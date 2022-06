Notenbanken weiter im Fokus: SMI und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen erneut uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag höher erwartet.

Der SMI gewinnt in vorbörslichen Indikationen 0,65 Prozent auf 10'544 Punkte. Am Donnerstag ging er mit einem Minus von 2,86 Prozent bei 10'475,37 Punkten aus dem Handel.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen am Donnerstag ebenfalls sehr tief in der Verlustzone. So verliess der SPI den Tag 2,94 Prozent schwächer bei 13'462,99 Zählern, der SLI verbuchte derweil einen Abschlag von 3,61 Prozent auf 1'613,42 Stellen.

Nach dem Ausverkauf am Vortag zeichnen sich zur Eröffnung am Freitag etwas höhere Notierungen ab. Um mehr als eine technische Gegenbewegung handelt es sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht. Die Lage bleibt instabil. Die Notenbanken haben sich nun ganz der Inflationsbekämpfung verschrieben und sind bereit, wirtschaftliche Folgekosten hinzunehmen. Vor den Aktienmärkten liegen daher voraussichtlich weitere schwierige Monate, geprägt von steigenden Leitzinsen und Liquiditätsentzug bei zugleich steigenden Risiken einer Rezession.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt werden am Freitag grüne Vorzeichen erwartet.

Der DAX steht in vorbörslichen Indikationen um 0,86 Prozent höher bei 13'151 Zählern. Am Donnerstag war das Börsenbarometer um 3,31 Prozent auf 13'038,49 Punkte eingebrochen.

Am Freitag kann der DAX wohl zumindest vorerst ein Absacken unter die Marke von 13'000 Punkten abwenden. Nach der erneuten Verkaufswelle, die den Leitindex am Vortag wieder erfasst hatte, steuert er am Tag des grossen Verfalls an den Terminbörsen auf einen Stabilisierungsversuch zu. Die hohe Inflation und steigende Zinsen schürten bei den Investoren zuletzt wieder die Angst vor einer Wirtschaftskrise. Die überraschend deutliche Zinserhöhung in der Schweiz hatte die Kurse am Vortag stark belastet. Auch die Drosselungen der Gaslieferungen aus Russland spielen zunehmend eine Rolle. "Die Sorgen vor einer Rationierung bei Gas im Herbst und Winter und damit die Wahrscheinlichkeit einer Rezession nimmt zu", hiess es von der Dekabank.

Angesichts des Ausmasses des Abverkaufs - in einem extrem nervösen Marktumfeld hat der DAX binnen weniger Tage rund 1'700 Punkte oder mehr als elf Prozent verloren - sehen Experten aktuell aber noch nicht mehr als eine Gegenbewegung. "Das Geld wird global teurer, und es hat noch einen weiten Weg vor sich", sagten am Morgen die Experten der niederländischen Bank ING mit Blick auf die Zinserhöhungen am Vortag in der Schweiz und Grossbritannien. Gegen den Trend beliess nun aber Japans Notenbank ihre Geldpolitik extrem gelockert.

Grössere Schwankungen könnte am Freitag der Verfall von Kontrakten an den Terminbörsen mit sich bringen. Im Tagesverlauf werden ausserdem Wirtschaftsdaten erwartet, die Hinweise auf die Folgen der extrem hohen Inflation und steigenden Zinsen auf die Konjunktur liefern werden. Dies ist auch entscheidend für den weiteren Spielraum der Notenbanken bei ihren geldpolitischen Straffungen.

WALL STREET

Am Tag nach der Zinssitzung nahmen Anleger in den USA Reissaus.

Der Dow Jones startete tiefer in die Sitzung und gab dann weiter nach. Dabei stürzte er zeitweise unter 30'000 Einheiten. Er verliess den Handel letztlich mit einem Minus von 2,41 Prozent bei 29'929,31 Punkten. Der NASDAQ Composite fiel zum Start zurück. Anschliessend blieb er tief im Minus. Sein Schlussstand: 10'646,10 Zähler (-4,08 Prozent).

Die Kursgewinne vom Vortag nach der Zinserhöhung in den USA sind nur einen Tag später auch dort schon wieder Makulatur. Ein zweiter Blick auf die Fed-Leitzinserhöhung vom Mittwoch veranlasst die Anleger am US-Markt am Donnerstag zu Verkäufen. Die US-Notenbank hatte den Leitzins um 0,75 Prozent angehoben und damit in einem Ausmass, das bis zu den Inflationsdaten am Freitag nicht erwartet worden war. Zudem machte Fed-Chef Jerome Powell klar, dass im Juli ein Zinsschritt um weitere 75 Basispunkte denkbar sei.

ASIEN

Die Märkte in Fernost finden auch zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 1,44 Prozent auf 26'051 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit bei 3'310 Einheiten um 0,76 Prozent fester. Der Hang Seng in Hongkong verbucht derweil Gewinne in Höhe von 1,35 Prozent und steigt auf 21'127 Zähler.

Nach einem weiteren Ausverkauf an der Wall Street zeigen sich die Börsen in Asien uneinheitlich. In den USA waren die Leitindizes um bis zu gut 4 Prozent abgestürzt, belastet noch von der grossen Zinserhöhung am Mittwoch um 0,75 Prozent. Derweil hat die japanische Notenbank am Freitag ihren Leitzins auf ultraniedrigem Niveau belassen, sie folgte damit nicht der Reihe der Zinsanhebungen in den USA, der Schweiz und Grossbritannien.

Die Sorge vor einer Rezession hat die Märkte fest im Griff, sagen Teilnehmer. Die Anleger rufen sich in Erinnerung, dass in den USA und andernorts der Kampf gegen die Inflation zunächst weiter Vorrang gegenüber dem Wirtschaftswachstum hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires