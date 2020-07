Asiens Börsen vorwiegend schwächer

Die Börsen in Fernost präsentieren sich vor dem Wochenende ohne gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag mit roten Vorzeichen.

Der Leitindex SMI startete am Donnerstag mit Abschlägen und notierte auch weiter im Minus. Zuletzt stand ein Verlust von 0,25 Prozent auf 10'433,43 Punkte an der Kurstafel.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI blieben den Tag über schwach und beendeteten die Sitzung um 0,32 Prozent leichter bei 1'575,98 Indexpunkten bzw. um 0,4 schwächer bei 12'874,36 Zählern.

Der Schweizer Aktienmarkt legte am Donnerstag den Rückwärtsgang ein. Nach dem starken Lauf der vergangenen Tage büsste der SMI wegen Gewinnmitnahmen an Terrain ein. Für Gesprächsstoff sorgten am Berichtstag Konjunkturdaten aus China. Dort ist zwar die Wirtschaft im zweiten Quartal stärker gewachsen als gedacht, die Zahlen zum Detailhandel deuten aber auf eine nach wie vor relativ grosse Zurückhaltung der Konsumenten hin. Insgesamt werden die Zahlen denn auch eher als Belastung gesehen. Laut einem Kommentar von CMC Markets erhöhen die starken BIP-Zahlen auch wieder die bereits bestehenden Zweifel an der Korrektheit der Daten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag schwächer.

Der deutsche Leitindex DAX startete mit einem Minus und bewegte sich auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone, wo er mit einem Minus von 0,43 Prozent bei 12.874,97 Punkten schloss.

Nach dem Vortagessprung des DAX auf ein Hoch seit dem Corona-Crash liessen es die Anleger am Donnerstag vorsichtiger angehen. Gemischt ausgefallene Wirtschaftsdaten aus China wurden am Markt als kleine Belastung angesehen. Zwar erholte sich Chinas Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als gedacht vom Corona-Einbruch, enttäuschende Einzelhandelszahlen schürten allerdings neue Sorgen um die Konsumbereitschaft der Chinesen. "Die Corona-Krise kann also selbst das normalerweise wachstumsstarke China nicht so einfach abschütteln", kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Keine eindeutigen Impulse gingen im Tagesverlauf von der Europäischen Zentralbank (EZB) aus. Nach der jüngsten Ausweitung der beispiellosen Anti-Krisen-Massnahmen in der Corona-Pandemie mit zusätzlichen Wertpapierkäufen legen Europas Währungshüter dieses Mal eine Pause ein. Auch die Pressekonferenz von Präsidentin Christine Lagarde brachte keine Bewegung.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Handel am Donnerstag mit Verlusten.

Der Dow Jones ging nach schwachem Verlauf mit einem Minus von 0,50 Prozent bei 26'734,64 Punkten aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite rutschte am Donnerstag ab und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,73 Prozent bei 10'473,83 Zählern in den Feierabend.

Zuletzt hatten vor allem Meldungen über Fortschritte bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus für eine positive Stimmung gesorgt. Die weiter rasant steigende Zahl an Neu-Infektionen in den USA schürt jedoch weiter die Sorge vor erneuten Einschränkungen des Wirtschaftslebens. Zudem belasteten die anhalten Spannungen zwischen Washington und Peking wegen des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes für Hongkong.

Wirtschaftsdaten aus China - der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt - zeigten ein gemischtes Bild. Zwar ist die chinesische Wirtschaft nach dem Ausbruch der Pandemie wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, auch die Industrieproduktion hat sich weiter erholt. Der Einzelhandelsumsatz und die Anlageinvestitionen waren dagegen weiter rückläufig.

Die veröffentlichten US-Konjunkturdaten waren mehrheitlich etwas besser als erwartet ausgefallen. Sowohl der Philadelphia-Fed-Index als auch die US-Einzelhandelsumsätze haben sich besser als erwartet entwickelt. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 11. Juli jedoch nur leicht und geringer als erwartet abgenommen.

ASIEN

Anleger in Asien zeigen sich am Freitag unsicher.

In Tokio gibt der Nikkei 0,34 Prozent auf 22'692,64 Punkte ab. (7.01 Uhr MESZ)

Der Shanghai Composite notiert derweil mit Abschlägen von 0,51 Prozent bei 3'193,82 Zählern. In Hongkong legt der Hang Seng um 0,61 Prozent auf 25'123,58 Einheiten zu. (07.01 Uhr MESZ)

Nach dem Rücksetzer vom Donnerstag treten die Börsen in Asien am Freitag mehr oder weniger auf der Stelle. Zentrales Thema an den Märkten seien die Spannungen zwischen den USA und China, sagen Händler. Wegen des umstrittenen Sicherheitsgesetzes für Hongkong hatten die USA kürzlich neue Sanktionen gegen China beschlossen, worauf Peking Vergeltungsmassnahmen ankündigte.

US-Justizminister William Barr legte am Donnerstag nach, indem er einer Reihe von US-Unternehmen vorwarf, sich bereitwillig den "autoritären Forderungen" der chinesischen Regierung zu unterwerfen. Barr warnte Unternehmen aus der Film- und Unterhaltungsbranche wie Walt Disney, aber auch Technologiekonzerne wie die Alphabet-Tochter Google oder Apple, dass ihre Geschäfte in China gegen US-Lobbyismus-Gesetze verstossen könnten. China wolle nicht Handel treiben, sondern die USA ausrauben, so der Minister. Kurzfristig könnten US-Unternehmen zwar von China profitieren, letztlich gehe es der Volksrepublik aber nur darum, sie durch eigene Unternehmen zu ersetzen.

