US-Schuldenstreit im Blick: SMI leichter -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich ohne gemeinsame Richtung

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch auf rotem Terrain.

Der SMI notierte zum Handelsstart 0,36 Prozent tiefer bei 11'478,23 Punkten. Auch anschliessend geht es abwärts.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI starteten 0,47 Prozent leichter bei 1'782,07 Einheiten bzw. 0,43 Prozent schwächer bei 15'121,31 Zählern. Anschliessend folgen sie der Tendenz des Leitindex.

Damit setzt der Leitindex seine Unentschlossenheit der vorangegangenen Handelstage fort. Einige Händler sprechen von einem lethargischen Markt. Auch die Vorgaben geben keine klare Tendenz vor. In den USA schloss die Wall Street am Dienstag erneut uneinheitlich, ein Trend, der sich am Mittwochmorgen an den asiatischen Märkten fortsetzt. Nach wie vor belaste die Unsicherheit über die Schuldenkrise in den USA die Stimmung, heisst es einstimmig am Markt.

Und die Stimmung dürfte weiter leiden, je länger eine Lösung auf sich warten lässt. Allerdings deutete der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy an, dass eine Einigung innerhalb weniger Tage möglich sei. "Obwohl beide Seiten weit voneinander entfernt sind, kennt jeder die katastrophalen Folgen eines möglichen Zahlungsausfalls der USA, und niemand ist bereit, die USA in dieses schwarze Loch zu stürzen", kommentiert eine Händlerin. Im Zweifel dürfte ein Zahlungsausfall für eine weitere Abkühlung der Konjunkturdynamik sprechen. Dies wiederum würde die Erwartungen baldiger Fed-Zinssenkungen stärken.

Anleger in Frankfurt wagen sich am Mittwoch aus der Reserve.

Der DAX begann die Sitzung 0,09 Prozent leichter bei 15'883,61 Punkten. Anschliessend kann er sich jedoch in die Gewinnzone vorkämpfen.

Die Unsicherheiten angesichts der erreichten Schuldenobergrenze der USA halten den DAX weiter im Zaum. Seit knapp zwei Wochen kommt er in Sichtweite des Jahreshochs von 16.011 Punkten kaum vom Fleck. In einigen Tagen droht ein Zahlungsausfall der Regierung, sofern sie sich nicht mit den Republikanern im Kongress auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze verständigt. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte, dass der Zahlungsausfall bereits am 1. Juni eintreten könnte.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Dienstag nach Unten.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung im Minus, gab anschliessend auch weiter nach und beendete den Handelstag 1,01 Prozent tiefer bei 33'012,34 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Sitzungsauftakt, konnte anschliessend jedoch zeitweise auf grünes Terrain drehen. Den Handelstag beendete er jedoch 0,18 Prozent tiefer bei 12'343,05 Einheiten.

Im Vorfeld neuer Gespräche zur Schuldenobergrenze in den USA am Dienstag hielten sich die Anleger an der Seitenlinie. So wollen Republikaner und Demokraten erneut versuchen, eine Lösung zu erzielen. US-Finanzministerin Janet Yellen hat derweil erneut gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein könnten, ihre Rechnungen pünktlich zu bezahlen, wenn der US-Kongress nicht zuerst die Schuldenobergrenze anhebt.

Vor Handelsbeginn wurden die Einzelhandelsumsätze für April veröffentlicht. Die Amerikaner haben im April ihre Ausgaben im Einzelhandel leicht erhöht, da die nachlassende Inflation den Käufern etwas Kaufkraft zurückgab. Die gesamten Umsätze wuchsen um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,8 Prozent gerechnet. Derweil hat die Industrie in den USA im April ihre Produktion hochgefahren, angetrieben vor allem von einer starken Fertigung von Automobilen und Kfz-Teilen. Der gesamte Ausstoss erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Prozent, wie die Federal Reserve mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur eine Zunahme um 0,1 Prozent prognostiziert.

Dazu kamen die Ergebnisse von Home Depot. Am Donnerstag folgen dann noch die Quartalsergebnisse von Walmart.

ASIEN

An den asiatischen Börsen herrschte am Mittwoch ein geteiltes Bild.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann letztendlich 0,84 Prozent auf 30'093,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite um 0,21 Prozent auf 3'284,23 Indexpunkte. In Hongkong notierte der Hang Seng mit einem Minus von 2,09 Prozent bei 19'560,57 Zählern.

Von der Wall Street kamen schwache Vorgaben. Hier hatte vor allem die weiter ungeklärte Frage, wie es mit der Schuldenobergrenze in den USA weitergeht, die Stimmung belastet. Ohne eine Einigung im Schuldenstreit könnten die USA möglicherweise schon am 1. Juni nicht mehr in der Lage sein, ihre Rechnungen pünktlich zu zahlen.

Gestützt wurde der Nikkei von besser als erwarteten Daten zum Wirtschaftswachstum. Das Brutto-Inlandsprodukt Japans ist im Zeitraum Januar bis März im Jahresvergleich um 1,6 Prozent real gewachsen. Gegenüber dem Vorquartal wuchs die Wirtschaft um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten hier nur mit 0,2 Prozent gerechnet

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires