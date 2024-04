Unsicherheiten weiter im Blick: SMI zieht an -- DAX steigt -- Märkte in Fernost letztlich uneins

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt wagen sich zur Wochenmitte leicht aus ihrer Deckung.

Der SMI verbucht mittlerweile kleinere Zuwächse, nachdem er marginale 0,06 Prozent höher bei 11'203,04 Punkten gestartet ist.

Der SPI und der SLI folgen der Tendenz des heimischen Leitindex. Sie hatten zuvor zur Eröffnung marginale 0,07 Prozent auf 14'872,81 Zähler bzw. 0,06 Prozent auf 1'836,38 Einheiten zugelegt.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch nach seinen deutlichen Vortagesverlusten einen Stabilisierungsversuch. Allerdings seien die Märkte weiterhin sehr nervös, die Anspannung steige, heisst es von Händlern. Für eine wirkliche Gegenbewegung fehle es auch an den nötigen positiven Impulsen. "Niemand möchte sich so richtig aus der Deckung wagen", kommentierte ein Börsianer.

Neben dem schwelenden Nahostkonflikt und der Angst vor einer Eskalation müsse sich der Markt zudem wohl mit einer späteren Zinssenkung in den USA abfinden. Fed-Chef Jerome Powell untermauerte diese Einschätzung: Es werde voraussichtlich länger dauern, bis man mit Blick auf die Inflation wieder Zuversicht an den Tag legen könne, sagte er am Dienstag. Es sei angemessen, der Geldpolitik mehr Zeit zu geben, damit diese ihre Wirkung entfalte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch im Verlauf stärker.

Der DAX tendierte zum Ertönen der Startglocke marginale 0,01 Prozent leichter bei 17'764,03 Punkten. Anschliessend kann er sich jedoch ins Plus vorkämpfen und tendiert nun höher.

Der DAX hat am Mittwoch nach einem kaum veränderten Handelsstart moderat zugelegt. Gestützt von den US-Börsen könnte der deutsche Leitindex damit einen nächsten Erholungsversuch starten. In der weltgrössten Volkswirtschaft zeichnet sich für die Wall Street und die NASDAQ-Börsen nach einem nervösen Vortagesgeschäft ein freundlicher Handelsstart ab.

Die Unsicherheit bleibe indes hoch, auch wenn derzeit noch Gelassenheit herrsche, sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners. "Und solange unklar ist, ob der Konflikt zwischen Israel und dem Iran weiter eskalieren wird, wird das auch so bleiben."

Ausserdem macht es die US-Notenbank Fed den Anlegern mit ihrer zunehmend vorsichtiger gewordenen Tonlage über künftige geldpolitische Lockerungen schwer. Erst am späten Dienstag hatte Fed-Chef Jerome Powell ein weiteres Mal die Hoffnung auf bald sinkende Zinsen gedämpft. Die Zweifel, ob es überhaupt noch zu einer Zinssenkung in der weltgrössten Volkswirtschaft kommen könnte, sind gewachsen. An den Märkten wird inzwischen mehrheitlich von nur noch maximal einer Zinssenkung dort in diesem Jahr ausgegangen. Entsprechend grosse Aufmerksamkeit dürfte dem Konjunkturbericht der Fed an diesem Abend, dem Beige Book, zukommen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index verabschiedete sich 0,17 Prozent höher bei 37'798,64 Punkten. Der NASDAQ Composite verlor daneben 0,12 Prozent auf 15'865,25 Zähler.

Die Börsen in den USA taten sich nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag mit einer Erholung zunächst schwer, nahmen im Verlauf aber etwas Fahrt auf. Am Anleihemarkt setzte sich der Anstieg der Renditen ungebremst fort. Die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere am Morgen stieg mit 4,7 Prozent auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres. Investoren setzen also immer weniger auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.

Im März hatte der Dow bei knapp 40'000 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Seitdem hat das weltweit bekannteste Börsenbarometer mehr als 2'000 Zähler oder gut 5 Prozent verloren. Gleichzeitig sind sie Renditen am US-Bondmarkt kräftig gestiegen.

ASIEN

Am Mittwoch konnten sich die Anleger in Asien nicht für eine gemeinsame Richtung entscheiden.

In Tokio gab der Leitindex Nikkei 225 letztendlich 1,32 Prozent ab auf 37'961,80 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zog der Shanghai Composite unterdessen um 2,14 Prozent an auf 3'071,38 Zähler. In Hongkong stieg der Hang Seng derweil marginal um 0,02 Prozent auf 16'251,84 Indexpunkte.

Uneinheitlich ist es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Asien zugegangen. Nach den kräftigen Vortagsverlusten war es vereinzelt zu eher technisch bedingten kleinen Gegenbewegungen nach oben gekommen, im späten Handel ging es aber wieder nach unten, insbesondere in Tokio.

Die Börsen verdauten die jüngsten Aussagen von US-Notenbankchef Powell, sagten Händler. Er hatte unter dem Strich die Botschaft verbreitet, dass Zinssenkungen zunächst wohl weiter auf sich warten lassen müssten angesichts der robusten US-Wirtschaft und der zähen Inflation. Nachdem die US-Marktzinsen zuletzt bereits wieder kräftig gestiegen waren, sorgten die Powell-Äusserungen aber zumindest für kein grösseres Störfeuer mehr. Die Finanzmärkte haben ihre Zinssenkungserwartungen zeitlich längst nach hinten verschoben. Dazu sorgte die angespannte Lage im Nahen Osten für Zurückhaltung.

Neue Handelsdaten aus Japan für März zeigten einen niedriger als erwartet ausgefallenen Anstieg der Exporte, allerdings auch den vierten Anstieg in Folge. Allerdings fiel der Exportanstieg nach China besonders kräftig aus.

Klarer Ausreisser nach oben war Schanghai. Hier dürften die Anleger Konjunkturzuversicht gespielt haben, nachdem am Vortag der im ersten Quartal stärker als gedacht ausgefallene Anstieg des BIP im Gemenge mit anderen eher durchwachsener Konjunkturzahlen noch verpufft war.

