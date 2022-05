Inflationssorgen zunächst ausgeblendet: SMI vor festem Handelsstart -- DAX vorbörslich höher -- Gewinne in Asien - Starkes Plus in Hongkong

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich wenig verändert.

Der SMI hatte am Vortag 0,19 Prozent fester bei 11'672,23 Zählern geschlossen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI entwickelten sich unterschiedlich. Zum Handelsende stieg der SPI um 0,13 Prozent auf 15'001,59 Punkte, während der SLI um 0,24 Prozent auf 1'809,19 Einheiten fiel.

Die Vorgaben aus Asien sind gut, aus den USA kamen unterdessen gemischte Signale - die US-Techwerte hatten zum Wochenstart erneut einen Rückschlag hinnehmen müssen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich am Dienstag höher.

Der DAX hatte zum Wochenstart 0,45 Prozent auf 13'964,38 Einheiten verloren.

Mit einer leichten Stabilisierung ist zum Handelsauftakt am Dienstag zu rechnen. Die Vorgaben spielten dabei eine wichtige Rolle, sagten Börsianer am Morgen. In Asien stehen Kursgewinne vor allem in Hongkong zu Buche wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen. Der Dow Jones Industrial hatte es am Vorabend immerhin knapp ins Plus geschafft. "Der DAX kämpft gegen seinen Abwärtstrend", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

WALL STREET

Nach der Erholung zum Wochenschluss agierten Anleger an der Wall Street am Montag unentschlossen.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust von 0,14 Prozent bei 32'152,15 Punkten, schaffte es im Verlauf aber auf grünes Terrain. Mit einem Miniplus von 0,08 Prozent ging der Leitindex bei 32'223,42 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite geriet unterdessen erneut unter Druck und schloss 1,20 Prozent tiefer bei 11'662,79 Zählern.

Belastet wurde der Aktienmarkt zum Teil von schwachen Daten aus China. Die chinesische Industrieproduktion und auch der Einzelhandelsumsatz haben enttäuscht.

Verstärkt wurden die Stagflations- und Konjunktursorgen vom New Yorker Konjunkturindex. Denn die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes ist im Mai überraschend stark und sogar in den negativen Bereich gesunken. Volkswirte hatten das so nicht auf dem Schirm. Doch setzten Anleger darauf, dass die Fed angesichts der negativen Daten nicht ganz so forsch an der Zinsschraube drehen wird. Diese Sicht bremst die Abwärtsbewegung erkennbar.

Die Volkswirte von Goldman Sachs senken ihre US-Wachstumsprognose für 2022 und 2023. Sie sehen ein "sehr, sehr hohes" Risiko, dass die USA in die Rezession abgleiten. In der Folge reduzieren sie ihre Annahmen für den S&P-500 erneut. Auch aus Europa kommen konjunkturelle Warnsignale: Die EU-Kommission hat ihre Wachstumserwartungen deutlich gesenkt.

"Wir bewegen uns auf eine schwierigere Zeit für die Märkte zu. Wir müssen Anzeichen dafür sehen, dass die Inflation nicht nur ihren Höhepunkt erreicht, sondern sich tatsächlich verlangsamt, bevor wir einen nachhaltigen Boden am Markt finden. Das wird noch mindestens ein paar Monate dauern", warnt Investmentstratege David Donabedian von CIBC Private Wealth. Zwar könne es immer mal wieder Gegenbewegungen geben, aber eine echte Erholung sei noch nicht in Sicht.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag fester.

Der Nikkei gewann im Dienstagshandel 0,42 Prozent auf 26'659,36 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zeitweise 0,47 Prozent auf 3'088,08 Indexpunkte nach oben. Ein Kursfeuerwerk findet in Hongkong statt: Der Hang Seng gewinnt zeitweise 2,46 Prozent auf 20'440,62 Punkte.

Für Zuversicht - nicht nur an den chinesischen Börsen - sorgt, dass in Schanghai nach den Lockdowns zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab 1. Juni die Beschränkungen allmählich wieder aufgehoben werden und zu einer Normalisierung des Lebens zurückgefunden werden soll. Am Vortag hatten chinesische Konjunkturdaten für April tiefe Spuren der Lockdown-Massnahmen gezeigt, wobei sich die Börsen darauf ziemlich widerstandsfähig gezeigt hatten.

Laut CBA-Analyst Vivek Dhar dürfte China seine angekündigten Infrastrukturausgaben zur Stützung der Konjunktur aggressiver vorantreiben, wenn die Lockdown-Massnahmen erst einmal gelockert würden. Er verweist dazu auch darauf, dass die Stahlproduktion im April deutlich gestiegen sei und nur noch 5,2 Prozent unter dem Rekordwert von vor einem Jahr gelegen habe. Mit Stahl- und Eisenerzpreisen geht es darauf in China deutlich nach oben.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires