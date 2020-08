SMI und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Die heimischen Märkte sowie der deutsche Leitindex bewegen sich am Montag vorbörslich kaum. Die asiatischen Märkte finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung. Der Dow Jones kam vor dem Wochenende nicht vom Fleck.

SCHWEIZ

Die heimischen Aktienmärkte dürften am Montag vorsichtig eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der Leitindex SMI quasi unverändert bei 10'166 Zählern.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger zum Wochenstart zurückhaltend.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,1 Prozent im Minus bei 12'884 Zählern.

Von Seiten der Konjunktur gibt es zu Wochenbeginn keine Impulse und die Saison der Quartalsberichte nähert sich ihrem Ende.

Angesichts der wieder steigenden Corona-Neuinfektionen dürfte die Unsicherheit allgemein wieder wachsen und könnte sich dann rasch an den Handelsplätzen widerspiegeln. In Deutschland nimmt die Zahl der Neuinfizierten seit Ende Juli zu. Experten sind besorgt über einen womöglich starken Anstieg der Fallzahlen, der die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Ansteckungsketten an ihre Grenzen bringt.

Die Vorgaben aus den USA und Japan sind zum Wochenbeginn uneinheitlich: An der Wall Street hatte es der Dow Jones Industrial erst in den letzten Handelsminuten knapp ins Plus geschafft. In Asien meldete die Börse in Tokio am Morgen Verluste, während es in China Kursgewinne gab.

WALL STREET

Vor dem Wochenende kamen die US-Börsen kaum vom Fleck.

Der Dow Jones zeigte sich vor dem Wochenende ohne klare Richtung und beendete den Handelstag 0,12 Prozent höher auf 27'931,02 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich meist im roten Bereich und schloss zum Sitzungsende 0,21 Prozent tiefer auf 11'019,30 Zählern.

Von den an diesem Tag veröffentlichten US-Wirtschaftsdaten gingen kaum Impulse aus. Sie waren gemischt ausgefallen. Insgesamt kreist das Hoffen und Bangen der Anleger nach wie vor um das Thema neue Konjunkturhilfen in der Corona-Krise. Doch im US-Senat scheint weiterhin keine Einigung in Sicht.

Analysten äusserten sich sowohl positiv zu den US-Einzelhandelsumsätzen im Juli und den revidierten Juni-Schätzungen als auch zum neuerlichen Anstieg der Industrieproduktion im selben Zeitraum. "Die Kapazitätsauslastung weist indes noch darauf hin, dass es Zeit in Anspruch nehmen wird bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht sein wird", schränkte Analyst Patrick Boldt von der Helaba ein. Zwar werde die Konjunkturzuversicht durch die aktuellen Daten weiter gestärkt, "der Erholungspfad ist aber nach wie vor von der Corona-Pandemie gefährdet."

ASIEN

Am Montag schlagen die asiatischen Börsen unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei aktuell (06:41 Uhr) 0,69 Prozent auf 23'129,71 Punkte. Gedrückt wird er auch vom im Vergleich zum Freitag zur gleichen Tageszeit festeren Yen.

In Tokio sind zudem die neuesten BIP-Zahlen das Thema des Tages. Im Vergleich zum Vorquartal brach es im zweiten Jahresviertel um 7,8 Prozent ein, etwas stärker als Ökonomen mit minus 7,6 Prozent geschätzt hatten.

Dagegen können die Börsen in China zulegen. So klettert auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite um 2,27 Prozent auf 3'436,30 Punkte. In Hongkong zieht der Hang Seng um 1,28 Prozent auf 25'505,82 Zähler an.

Marktteilnehmer an den chinesischen Aktienmärkten verweisen angesichts einer neuerlichen Geldspritze durch die Notenbank auf die reichlich vorhandene Liquidität, die für einen neuen bevorstehenden Aufwärtstrend spreche. Zudem dürfte die chinesische Notenbank weiter eine lockere Geldpolitik betreiben angesichts des Drucks, der von der strukturellen Arbeitslosigkeit und den externen Unsicherheiten angesichts der Corona-Pandemie ausgehe, erwartet Citic Futures.

Dass für vergangenen Samstag vorgesehene US-chinesische Handelsgespräche plötzlich ohne neues Datum verschoben wurden, belastet derweil nicht. Das Thema dürfte laut KGI Securities aber für die meisten Marktteilnehmer im Fokus bleiben.

