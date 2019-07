SMI wenig bewegt erwartet -- DAX vorbörslich zurückhaltend -- Asiens Börsen mit Abschlägen

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Mittwoch zunächst verhalten präsentieren. Der DAX dürfte zum Start innehalten. Zur Wochenmitte geht es an den Börsen in Fernost abwärts.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird zur Wochenmitte zurückhaltend erwartet.

Der Leitindex SMI hält sich vorbörslich nahe seines Schlusskurses vom Vortag.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI verbuchen kaum Bewegung.

Der US-chinesische Handelskonflikt tritt einmal mehr etwas stärker in den Fokus. US-Präsident Donald Trump versetzte der aufkeimenden Hoffnung auf eine Lösung einen Dämpfer, indem er mit zusätzlichen Strafzöllen auf chinesische Waren drohte. "Wenn Trump jetzt mit neuen Zolldrohungen um die Ecke kommt, dürfte eine Einigung zwischen den USA und China noch ein gutes Stück entfernt sein", so Portfolioverwalter Thomas Altmann von QC Partner. Allerdings scheint es Anzeichen einer Entspannung im amerikanisch-iranischen Konflikt zu geben, die die Ölpreise im späten Handel am Dienstag unter Druck brachten. Dies dürfte zur Wochenmitte den Sektor der europäischen Öl-Multis belasten.

Das Augenmerk der Investoren dürfte sich auf den Technologiesektor richten. Mit dem niederländischen Halbleiterausrüster ASML, dem schwedischen Telekomausrüster Ericsson und dem US-Branchenriesen IBM legen am Mittwoch drei Tech-Konzerne Quartalszahlen vor. In der Nacht zum Mittwoch hatte bereits der Chiphersteller Dialog Semiconductor mit seinen vorläufigen Quartalszahlen positiv überrascht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zunächst innehalten.

Der DAX hält sich vorbörslich knapp unter dem Vortagesniveau.

Nach zwei Tagen mit Kursgewinnen dürfte der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte erst einmal weitgehend auf der Stelle treten. "Viele Akteure halten sich vor den Sitzungen der Notenbanken in den USA und der Eurozone in den kommenden beiden Wochen zurück", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners in einem Marktkommentar.

Zudem mehren sich aus Deutschland die Gewinnwarnungen - nun warten Brenntag und Villeroy & Boch mit gesenkten Prognosen auf.

WALL STREET

An der Wall Street hielten sich die Anleger im Dienstagshandel zurück.

Der Dow Jones wies zur Startglocke einen kleinen Abschlag aus und tendierte weiterhin seitwärts um die Nulllinie. Zuletzt verlor er 0,09 Prozent auf 27'335,63 Punkte. Bei einem Tageshoch von 27'398,68 Zählern markierte der US-Leitindex einen neuen Rekordstand. Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Sitzungsbeginn tiefer und beendete den Dienstag um 0,43 Prozent leichter bei 8'222,80 Zählern.

Das Tempo verlangsamte sich zusehends, auch weil in den USA die Bilanzsaison inzwischen an Fahrt gewinnt. US-Notenbankvorsitzender Jerome Powell hat unterdessen erneut seine grundsätzliche Bereitschaft für eine Lockerung der Geldpolitik erklärt.

Mit Goldman Sachs, JPMorgan und Wells Fargo hatten vor Handelsbeginn drei Banken-Schwergewichte Quartalszahlen vorgelegt. Alle drei haben mehr verdient als erwartet.

Am Mittwoch folgt noch die Bank of America und am Donnerstag Morgan Stanley. Über den US-Banken hängt das Damoklesschwert niedriger und demnächst wohl noch weiter sinkender Zinsen.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Fernost dominieren am Mittwoch die Bären.

In Japan verliert der Leitindex Nikkei aktuell (gegen 08,00 Uhr MEZ) 0,27 Prozent auf 21'467,65 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert sich der Shanghai Composite minimale 0,03 Prozent tiefer bei 2'936,60 Einheiten. Der Hang Seng muss indes 0,24 Prozent auf 28'552,33 Zähler abgeben.

Für Belastung in Asien sorgen einmal mehr Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Handelskonflikt zwischen den USA und China. Von der Wall Street kamen verhaltene Vorgaben. Die wichtigsten US-Indizes gaben nach Rekordmarken etwas nach, da Anleger Gewinne einstrichen.

Schien es am Vortag noch so, als ob Fortschritte in den zuletzt eher zäh verlaufenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China erzielt würden, versetzte US-Präsident Donald Trump den aufkeimenden Hoffnungen wieder einen Dämpfer, indem er mit zusätzlichen Strafzöllen auf chinesische Waren drohte. "Er könne Strafzölle im Volumen von 325 Milliarden Dollar auf weitere chinesische Importe erheben, wenn er es wolle", so Trump. Laut dem Präsidenten ist es noch ein langer Weg zu einem Handelsabkommen mit Peking.

"Präsident Trumps erneute Drohung mit zusätzlichen Zöllen auf chinesische Waren hat Investoren veranlasst, sich auf einen eher schwachen Handel in Asien einzustellen und sich an den verhaltenen Vorgaben aus dem US-Handel zu orientieren.", so die ING-Ökonomen Nicholas Mapa und Prakash Sakpal. Derweil wurde vom US-Senat eine parteiübergreifende Gesetzesinitiative eingebracht, die es der US-Regierung erschwerte, den chinesischen Technologiekonzern Huawei von einer schwarzen Liste ohne Zustimmung des Kongresses zu streichen. Die von der US-Regierung dem Konzern auferlegten Lieferrestriktionen hatten die Handelsgespräche zwischen Peking und Washington zuvor erheblich belastet. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump jedoch US-Unternehmen wieder erlaubt, Huawei zu beliefern, sofern die Produkte nicht die nationale Sicherheit der USA gefährdeten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires