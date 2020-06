SMI etwas höher -- DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen etwas leichter

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex stabilisieren sich am Mittwoch. Nach der Rally am Dienstag geht es am Mittwoch an den Börsen in Fernost ohne grosse Bewegung zu.

SCHWEIZ

Der Handel in Zürich ist am Mittwoch von moderaten Gewinnen geprägt.

Der Leitindex SMI zeigt sich kurz nach Handelsbeginn mit grünen Vorzeichen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI weisen kurz nach Börseneröffnung eine positive Tendenz aus.

Für den Schweizer Aktienmarkt geht es am Mittwoch leicht aufwärts. Nach dem starken Lauf am gestrigen Dienstag lässt die Dynamik damit aber klar nach. Die Aussicht auf weitere Stützungsmassnahmen von Notenbanken und Regierungen hatten Investoren am Dienstag noch beherzt bei Aktien zugreifen lassen. Laut Händlern haben diese Massnahmen aber nur kurzzeitig die Konjunktursorgen gedämpft.

Warnende Worte des Internationalen Währungsfonds IWF, aber auch die wiederholte Betonung vom US-Notenbank-Chef Jerome Powell, dass Wirtschaftsleistung und Beschäftigung lange unter dem Vor-Pandemie-Niveau bleiben werden, liessen Investoren wieder vorsichtiger agieren, heisst es. Hinzu kämen geopolitische Spannungen wie etwa zwischen Süd- und Nordkorea oder auch die Zusammenstösse zwischen indischen und chinesischen Truppen an der Himalaya-Grenze, die zu einer grösseren Zurückhaltung führten.

DEUTSCHLAND

Nach dem Kurssprung am Dienstag lassen es Anleger zur Wochenmitte ruhiger angehen.

Der DAX startete mit minus 0,03 Prozent quasi unverändert bei 12'312,44 Punkten.

Nach dem Vortageskurssprung halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts geopolitischer Spannungen und der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Peking erst einmal zurück. Zudem hatte die Corona-Pandemie die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als ohnehin befürchtet. Am Vortag hatte der Leitindex allerdings dank neuer Konjunkturprogramme in den USA kräftig zugelegt um fast dreieinhalb Prozent und sich wieder weit über der 12'000er-Marke etabliert. Der Korea-Konflikt nimmt an Schärfe derzeit wieder zu. Dazu kommen Spannungen zwischen Indien und China.

WALL STREET

Die Wall Street befand sich am Dienstag im Rallymodus.

Der US-Leitindex Dow Jones legte zum Handelsstart deutliche 2,19 Prozent zu auf 26'326,68 Punkte und hielt sich auch im Verlauf klar in der Gewinnzone. Er verabschiedete sich letztlich 2,19 Prozent fester bei 26'326,68 Punkten. Der NASDAQ Composite tendierte ebenfalls höher, nachdem er 2,30 Prozent im Plus bei 9'949,78 Zählern gestartet war. Er beendete den Handelstag 1,75 Prozent stärker bei 9'895,87 Stellen.

An der Wall Street wurde der jüngste Rücksetzer beim Dow Jones Industrial unter die Marke von 25'000 Punkten am Dienstag vorerst wieder abgehakt. Die Hoffnung darauf, dass US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Virusfolgen eine weitere Billion US-Dollar über Infrastruktur-Ausgaben in die heimische Wirtschaft pumpen könnte, trieb die Anleger in Herden zurück in den Markt.

Neben der Hoffnung auf ein umfangreiches Infrastruktur-Programm der US-Regierung galten überraschend starke Einzelhandelsdaten für Mai als Grund, warum die Anleger wieder in die Offensive gehen. Die zuletzt spürbaren Sorgen vor einer zweiten Virus-Infektionswelle rückten daher wieder in den Hintergrund. Der Startschuss für die Rally war bereits am Vortag gefallen, als sich der Dow nach dem tiefsten Stand seit Ende Mai noch ins Plus gerettet hatte. Dabei hatten zusätzliche Unternehmenshilfen der US-Notenbank Fed schon Konjunkturhoffnung geweckt.

ASIEN

Zur Wochenmitte gönnen sich Anleger in Asien eine Verschnaufspause.

In Tokio gibt der Nikkei leichte 0,27 Prozent auf 22'521,04 Einheiten nach. (7.10 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland pendelt der Shanghai Composite mit minus 0,1 Prozent bei 2'928,89 Zählern um die Nulllinie. In Hongkong verbucht der Hang Seng einen minimalen Abschlag von 0,03 Prozent auf 24'337,17 Punkte.

Nach dem Kursfeuerwerk am Dienstag zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Tag danach auf den erhöhten Niveaus in meist sehr engen Grenzen. Unterstützung kommt von der erneut festen Tendenz an der Wall Street. Am stärksten bewegt sich der Nikkei-Index in Tokio. Händler erklären die Abschläge denn auch mit Gewinnmitnahmen.

Positiv dürfte derweil auf die Laune der Akteure wirken, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die ermutigenden Ergebnisse einer britischen Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Wirkstoff Dexamethason als "lebensrettenden wissenschaftlichen Durchbruch" bezeichnet. Dexamethason sei die erste Behandlungsform, welche die Todesrate bei an Beatmungsmaschinen angeschlossenen Covid-19-Patienten nachgewiesenermassen senke. Dexamethason ist in einer Vielzahl von entzündungshemmenden Medikamenten enthalten. Es wird zur Behandlung von allergischen Reaktionen, rheumatoider Arthritis und Asthma angewendet. Nach Angaben der britischen Forscher könnten tägliche Dosen jeden achten Tod bei schwerstkranken Covid-Patienten verhindern.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires