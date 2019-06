Asiens Börsen mehrheitlich in Grün

Die Börsen in Fernost verzeichnen am Montag mehrheitlich Aufschläge.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag mit geringen Abgaben.

Der SMI war etwas tiefer in den Tag gestartet, hatte sich im Verlauf allerdings bis zur Nulllinie vorgewagt. Schlussendlich beendete er den Handel dann jedoch mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 9'847,94 Zählern.

Der SLI bewegte sich nach einem schwächeren Start noch tiefer in der Verlustzone als der SPI. Der SLI schloss 0,41 Prozent leichter bei 1'502,54 Punkten, während der SPI 0,14 Prozent schwächer bei 11'891,10 Einheiten aus dem Handel ging.

Leichte Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz zum Wochenausklang erlitten. Die Stimmung weltweit hat sich mit der neuen geopolitischen Krise in Nahost eingetrübt. Am Vortag waren dort zwei Öltanker attackiert worden; die USA beschuldigen den Iran. An den Märkten geht die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts um. Der Schweizer Aktienmarkt schnitt am Freitag wegen seines defensiven Charakters besser ab als die meisten anderen Märkte. Nächster möglicher Impuls könnte die Zinsentscheidung der US-Notenbank kommende Woche sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wies am Freitag rote Vorzeichen aus.

Der DAX hatte den Handel mit Verlusten begonnen und diese auch im Tagesverlauf noch weiter ausgebaut. Zum Handelsschluss stand ein Minus von 0,6 Prozent bei 12'096,40 Punkten an der Kurstafel.

Vor dem Wochenende haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder vorsichtiger agiert. Nach der Kursrally der Vorwoche hatte der DAX in den vergangenen drei Tagen nach Pfingsten ein weiteres Prozent zugelegt. Seine jüngste Stärke hatte der Aktienmarkt vor allem der Erwartung einer vielleicht nochmals lockereren Geldpolitik der Notenbanken verdankt.

Niemand wollte nach dem Wochenende auf dem falschen Fuss erwischt werden, sagte Andreas Lipkow, Marktexperte der Comdirect Bank. Insbesondere die unsichere Lage im Nahen Osten und die Umsatzwarnung des US-Halbleiterkonzerns Broadcom sorgten für Zurückhaltung. Auch beim Thema Handelsstreit herrscht angespannte Ruhe vor einem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und Chinas Staatspräsidenten Xi auf dem G20-Gipfel Ende des Monats.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich leichter im Freitagshandel.

Der Dow Jones verlor zum Ertönen der Startglocke und verweilte danach auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: Minus 0,07 Prozent bei 26'089,61 Punkten. Daneben eröffnete der NASDAQ Composite im Minus und fiel danach ebenfalls. Er beendete den Tag 0,52 Prozent im Minus bei 7'796,66 Punkten.

Faktoren für die schlechte Stimmung an den Börsen gab es einige: Auf der einen Seite belasten geopolitische Konflikte, wie der Handelsstreit und die Spannung zwischen den USA und dem Iran, auf der anderen Seite hielt der Halbleitersektor negative Nachrichten bereit: So musste Broadcom einen schwachen Zwischenbericht vermelden.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien beginnen die neue Woche mit leichten Aufschlägen.

In Tokio steht der Leitindex Nikkei 225 0,14 Prozent höher bei 21'146,43 Punkten (Stand: 7.15 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite ein leichtes Minus von 0,05 Prozent auf 2'880,52 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong kann unterdessen 0,66 Prozent auf 27'298,33 Indexpunkte zulegen.

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien üben sich zu Wochenbeginn in Zurückhaltung. Während es in Hongkong etwas nach oben geht, halten sich die Bewegungen an den anderen Märkten in Grenzen. Von der Wall Street kamen angesichts der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten leicht negative Vorgaben.

Die Lokalregierung in Hongkong hat das umstrittenen Auslieferungsgesetz nach einwöchigen Massenprotesten in der chinesischen Sonderverwaltungszone ausgesetzt. Trotz des Rückziehers haben am Sonntag jedoch erneut hunderttausende Menschen demonstriert und den Rücktritt der pekingtreuen Regierungschefin Carrie Lam sowie den völligen Verzicht auf das Gesetz gefordert.

Der Handel wird ansonsten von einer eher zurückhaltenden Stimmung geprägt angesichts der Sitzung der US-Notenbank im Wochenverlauf. Zwar hatte US-Notenbankchef Jerome Powell Anfang des Monats signalisiert, die Fed stünde bereit, zu reagieren, sollte es zur Stabilisierung der Wirtschaft notwendig sein. Mit einer Zinssenkung in diesem Monat werde am Markt jedoch noch nicht gerechnet, heisst es.

Auch der anhaltende Stillstand im Handelskonflikt zwischen China und den USA drückt auf das Sentiment. Anleger hoffen auf Fortschritte bei einem möglichen Treffen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jingping auf dem G20-Treffen Ende des Monats in Japan; die Erwartungen halten sich jedoch in Grenzen. "Die Hoffnung, dass es bei einem Treffen zwischen Trump und Xi eine positiven Wende in den Handelsgesprächen beider Länder gibt, ist eher verhalten", so Vishnu Varathan von der Mizuho Bank in Singapur.

