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Geändert am: 17.04.2026 11:39:28

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: SMI und DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich in Rot

Der heimische Leitindex sowie der deutsche Leitindex zeigen sich mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag mit Gewinnen.

Der SMI eröffnete die Sitzung 0,17 Prozent fester bei 13'194,99 Punkten und gewinnt im Anschluss weiter dazu.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI schlossen sich der Tendenz des Leitindex an und eröffnete den Handel ebenfalls 0,25 Prozent fester bei 18'559,84 Zählern bzw. 0,14 Prozent im Plus bei 2'125,00 Einheiten.

er Schweizer Aktienmarkt zeigt sich zu Wochenschluss von seiner freundlichen Seite, obschon eine schnelle Entspannung der Situation im Nahen Osten und damit auch der Ölpreise nicht in Sicht ist. Im Gegenteil, die Lage spitzt sich eher wieder zu: Die iranischen Revolutionsgarden haben zum nationalen Tag der Armee scharfe Warnungen an die USA und Israel gerichtet.

"Der Markt will halt nach oben", sagte ein Börsianer. Daher bleibe das Handelsgeschehen von den Hoffnungen auf ein Ende der Kampfhandlungen geprägt. Für vorsichtigen Optimismus hatte zuletzt die Vereinbarung auf eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon gesorgt. Dies könnte einen Stolperstein für ein Friedensabkommen im Nahen Osten beseitigen.

Die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und Israel könnten derweil am Wochenende weitergehen - nach den Worten des US-Präsidenten Donald Trump zumindest. Experten weisen allerdings darauf hin, dass der Krieg noch nicht beendet sei - eine grosse Portion Hoffnung sei aber schon eingepreist.

Die Erwartung, dass die Energiepreise nachhaltig von den erhöhten Niveaus der letzten Wochen sinken, hat sich ebenfalls (noch) nicht erfüllt. Die Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni bleibt mit 98,50 Dollar je Fass nahe der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich mit Zuschlägen.

Der DAX startete 0,02 Prozent tiefer bei 24'150,47 Punkten in den Handelstag und kann im weiteren Verlauf seine Gewinne etwas ausbauen.

Nach der jüngsten Rückkehr des DAX über die 24'000-Punkte-Marke hat der deutsche Leitindex am Freitag etwas weiter zugelegt. Damit steuert der Dax zwar auf die dritte Gewinnwoche in Folge zu. Trotz der Erholung seit Ende März liegt er aber immer noch unter dem Niveau von Ende Februar, also vor dem Beginn des Iran-Kriegs.

"Die Situation im Nahen Osten bleibt weiterhin fragil", schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. "Auch wenn es jetzt auf diplomatischem Wege zu einigen Vereinbarungen kommt, sind wir noch ganz weit von einem Frieden entfernt." Das zeige sich auch an den Energiemärkten, wo die Ölpreise noch keine Entspannung in der Region signalisierten.

Der Experte Emmanuel Cau von der Barclays Bank wies gleichwohl darauf hin, dass es nach wie vor keine Anzeichen gebe, dass die Anleger willig sind, Gewinne mitzunehmen. "Der Markt will steigen." Der Waffenstillstand habe die Anlegerstimmung verbessert und die Angst, etwas zu verpassen, habe die Aktienkurse von US-Indizes mit starkem Fokus auf Technologiewerte auf neue Höchststände getrieben.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street trauten sich erst im Späthandel am Donnerstag etwas aus ihrer Deckung.

Entsprechend Dow Jones hielt sich das Barometer nach etwas höherer Eröffnung lange nahe der Nulllinie auf. Im Späthandel ging es dann moderat nach oben. Sein Schlussstand: 48'578,54 Punkte (+0,24%).
Auch der NASDAQ Composite eröffnete die Sitzung etwas höher und verharrte dann zwischen Gewinnen und Verlusten. Letztlich legte auch er zu und verabschiedete sich 0,36 Prozent fester bei 24'102,70 Punkten aus dem Handel.

Der Markt ist weiter zuversichtlich, dass der Iran-Krieg im Zuge von Verhandlungen beendet wird, hiess es. Trotz zaghafter Fortschritte bestehen aber weiterhin grosse Hürden - darunter die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus und Bedenken hinsichtlich des iranischen Atomprogramms, hiess es weiter. Dies führe dazu, dass die Märkte weiterhin sehr sensibel auf geopolitische Entwicklungen reagierten. "Die Märkte handeln weiterhin auf der Grundlage des Optimismus, dass der Konflikt letztendlich in Wochen beigelegt wird", so Deutsche Bank Research.

"Die beiden Parteien erwägen Berichten zufolge, ihren Waffenstillstand um weitere zwei Wochen zu verlängern, um mehr Zeit für die Aushandlung eines Friedensabkommens zu haben", sagten die Analysten von ANZ Research unter Berufung auf einen Medienbericht. "Vermittler drängen angeblich auf einen Kompromiss bei offenen Fragen, einschliesslich der Wiedereröffnung der Strasse von Hormus und des iranischen Urananreicherungsprogramms", ergänzten die Analysten. Zudem sprachen die Anführer Israels und des Libanon laut US-Präsident Donald Trump am Donnerstag miteinander - die ranghöchsten Gespräche zwischen den beiden Ländern seit Jahrzehnten.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen zeigten sich am Freitag zurückhaltend.

In Tokio sank der Nikkei 225 letztlich um 1,75 Prozent auf 58'475,90 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite schlussendlich 0,10 Prozent tiefer bei 4'051,43 Zählern.

Abwärts ging es auch in Hongkong: Der Hang Seng notierte letztlich 0,89 Prozent im Minus bei 26'160,33 Einheiten.

Nach den teils kräftigen Aufschlägen an den Vortagen geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien mit den Indizes etwas nach unten - trotz leicht positiver Vorgaben der Wall Street. Marktbeobachter sprechen von Gewinnmitnahmen, zumal vor dem handelsfreien Wochenende, an dem auf neue Entwicklungen insbesondere im Iran-Krieg und bei den Ölpreisen nicht unmittelbar reagiert werden kann. Dazu sind die Ölpreise gegenüber der gleichen Vortageszeit um rund 3 Dollar gestiegen auf gut 98 Dollar bei der Sorte Brent.

Während positiv zur Kenntnis genommen wird, dass zwischen Israel und Libanon ein zehntägiger Waffenstillstand in Kraft getreten ist, könnte am Wochenende laut US-Präsident Trump ein weiteres Treffen zwischen den USA und dem Iran stattfinden. Dabei überwiegt an den Märkten weiter die Hoffnung auf eine Annäherung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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