SMI im Minus -- Frühe Gewinne im DAX bröckeln ab -- Asiens Börsen schliessen freundlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag leicht in der Verlustzone.

Der SMI notiert zu Handelsstart 0,05 Prozent tiefer bei 11'337,18 Punkten und bewegt sich auch im weiteren Verlauf knapp unter der Nulllinie.

Auch der SLI folgt dem Leitindex auf rotes Terrain, während der SPI minimal im Plus steht. Zuvor war der SPI mit einem Plus von 0,02 Prozent bei 14'862.79 Zählern fast unverändert in den Handel gestartet, während der SLI zu Handelsbeginn um 0,07 Prozent auf 1'771,36 Zähler verlor.

Händler sprechen von einem Marschhalt, weil eindeutige Impulse fehlten. Zudem bekomme der eine oder andere Investor wegen der Nähe zum Jahreshoch allmählich kalte Füsse. Stand Freitagabend fehlten dem SMI nur noch gut 110 Punkte zum Jahreshöchststand, im März hatte er zeitweise mehr als 1'000 Punkte darunter notiert. Die Vorgaben sind derweil uneinheitlich. In den USA ging es am Freitag abwärts, nachdem Hoffnungen auf eine baldige Zinspause der US-Notenbank einen Dämpfer erhalten hatten. In Asien sind die Kurstableaus am Montagmorgen hingegen mehrheitlich grün gefärbt. Eine abwartende Haltung nehmen viele Investoren auch ein, weil die Q1-Saison nun so richtig startet. In den kommenden Handelstagen melden sich mit Sika (Dienstag), Schindler (Donnerstag) und Holcim (Freitag) drei Grossunternehmen zu Wort. Die Ergebnisdichte bleibt jedoch noch dünn und wird sich dann aber nächste Woche zu einem wahren "Zahlensturm" zusammenbrauen. Mit von der Partie ist dann neben den drei Schwergewichten Nestlé, Roche und Novartis auch die künftige neue "Superbank" UBS.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann die Rally zum Start in die neue Woche zunächst fortsetzen - wenn auch etwas moderater.

Der DAX ging 0,20 Prozent höher bei 15'838,89 Punkten in die Sitzung. Im Anschluss büsst der deutsche Leitindex seine frühen Gewinne jedoch teilweise wieder ein und nähret sich der Nulllinie.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben trotz der jüngsten Börsenrally zunächst zuversichtlich.

"Die US-Berichtssaison hat neuen Schwung für europäische Aktien gebracht und insbesondere Aktien zyklischer Unternehmen liegen nun vorn", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Chartanalyst Christoph Geyer sieht bereits das Rekordhoch aus dem Jahr 2021 wieder in Reichweite, auch wenn es mit 16'290 Punkten ein gutes Stück entfernt ist.

WALL STREET

An der Wall Street gab es vor dem Wochenende überwiegend Verluste zu beklagen.

Der Dow Jones tendierte schwächer und verlor 0,42 Prozent auf 33'886,47 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls schwächer und rutschte um 0,35 Prozent auf 12'123,47 Zähler ab.

Entgegen des negativen Markttrends stieg der Bankensektor um 3,5 Prozent - gestützt von überzeugenden Quartalszahlen diverser Grossbanken.

Die am Vortag im Zuge unerwartet niedriger Inflationsdaten gespielte Hoffnung auf ein baldiges Zinserhöhungsende bekam Risse. Zwar passten schwache Einzelhandelsumsätze im März, die doppelt so stark wie von Ökonomen erwartet gesunken waren, noch ins Bild einer sich abkühlenden Konjunktur mit dann vielleicht sogar fallenden Zinsen. Auch die stärker als angenommen gesunkenen Importpreise standen dieser Überlegung nicht im Wege. Allerdings überraschte die stärker als prognostiziert gestiegene Industrieproduktion im März ebenso positiv wie die aufgehellte Stimmung unter US-Verbrauchern im April.

Daten und Fed-Verteter befeuern Zinsängste

Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg deutlicher als gedacht. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Insofern sprachen ausgabefreudige US-Konsumenten nicht für eine Rezession und auch nicht für eine nachgebende Inflation.

ASIEN

Die wichtigsten Indizes in Asien tendierten am Montag überwiegend aufwärts.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei mit einem minimalen Gewinn von 0,07 Prozent auf 28'514,78 Punkte.

In China stieg der Shanghai Composite letztlich um 1,42 Prozent auf 3'385,61 Zähler. Daneben legt in Hongkong der Hang Seng um 1,68 Prozent auf 20'782,45 Stellen zu.

Vielerorts hielten sich die Anleger zurück, nachdem ein Vertreter der US-Notenbank sich am Freitag für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen hatte. Die Geldpolitik müsse längere Zeit restriktiv bleiben und auch länger als an den Märkten derzeit erwartet werde, sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller. Zudem stehen in den kommenden Tagen einige wichtige chinesische Konjunkturdaten an, darunter am Dienstag das Bruttoinlandsprodukt. Anleger hoffen, dass sich die Wirtschaft Chinas nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen weiter erholt hat.

Am Montag erhielt der chinesische Aktienmarkt jedoch erst einmal Unterstützung von der heimischen Notenbank. Die People's Bank of China (PBoC) hat den Banken des Landes 170 Milliarden Yuan zum unveränderten mittelfristigen Zinssatz (MLF) von 2,75 Prozent zugeführt. Der unveränderte MLF wurde als positives Vorzeichen für die Entscheidung über den Leitzins später in diesem Monat gewertet.

