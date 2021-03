SMI vor tieferem Start -- DAX schwächelt vorbörslich -- Börsen in Fernost marginal leichter

SCHWEIZ

Marktteilnehmer am heimischen Aktienmarkt dürften es zur Wochenmitte ruhig angehen lassen.

Der SMI schwächelt im vorbörslichen Geschäft.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI dürften ebenfalls mit etwas tieferen Notierungen in den Handel gehen.

Händler verweisen auf die Impfprobleme in Europa, die eine konjunkturelle Erholung und damit eine steigende Nachfrage verzögern könnten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notiert vorbörslich knapp im Minus.

Der DAX steht leicht unterhalb der Nulllinie.

Der DAX dürfte sich am Mittwoch zunächst etwas weiter von seinem neuen Rekordhoch bei 14'601 Punkten entfernen. Tags zuvor hatte das Börsenbarometer auf seine Rekordserie aus der Vorwoche noch rund 6 Punkte aufgesattelt, bevor die Gewinne etwas zusammenschmolzen. Börsianer halten den Motor kurzfristig für etwas überhitzt.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich.

Der Dow Jones ging nahezu unbewegt bei 32'966,75 Punkten in die Sitzung und gab im Verlauf nach, so dass zum Handelsende ein Minus von 0,39 Prozent auf 32'824,90 Punkte verbucht wurde.. Der NASDAQ Composite eröffnete mit leichten Zuschlägen von 0,47 Prozent auf 13'523,17 Punkte und begab sich im Verlauf auf Richtungssuche, bevor es mit einem Aufschlag von 0,09 Prozent bei 13'471,57 Zählern in den Feierabend ging.

Zuletzt nicht weiter gestiegene Renditen halfen besonders den Technologiewerten zwischenzeitlich, ihre Erholung fortzusetzen. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt bei 1,60 Prozent, knapp unter dem Jahreshoch.

Im Blick hatten die Akteure derweil weiter das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Die Notenbank dürfte dabei trotz des verabschiedeten Hilfspakets und der steigenden Renditen auf Kurs bleiben und ihre lockere Geldpolitik bestätigen. Fed-Präsident Jerome Powell hatte wiederholt betont, dass die Notenbank fest entschlossen sei, geduldig zu sein. Es wird daher erwartet, dass die Fed ihre Botschaft wiederholt, dass sie noch weit von ihren Zielen entfernt sei. Es werde dennoch auf mögliche Aussagen hinsichtlich des jüngsten Anstiegs der Renditen geschaut, heisst es.

ASIEN

Der Handel an den asiatischen Börsen ist am Mittwoch von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt.

Der japanische Leitindex Nikkei büsst marginale 0,02 Prozent ein auf 29'914,33 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,03 Pozent tiefer bei 3'445,62 Zählern, während der Hang Seng in Hongkong 0,05 Prozent auf 29'011,92 Einheiten abgibt.

An den meisten Plätzen werden leichte Verluste verzeichnet, womit sie den Vorgaben des Dow-Jones-Index vom Dienstag folgen. Viele Teilnehmer zeigen sich risikoscheu wegen der bevorstehenden Sitzung der US-Notenbank. Für Spannung sorgt vor allem die Frage, ob und wie die Bank auf die zuletzt deutlich gestiegenen Anleiherenditren reagieren wird, die zwischenzeitlich Auslöser umfangreicher Verkäufe an den globalen Aktienmärkten waren.

Die Risikoaversion spiegelt sich auch in den Käufen von vermeintlich sicheren Anlagen, wie etwa dem Dollar, dem Yen oder auch Gold. Bereits am Vortag nach Börsenschluss in Ostasien hatten sich der Dollar und die japanische Währung kräftig verteuert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires