Hoffnung auf Annäherung im Ukraine-Krieg: Asiatische Börsen klettern weiter

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte zulegen.

Der SMI bewegte sich am Mittwoch klar in der Gewinnzone, nachdem er bereits höher gestartet war. Zuletzt ging es noch um 1,87 Prozent aufwärts auf 11'900,96 Punkte.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten der positiven Tendenz des Leitindex nach einer freundlichen Eröffnung. Sie legten letztendlich um 2,80 Prozent auf 1'889,48 Zähler bzw. 1,99 Prozent auf 15'105,67 Einheiten zu.

Das wilde Auf und Ab an den Finanzmärkten sorgte auch zur Wochenmitte für deutliche Kursbewegungen bei zahlreichen Einzelwerten. Wirklich nachvollziehbar seien einige der Bewegungen nicht, war von zahlreichen Händlern zu hören. "Die Märkte waren in den letzten Tagen ein einziges Durcheinander, bei dem der Schwerpunkt auf dem Spin und nicht auf der Substanz lag", kommentierte ein Stratege. Dies lag einerseits an der anhaltend kriegerischen Auseinandersetzung zwischen der Ukraine und Russland.

Vor allen aber die steigenden Corona-Infektionszahlen in zahlreichen Ländern Europas und Asiens haben viele Investoren zuletzt verschreckt und die Sorgen um eine weitere Verschlechterung der Lieferketten geschürt. Mit dem am Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed dürfte das Thema Ukraine-Krieg allerdings "etwas in den Hintergrund gedrängt werden", meinte ein Händler. "Das Fed muss und wird auf die massiv gestiegene Inflation reagieren und den Leitzins anheben - dass eine Erhöhung kommen wird, ist also klar." Die Frage sei daher: wie stark hebt sie an?, so ein Analyst: "Eine Erhöhung um einen Viertel Prozentpunkt sind das Minimum, in der aktuellen Lage wären 50 Basispunkte allerdings eher angebracht."

DEUTSCHLAND

Der DAX verbuchte am Tag der US-Leitzinsentscheidung Gewinne.

Der DAX eröffnete die Sitzung deutlich höher und schaffte damit den Sprung über die 14'000-Punkte-Marke. Im Verlauf konnte er weiter zulegen, sodass er am Abend letztendlich noch 3,76 Prozent auf 14'440,74 Punkte gewann.

"Die Hoffnung auf eine Feuerpause in der Ukraine und die Entspannung im Energiesektor lässt Anleger aufatmen", schrieb Timo Emden von Emden Research. Wegen der erhofften Entspannung in der Ukraine hatte sich auch die Lage an den Ölmärkten zuletzt entspannt, was auch der Wall Street zur Wochenmitte weiter Auftrieb gab.

Aufmunternd wirkten auf die Börsianer zuletzt etwas mildere Äusserungen aus Moskau. Russlands Aussenminister Sergej Lawrow sprach von der Hoffnung auf einen Kompromiss mit der Ukraine. Aus dem Kreml verlautete, ein neutraler Status der Ukraine sei ein mögliches Modell für die Zukunft.

Für Aufsehen sorgte auch, dass der Internationale Gerichtshof angeordnet hat, dass Russland sofort die militärische Gewalt in der Ukraine beenden muss. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen gab am Mittwoch in Den Haag einer Klage der Ukraine gegen Russland statt. Russland selbst blieb der Verlesung der Entscheidung im Friedenspalast fern.

WALL STREET

An der Wall Street griffen Anleger im Mittwochshandel zu.

Der Dow Jones begann die Sitzung etwas fester und stieg anschliessend weiter. Nach dem Zinsentscheid fiel er jedoch ins Minus zurück. Anschliessend wechselt er mehrmals die Richtung, konnte letztlich jedoch 1,55 Prozent auf 34'063,10 Punkte zulegen. Der NASDAQ Composite legte zum Start kräftig zu und verblieb auf grünem Terrain. Sein Schlussstand: 13'436,55 Zähler (+3,77 Prozent).

Die Währungshüter hoben den Leitzins angesichts der hohen Inflation wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent an. Bis zum Ende des Jahres rechnet die Fed aber mit einem Anstieg des Leitzinses bis auf 1,9 Prozent, wie aus ihren neuen Prognosen hervorgeht. Das lag im Rahmen der Markterwartungen. Die Notenbanker selbst hatten im Dezember lediglich insgesamt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr um je 0,25 Punkte angedeutet. Auch soll die durch Corona-Notprogramme angeschwollene Fed-Bilanz reduziert werden, was dem Finanzmarkt Liquidität entziehen würde.

Vor dem Zinsentscheid hatten vor allem Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt für gute Stimmung gesorgt. Die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau über ein Kriegsende wurden konkreter. Es würden Dokumente ausgearbeitet für mögliche direkte Gespräche zwischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak laut einem Interview mit dem US-Sender PBS.

ASIEN

Die Anleger in Asien greifen auch am Donnerstag kräftig zu.

In Japan steigt der Nikkei gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 3,47 Prozent auf 26'656 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 2,02 Prozent auf 3'233 Indexpunkte an. In Hongkong weist der Hang Seng derweil bei 21'207 Zählern erneut einen satten Gewinn von 5,57 Prozent aus.

Die Börsen in Asien setzen ihre Erholung am Donnerstag fort, unterstützt von positiven Vorgaben der Wall Street. Nachdem die US-Notenbank am Mittwoch erwartungsgemäss die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht hat, fällt ein Unsicherheitsfaktor zunächst weg. Die Federal Reserve signalisierte weitere Zinsschritte in dieser Grössenordnung bei jeder ihrer Sitzungen bis zum Ende des Jahres, um die hohe Inflation zu bekämpfen. Fed-Chef Jerome Powell hält die heimische Wirtschaft jedoch für stark genug, dies zu verkraften, und sieht keine Gefahr einer Rezession.

Hoffnungsvoll stimmen auch Berichte über Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges, auch wenn die russischen Angriffe auf Ziele im Nachbarland unvermindert weitergehen. Die Ölpreise, die nach der russischen Invasion in der Ukraine kräftig gestiegen waren, sind immerhin schon auf Vorkriegs-Niveau zurückgefallen, was Inflationsängste lindert.

Und nicht zuletzt hat China die Gemüter beruhigt, indem es am Mittwoch Unterstützung für die heimische Wirtschaft zusagte, um die Folgen der jüngsten Corona-Pandemiewelle im Land zu lindern. Die japanische Börse erhält zusätzliche Unterstützung vom schwächeren Yen, der vor allem exportorientierten japanischen Unternehmen zugutekommt. Mit der wieder gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger ist die als sicherer Hafen in Krisenzeiten geltende japanische Währung nicht mehr gefragt. Das Erdbeben in der Region Fukushima vom späten Mittwoch (Ortszeit) belastet nicht.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires