SMI im Minus -- DAX leichter -- Shanghai Composite schliesst in Rot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt beginnt die neue Handelswoche im Rückwärtsgang.

Der SMI bewegt sich aktuell auf rotem Terrain, nachdem er marginale 0,08 Prozent höher bei 11'119,42 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der negativen Tendenz des Leitindex. Zuvor waren sie 0,11 Prozent tiefer bei 14'684,38 Zählern respektive 0,16 Prozent schwächer bei 1'753,30 Einheiten in die Sitzung gegangen.

Nach dem klaren Plus in der Vorwoche machten sich nun verschiedene Aspekte eher bremsend bemerkbar, heisst es im Handel. "Die Marktteilnehmer verlieren langsam das Kaufinteresse an Aktien", beobachtet ein Börsianer. Zudem dünne sich der Handel angesichts der Ferienzeit immer mehr aus. Vor allem aber beginne statistisch betrachtet nun eine Phase erhöhter Volatilität, ergänzt ein weiterer Experte.

Während die zweite Juli-Hälfte durch eine "Schaukelbörse" gekennzeichnet sein dürfte, könnten im August dann grössere Verkäufe ins Haus stehen, meinen Börsianer. Ein Aufwärtstrend werde nämlich in der Regel von Mitte Juli bis Anfang Oktober durch eine Korrektur unterbrochen. Zunächst wird das Marktgeschehen aber durch die Berichtssaison geprägt, die nun klar Fahrt gewinnt. Dabei dürften vor allem die Ausblicke entscheidend sein. Denn nach wie vor geht eine grosse Zahl an Ökonomen davon aus, dass sich in diesem Jahr in den USA und der Eurozone entweder eine Rezession oder zumindest mal eine deutliche wirtschaftliche Verlangsamung im Wirtschaftswachstum einstellt - was sich in den Zielen der einzelnen Firmen zeigen dürfte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Wochenstart schwächer.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,57 Prozent tiefer bei 16'013,52 Punkten. Zwischenzeitlich konnte er sich der Nulllinie nähern, inzwischen gibt er jedoch wieder nach.

Nach einer insgesamt starken Vorwoche haben Gewinnmitnahmen den deutschen Aktienmarkt am Montag moderat ins Minus befördert. In der vorigen Woche hatte der Leitindex um mehr als drei Prozent zugelegt.

Durchwachsene Konjunkturnachrichten kamen aus China: Dort wuchs das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal zum Vorjahr zwar um 6,3 Prozent und damit etwas mehr als im ersten Jahresviertel. Experten hatten allerdings im Schnitt mit einem stärkeren Anstieg gerechnet.

WALL STREET

An der Wall Street gab es am Freitag keine sonderlich starken Kursbewegungen zu beobachten.

Während sich der Dow Jones Index mit einem kleinen Gewinn von 0,33 Prozent auf 34'509,03 Punkten ins Wochenende verabschiedet hat, verbuchte der technologielastige NASDAQ Composite einen leichten Rückschlag um 0,18 Prozent auf 14'113,70 Zähler.

Die Wall Street hat am Freitag uneinheitlich geschlossen. Im Verlauf kamen die Indizes deutlich von den Tageshochs zurück und drehten zum Teil ins Minus. Lediglich eine Rally bei Unitedhealth bewahrten den Dow-Jones-Index vor Verlusten. Dabei stützten zunächst positiv aufgenommene Geschäftszahlen aus dem Bankensektor und erneut niedrige Inflationsdaten. Denn stärker als gedacht gesunkenen Importpreise im Juni fügten sich nahtlos in das Bild einer nachlassenden Inflation ein, das bereits an den Vortagen gestützt hatte. Dieses Bild bekam dann aber Risse mit unerwartet positiv gestimmten Verbrauchern.

Denn die Stimmung der US-Konsumenten hat sich im Juli sehr viel deutlicher aufgehellt als erwartet, wie der an der Universität Michigan berechnete Index belegte. Zwar vertrieben die positiven Daten Rezessionssorgen, allerdings erhöhten sich die Inflationserwartungen der Konsumenten leicht. Beide Datenreihen liessen Zinserhöhungssorgen wieder hochkochen - auch getrieben von US-Notenbanker Christopher Waller, der für zwei weitere Zinserhöhungen 2023 plädierte.

ASIEN

Asiens Börsen sind nach einem verhaltenen Wochenausklang auch am Montag nicht wieder in Schwung gekommen.

In Tokio befand sich der japanische Leitindex Nikkei am Montag im Feiertag. Am Freitag hatte er letztendlich 0,09 Prozent leichter bei 32'391,26 Einheiten geschlossen.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland fiel zum Wochenstart um 0,87 Prozent auf 3'209,63 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gewann vor dem Wochenende 0,33 Prozent auf 19'413,78 Punkte. Am Montag wurde der Handel wegen eines Taifunalarms in der Stadt ausgesetzt.

An den chinesischen Handelsplätzen ging es angesichts enttäuschender heimischer Konjunkturdaten deutlich bergab.

Die chinesische Volkswirtschaft war im zweiten Quartal zwar gegenüber 2022 stärker als zum Jahresauftakt gewachsen, aber hinter den Erwartungen von Experten zurückgeblieben. Zudem enttäuschte die heimische Notenbank zunächst Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen.

In Japan fand wegen eines Feiertags kein Handel statt. In der Sonderverwaltungsregion Hongkong wurde der Handel am Montag wegen eines Taifunalarms in der Stadt ausgesetzt. Die Komplettabsage erfolgte, nachdem die Börse nach dem Taifunsignal der Stärke 8 des Hongkonger Observatoriums zunächst nur den Morgenhandel eingestellt hatte.

