Das würde die zurückgekehrten Hoffnungen auf einen konjunkturellen Aufschwung im Keim ersticken." Als Zeichen der Hoffnung galt, dass die Märkte nicht eingebrochen sind. Offenbar rechneten derzeit die meisten Investoren nicht mit einer (militärischen) Eskalation, hiess es dazu. Entscheidend für das weitere Marktgeschehen sei nun aber die Reaktion der USA.

Für eine gewisse Zurückhaltung unter den Investoren sorgten auch die anstehenden Notenbank-Termine. Am Mittwoch wird von der US-Notenbank Fed eine Leitzinssenkung erwartet. Am Tag darauf ist dann die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Zug. Sie muss ihre Karten auf den Tisch legen, nachdem die EZB ein umfangreiches Massnahmenpaket zur weiteren geldpolitischen Lockerung angekündigt hatte.

DEUTSCHLAND

Am Montag gab der deutsche Aktienmarkt ab.

Der DAX hatte den Tag schwächer begonnen und notierte auch im Tagesverlauf in der Verlustzone. Er schloss mit einem Abschlag von 0,71 Prozent bei 12'380,31 Punkten.

Drohnen-Angriffe auf die wichtigste Ölraffinerie Saudi-Arabiens und ein damit einhergehender Ölpreisanstieg haben am Montag die Rally am deutschen Aktienmarkt zunächst beendet.

Die jüngste DAX-Rally werde nun einem ersten Belastungstest unterzogen, kommentierte Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Aus Angst vor Lieferengpässen springen die Ölpreise nach oben und werden damit zunächst zur Belastung für eine mögliche Erholung der Weltwirtschaft, auf die die Investoren nach den zuletzt versöhnlichen Tönen im US-chinesischen Handelsstreit gesetzt hatten", so der Analyst.

Ob die Rally am deutschen Aktienmarkt tatsächlich beendet ist oder möglicherweise nur zeitweise unterbrochen, könnte sich schon zur Wochenmitte zeigen, wenn der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ansteht. Erwartet wird, dass die Währungshüter die Zinsen senken. Entscheidend für die Börsen werde aber sein, ob und gegebenenfalls wie klar sich die Fed zu weiteren Zinssenkungen bekenne, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Börsianer gingen aktuell von einer weiteren Zinssenkung im Oktober oder im Dezember aus.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Montag eine negative Tendenz aus.

Der Dow Jones hatte bereits mit einem Minus eröffnet und schloss am Ende 0,52 Prozent tiefer bei 27'076,82 Zählern. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite war mit einem Verlust gestartet und beendete den Handel schliesslich 0,28 Prozent schwächer bei 8'153,54 Einheiten.

Vorsicht lautete zum Wochenbeginn die Devise an der Wall Street. Der Angriff auf saudi-arabische Ölanlagen am Wochenende hat die Anleger verschreckt. Damit fand die jüngste Rally erst einmal ein Ende. Am Donnerstag vergangener Woche hatte der Dow ein neues Rekordhoch nur knapp verpasst.

Seit Samstag ist der Ölmarkt im Ausnahmezustand. Mehrere Explosionen hatten Anlagen des saudischen Ölkonzerns Saudi Aramco erschüttert. Nach Angaben des Konzerns ist der Komplex in Abkaik die grösste Raffinerie des Landes. Die Ölproduktion sei um 5,7 Millionen Barrel auf etwa die Hälfte des üblichen Tages-Volumens zurückgegangen, hatte die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA berichtet.

Analyst Neil Wilson vom Broker Markets.com sprach von einer starken Zunahme der Risiken für das globale Ölangebot. Im weltweiten Ölhandel dürfte nun die Sorge umgehen, dass die Produktion des grössten Exporteurs der Welt "schnell und einfach ausgeschaltet werden kann". Das aber widerspreche diametral der bislang herrschenden Ansicht, dass Saudi-Arabien der stets verlässliche Versorger sei, der die Produktion jederzeit nach Belieben hochfahren könne.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag ohne gemeinsame Richtung.

In Japan steht der Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,13 Prozent höher bei 22'017,24 Punkten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert derweil 1,02 Prozent auf 2'999,84 Zähler. Daneben gibt der Hang Seng in Hongkong 1,01 Prozent auf 26'849,72 Zähler ab

Die Furcht vor einer Ausweitung der Krise zwischen den USA und dem Iran als Folge der Angriffe auf Ölförderanlagen in Saudi-Arabien am Wochenende sorgt am Dienstag für nachgebende Kurse an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien. Zwar betonte US-Präsident Donald Trump , dass er keinen Krieg mit dem Iran wolle, sagte jedoch gleichzeitig, die USA seien bereit, dem Verbündeten Saudi-Arabien nach den Angriffen zu "helfen". Die Ölpreise haben sich nach dem starken Anstieg vom Vortag dagegen stabilisiert, sie geben im Handel in Asien leicht nach. In der Spitze war es für Brent und WTI um bis zu 13 Prozent nach oben gegangen.

Saudi-Arabien hatte die Angriffe auf die beiden Produktionsstätten am Wochenende zwar verurteilt, jedoch den Iran nicht direkt verantwortlich gemacht. "Die ruhigen Töne aus Saudi-Arabien lassen hoffen, dass die Situation bewältigt werden kann, zumal darauf verzichtet wurde, andere Opec-Länder um eine kurzzeitige Erhöhung der Öl -Fördermenge zu bitten, um die Ausfälle zu kompensieren", sagt Stratege Stephen Innes von AxiTrader.

