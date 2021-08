SMI pendelt um Nulllinie -- DAX in Rot -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Am Schweizer Markt geht es am Dienstag seitwärts.

Der SMI bewegte sich zum Beginn des Dienstagshandels 0,06 Prozent im Minus bei 12'412,01 Punkten und zeigte sich dann zunächst schwächer, bewegt sich nun aber entlang der Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgen dem Trend des Leitindex, nachdem sie den Handelstag bereits 0,14 Prozent leichter bei 2'006,57 Zählern bzw. 0,07 Prozent tiefer bei 15'890,50 Einheiten begonnen haben.

Am Markt wird auf die eher gemischten Vorgaben verwiesen. So hatte sich die Wall Street am Montag nicht weiter von den schwachen Konjunkturdaten aus China beeinflussen lassen. Hierzulande hatten sie den Rekordlauf des SMI dagegen erst einmal unterbrochen. In Asien wiederum entwickeln sich die Märkte am Dienstag erneut eher uneinheitlich. Hier sorgen erneut Nachrichten aus China für einen Stimmungsdämpfer.

Dort hat die staatliche Behörde für Marktregulierung am Montag ein Dokument mit einem Entwurf für Regeln zum Verbot des unlauteren Wettbewerbs im Internetsektor veröffentlicht. Das sorgte speziell bei Techwerten für Abgaben. Sorgen um eine stärkere Regulierung in China hatte in den letzten Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt und Investoren verunsichert. Am Nachmittag stehen in den USA mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Abend könnten Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell Hinweise zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch das Fed geben.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Dienstag Verluste beobachtet.

Der DAX eröffnete 0,34 Prozent tiefer bei 15'872,12 Punkten. Im weiteren Verlauf behält er sein negatives Vorzeichen.

Die Luft nach dem Sprung über 16'000 Punkte am Freitag scheint erst einmal raus. In den USA hatten am Vortag die Standardwerte-Indizes im späten Handel ihre Rekorde abermals in die Höhe geschraubt. In Asien überwogen am Morgen jedoch die Verluste. Am Nachmittag stehen mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Abend könnten dann Aussagen des US-Notenbank-Chefs Jerome Powell Hinweise geben zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch die Fed.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street hielten sich am Montag zurück.

Der Dow Jones eröffnete kaum bewegt und rutschte zeitweise in den roten Bereich ab. Im späteren Handel konnte der US-amerikanische Leitindex jedoch seinen Abschlag hinter sich lassen und beendete den Tag 0,31 Prozent höher bei 35'625,40 Zählern. Der NASDAQ Composite schüttelte seine zeitweise deutlichen Einbussen zum Teil ab und ging schliesslich mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 14'793,76 Punkten in den Feierabend.

Neben der steigenden Zahl von Corona-Infizierten in zahlreichen Ländern belasteten enttäuschende Daten aus China. Unter anderem fielen dort die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion schwächer aus als erwartet. "Die Abkühlung ist nun für alle klar zu sehen. Die Delta-Variante und die Rückkehr zu Schliessungen sind natürlich nicht hilfreich", sagte Analyst Arne Petimezas von AFS mit Blick auf China. Hinzu kam noch die geopolitische Unsicherheit mit der Eroberung Afghanistans durch die islamistischen Taliban-Truppen. Im Hintergrund schwelte weiter die Sorge, dass die US-Notenbank in Bälde mit dem Tapering, dem Reduzieren der Anleihekäufe, beginnen könnte.

ASIEN

Am Dienstag weisen die asiatischen Börsen unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei marginale 0,08 Prozent auf 27'545,96 Indexpunkte hinzu.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert derweil 0,48 Prozent auf 3'500,43 Zähler, während der Hang Seng 0,68 Prozent tiefer bei 26'002,66 Einheiten notiert.

Vielerorts hat sich im Verlauf die Stimmung eingetrübt, wofür sich Marktteilnehmer mit Erklärungen schwer tun angesichts leicht positiver Vorgaben aus den USA. Ein Rolle könnten die weiter nötigen Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie spielen. Am besten schlägt sich der Tokioter Aktienmarkt, der am Vortag aber auch deutlichsten nachgegeben hatte. In Hongkong sind es wieder die Technologieschwergewichte, die den Index mit nach unten ziehen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires