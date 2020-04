SMI gewinnt -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende mit klar positiver Tendenz. Der DAX kann Aufschläge verzeichnen. An Asiens Börsen ging es am Freitag bergauf.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt kann vor dem Wochenende Aufschläge verbuchen.

Der Leitindex SMI notierte zum Start in den letzten Handelstag der Woche noch zögerliche 0,16 Prozent höher bei 9'455,16 Punkten, kann seine Gewinne dann aber rasch weiter ausbauen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI bewegen sich ebenfalls auf grünem Terrain. Der SLI war zuvor mit plus 0,12 Prozent bei 1'366,08 Zählern, der SPI mit plus 0,35 Prozent bei 11'645,20 Indexeinheiten gestartet.

Zum Wochenschluss setzen sich Hoffnungsschimmer an der Börse durch und verhelfen den Märkten europaweit zu einem freundlichen Kursverlauf. Der SMI ist denn auch zunächst mit Aufschlägen von mehr als 2 Prozent gestartet. Mittlerweile sind die Gewinne zwar etwas geschmolzen, für eine positive Wochenbilanz reicht es aber allemal.

Die Aussicht auf ein schrittweises Ende des Lockdowns in vielen Ländern hellt die Stimmung merklich auf. Vor allem die phasenweise Wiederbelebung der US-Wirtschaft hat dabei Signalwirkung. Präsident Donald Trump sieht die baldige Wiedereröffnung der Wirtschaft als extrem wichtig an. Aber auch die Nachricht, dass der US-Konzern Gilead möglicherweise ein Mittel zur Behandlung von Corona-Patienten gefunden hat, sorge dafür, dass die Menschen langsam das Gefühl bekämen, die Kontrolle zurückzubekommen, heisst es. "Der Ausbruch scheint nicht zuletzt dank der vielen Massnahmen langsam wieder beherrschbar", fasst es ein Marktteilnehmer zusammen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Freitag weiter aufwärts.

Der DAX notierte zum Handelsbeginn 2,97 Prozent höher bei 10'607,35 Punkten und legt auch weiterhin zu.

Eine deutliche Erholung am deutschen Aktienmarkt bringt dem DAX am Freitag in letzter Minute wohl doch noch ein positives Wochenergebnis ein. Dank neuer Hoffnungstreiber in der Corona-Krise kletterte der Leitindex zur Mittagszeit um mehr als drei Prozent.

Für Rückenwind sorgte der späte Dreh ins Plus an den US-Börsen am Vorabend. Am Freitag sieht es nun in New York nach weiteren deutlichen Kursgewinnen aus.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda verwies unter anderem auf Nachrichten, die Hoffnungen auf eine Verbesserung der Corona-Lage geweckt hätten. So gebe es erneut vage Berichte über ein womöglich wirksames Medikament. Mit dem Mittel Remdesivir des Pharmaunternehmens Gilead soll es bei Tests einige Erfolge gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 gegeben haben.

Ausserdem gab US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Freitag seinen Drei-Phasen-Plan für den Weg zurück zur Normalität bekannt. Eine landesweite Schliessung könne keine langfristige Lösung sein, sagte er im Weissen Haus. "Wir müssen eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir wollen sie sehr, sehr schnell zurückhaben", sagte der US-Präsident. Einen genauen Zeitplan beinhalten seine Richtlinien jedoch nicht.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen positive Vorzeichen aus.

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial startete etwas fester, zeigte sich jedoch kurz darauf deutlich in der Verlustzone und pendelte dann immer wieder Richtung Nulllinie. Schlussendlich stieg er 0,14 Prozent auf 23'537,68 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ Composite eröffnete den Handel daneben klar höher und verteidigte seine Gewinne. Er ging 1,66 Prozent im Plus bei 8'532,36 Indexeinheiten aus dem Handel.

Noch vor der Startglocke an der Wall Street haben weitere Konjunkturdaten Zeugnis vom verheerenden Einfluss der Corona-Krise auf die US-Wirtschaft abgelegt. Sowohl die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, der Philadelphia-Fed-Index für April und die Märzdaten zu den Baubeginnen und -genehmigungen fielen schwächer aus, als es die ohnehin schon düstere Prognosen von Volkswirten nahegelegt hatten.

Geschäftszahlen hat vorbörslich die Bank Morgan Stanley vorgelegt. Wie andere grosse US-Banken an den beiden Vortagen meldete auch Morgan Stanley einen überraschend deutlichen Gewinneinbruch.

ASIEN

An den Börsen in Asien dominierten am Freitag die Bullen.

In Japan gewann der Nikkei bis zum Handelsende 3,15 Prozent auf 19'897,26 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite derweil 0,66 Prozent höher bei 2'838,49 Indexpunkten. In Hongkong legte der Hang Seng um 1,56 Prozent zu auf 24'380,00 Zähler.

Nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallene Konjunkturzahlen aus China haben die Anleger zum Wochenausklang an den asiatischen Börsen in Kauflaune versetzt. Das chinesische BIP brach im ersten Quartal 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie zwar wie erwartet ein, das Minus im Jahresvergleich von 6,8 Prozent fiel aber deutlich günstiger aus als der von Ökonomen erwartete Absturz um 8,3 Prozent.

Ähnlich bei der Industrieproduktion im März: Sie sank um 1,1 Prozent und damit längst nicht so stark wie mit 7,5 Prozent prognostiziert. Im Monatsvergleich schoss sie um 32 Prozent nach oben, worin sich das allmähliche Wiederhochfahren der chinesischen Wirtschaft nach dem Stillstand im Februar widerspiegelt.

Für Zuversicht bei den Anlegern sorgte daneben, dass US-Präsident Donald Trump eine schrittweise Lockerung der Corona-Beschränkungen in den USA angekündigt hat. Das wirtschaftliche Leben soll in drei Phasen wieder hochgefahren werden, "vorsichtig" Schritt für Schritt und "Bundesstaat für Bundesstaat".

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires