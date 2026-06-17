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Geändert am: 17.06.2026 07:13:35

Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen in Rot -- SMI beendet Handel leicht im Plus -- DAX grenzt Gewinne letztlich ein

Die asiatischen Börsen zeigen am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz. Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag moderate Gewinne, während der deutsche Leitindex sich immer weiter von seinen Tageshochs entfernte.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnete einen ruhigen Handel.

Der SMI notierte zur Eröffnung etwas höher und setzte sich im Handelsverlauf leicht nach oben ab. Am Nachmittag wechselte er zwischen Verlust- und Gewinnzone hin und her. Zum Schluss reichte es für ein kleines Plus von 0,32 Prozent auf 13'761,53 Zähler.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI eröffneten den Handelstag ebenso etwas höher und blieben in Nähe der Nulllinie. Während der SPI schlussendlich 0,18 Prozent auf 19'408,53 Stellen gewann, legte der SLI 0,22 Prozent auf 2'203,07 Indexpunkte zu.

Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag etwas fester tendiert. Wie schon am Vortag berichteten Marktteilnehmer davon, dass die SMI-Schwergewichte den Leitindex bremsten. Zugleich machte sich Skepsis über das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges breit, zumal über Details weiter kaum etwas bekannt ist und Hoffnungen auf ein Ende des Krieges schon wiederholt enttäuscht wurden. Die formelle Unterzeichnung soll am Freitag stattfinden. Immerhin sanken aber die Ölpreise weiter und dämpften Inflationssorgen.

Als weiterer Bremser dürfte die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung in den USA gesorgt haben, hiess es. Ausserdem entscheidet am Donnerstag auch die Schweizer Nationalbank über die Zinsen. In beiden Fällen wird mehrheitlich aber mit unveränderten Zinsen gerechnet.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag knapp nach oben.

Der DAX bewegte sich zum Sitzungsstart etwas höher und kletterte anschliessend weiter. Im Späthandel wurden die Gewinne immer kleiner, letztlich reichte es noch für ein Plus von 0,07 Prozent auf 24'910,41 Punkte.

Der LBBW-Experte Rolf Schäffer sieht in dem Abkommen zwischen den USA und Iran einen "diplomatischen Erfolg auf Bewährung", betonte aber auch, dass noch kein Schlussstrich unter den Konflikt gemacht werden könne. Bei Anlegern rückt nun der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch in den Fokus, gefolgt vom grossen Verfall an den Terminbörsen am Freitag. "Die Notenbanker rund um den neuen Fed-Chef (Kevin) Warsh werden sich wohl in Zurückhaltung üben und damit den Markterwartungen entsprechen", kommentierten die Helaba-Experten. Die Erwartung zeitnah steigender Zinsen habe sich mit den sinkenden Ölpreisen der letzten Tage zurückgebildet.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Handel am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.

Der Dow Jones Industrial beendete den Handel bei 51'999,67 Punkten um 0,64 Prozent höher, nachdem er im Handelsverlauf zeitweise auf ein neues Allzeithoch bei 52'190,29 Zählern geklettert war. Zum Börsenstart hatte er sich noch kaum bewegt.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging hingegen mit Verlusten in Höhe von 1,15 Prozent auf 26'376,34 Zähler aus der Sitzung. Er hatte bereits mit einem leichten Minus geöffnet und dann - nach einem kurzen Ausflug ins Plus - im Verlauf immer mehr nachgegeben.

Nach der Erleichterungsrally vom Wochenstart über das anstehende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran ging es am Dienstag an der Wall Street uneinheitlich zu. Dies lag zum einen daran, dass viel Unklarheit über den Inhalt der Vereinbarung herrscht, beispielsweise die künftige Rolle des Iran bei der Kontrolle über die Strasse von Hormus, zum anderen rückte der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch stärker in den Fokus. Im Vorfeld macht sich dann oft Zurückhaltung breit.

Bei der ersten Sitzung unter ihrem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh werden die US-Währungshüter nach Einschätzung von Ökonomen am derzeitigen Zinsniveau festhalten. Die Sitzung dürfte allerdings Hinweise liefern, welche Neuerungen der seit dem 22. Mai amtierende Warsh plant. Allerdings geht Analyst Bernd Weidensteiner von der Commerzbank davon aus, dass tiefgreifende Änderungen bei der Geldpolitik kurzfristig kaum durchsetzbar sein dürften. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor versichert, dass er keinen Druck auf den neuen Fed-Chef ausüben will. Dessen Vorgänger Jerome Powell war von Trump mehrfach heftig kritisiert worden, wobei der Präsident immer wieder Zinssenkungen gefordert hatte. Auch jüngst hatte sich Trump für eine Zinssenkung ausgesprochen. Daraus dürfte aber so schnell nichts werden angesichts der beharrlich zu hohen Inflation. Immerhin wird aber eine Zinserhöhung im laufenden Jahr trotz des Energiepreisschocks nicht vollständig eingepreist.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:49 Uhr) einen Gewinn von 0,57 Prozent bei 69'801,48 Punkten. Zeitweise konnte der japanische Leitindex dank fester Technologiewerte und starker Daten Rekordhochs markieren. Händler sprechen von Optimismus hinsichtlich einer andauernden, von künstlicher Intelligenz getriebenen Nachfrage in diesen Sektoren. Handelsdaten zeigen, dass KI-bezogene Elektronik- und Halbleiterverkäufe im Mai ein starkes Exportwachstum befeuert haben.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,18 Prozent auf 4'084,54 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 0,37 Prozent auf 24'403,96 Einheiten ab.

Das eigentliche Tagesthema rollt auf Anleger erst nach Börsenschluss in Asien zu. Denn im Fokus steht klar die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Zwar geht der Markt davon aus, dass die Zentralbank die Zinssätze unverändert belassen wird. Aber spannend verspricht der geldpolitische Ausblick zu werden, zumal der von US-Präsident Donald Trump nominierte Kevin Warsh erstmals als Notenbankgouverneur in Erscheinung tritt. "Das Risiko muss darin bestehen, dass er einen ausgewogeneren Ton anschlägt, als die Positionierung vermuten lässt", erläutert Westpac-Analyst Richard Franulovich mit Blick auf Warsh.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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17.06.26 Adjusted Merchandise Trade Balance
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