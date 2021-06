SMI etwas leichter -- DAX an Nulllinie -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt zeigt am Donnerstag eine leicht negative Tendenz.

Der SMI eröffnete den Tag mit einem Abschlag von 0,31 Prozent auf 11'943,71 Zähler und verbleibt in dieser Range auch anschliessend.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI folgen dem gleichen Trend.

Der seit Monatsanfang dauernde Aufwärtstrend gerät nun ins Stocken und der Angriff auf die 12'000 Punkte-Marke im SMI muss zunächst vertagt werden, sagen Händler. Sie verweisen dabei auf die negativen Vorgaben aus den USA. Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend zwar bestätigt, dass sie nach wie vor an ihrer ultra-expansiven Geldpolitik festhalten will und auch keine klaren Signale für eine Reduzierung der Anleihekäufe (Tapering) gegeben. Fed-Chef Jerome Powell zeigte sich im Anschluss aber zuversichtlicher für die wirtschaftliche Entwicklung. Ausserdem hat Powell den Anstieg der Inflation kritischer begutachtet. Darüber hinaus haben die meisten Fed-Mitglieder eine Zinserhöhung bis Ende 2023 befürwortet. Somit könnte die Zinswende nun doch früher als erwartet eingeleitet werden, wird befürchtet. An den Terminmärkten wird für Februar 2023 mit der Zinswende gerechnet. Dies setzte die Kurse an der Wall Street unter Druck und in Japan neigten die Märkte ebenfalls zur Schwäche. Nun warten die Marktteilnehmer auf die SNB, die ab 09.30 Uhr über ihre geldpolitische Ausrichtung informieren wird. Dabei gehen die Marktteilnehmer aber nicht davon aus, dass die SNB etwas an ihrer Politik ändert.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt ist am Donnerstag wenig bewegt.

Der DAX startete mit einem Minus von 0,35 Prozent auf 15'655,32 Punkte in den Tag und pendelt mittlerweile um die Nulllinie.

Der DAX spürt am Donnerstag nach Hinweisen der US-Notenbank Fed auf eine bald etwas weniger expansive Geldpolitik leichten Gegenwind. Am Vortag hatte bereits der New Yorker Aktienmarkt die Entscheidungen der US-Währungshüter mit moderaten Abschlägen quittiert, grössere Unruhe am Markt war aber ausgeblieben. Ihre extrem lockere Geldpolitik setzt die Federal Reserve angesichts fortdauernder Corona-Gefahren zwar fort, sie denkt aber offenbar stärker darüber nach, sie etwas zurückzufahren. Ernüchternde Nachrichten kommen von der Biopharmafirma CureVac, deren Impfstoffkandidat gegen das Coronavirus weniger wirksam ist als erhofft.

WALL STREET

Nach den Entscheidungen der US-Notenbanksitzung gab die Wall Street am Mittwoch weiter nach.

Der Dow Jones eröffnete mit einem geringfügigen Plus, fiel dann aber auf rotes Terrain zurück und verweilte dort anschliessend. Bis zum Handelsende gab er um 0,77 Prozent auf 34'034,86 Punkte nach. Der NASDAQ Composite zeigte sich zum Handelsstart noch wenig bewegt, rutschte im Verlauf jedoch ebenfalls ins Minus und notierte letztlich 0,24 Prozent leichter bei 14'039,68 Zählern.

Die US-Notenbank hat ihre sehr lockere Geldpolitik bestätigt. Der Leitzins bleibe in der Spanne von null bis 0,25 Prozent, teilte die Fed nach ihrer Zinssitzung mit. Ökonomen hatten bereits mit der Entscheidung gerechnet.

ASIEN

Die asiatischen Indizes deuten im Donnerstaghandel vermehrt aufwärts.

Lediglich der Nikkei in Tokio notiert derzeit (7.05 Uhr MEZ) 1,1 Prozent schwächer bei 28'969,33 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,17 Prozent aufwärts auf 3'524,31 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong kann unterdessen 0,28 Prozent auf 28'516,97 Punkte zulegen.

Falls die asiatischen Aktienmärkte überhaupt eine Reaktion auf die Ankündigung einer früher als bislang in Aussicht gestellten Zinswende der US-Notenbank zeigen, dann fällt diese am Donnerstag gedämpft aus. Schon in den USA hatten die Anleger die Aussicht auf erste Zinserhöhungen bereits 2023 relativ gelassen weggesteckt, zumal sich am Anleihekaufprogramm der US-Notenbank zunächst nichts ändern soll und zugleich die Währungshüter den wirtschaftlichen Aufwärtstrend unterstrichen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires