SMI vorbörslich mit Gewinnen -- DAX dürfte zulegen -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter

Der heimische Markt dürfte sich am Dienstag etwas von seinen Verlusten erholen. Der deutsche Leitindex wird ebenfalls mit Aufschlägen erwartet. Die Märkte in Fernost verzeichnen am Dienstag mehrheitlich verhältnismässig geringe Abgaben.

SCHWEIZ

Am Dienstag dürfte am Schweizer Aktienmarkt Erholung angesagt sein.

Der Leitindex SMI tendiert vorbörslich auf grünem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI hatten am Vortag noch herbe Verluste erlitten.

Mit einer volatilen Aufwärtsbewegung rechnen Händler am Dienstag an Europas Börsen. "Von Versuchen einer Bodenbildung wollen viele noch nicht sprechen", sagt ein Händler. Es gebe zwar Schnäppchenjäger, die meisten würden den Markt aber als "uninvestierbar" bezeichnen. Erst fallende Ansteckungsraten würden den Boden einleiten. Die Panikverkäufe an Wall Street mit einem 13-Prozent-Crash zeigten, dass ein Einpreisen der aktuellen Informationen kaum möglich sei. Selbst Gold wurde verkauft, weil Investoren Liquidität benötigen. Dazu kommt die Angst vor kompletten Börsenschliessungen, bei denen Anleger auf ihren Aktien sitzenbleiben müssen. Den Anfang haben bereits die Phillipinen gemacht. Logisch ist dies nach Ansicht vieler Marktteilnehmer, da auch die Länder ihr Alltagsleben herunterfahren. In Europa fährt Frankreich nun das öffentliche Leben am stärksten herunter. Selbst US-Präsident Trump scheint mittlerweile die Krise erkannt zu haben. In Japan soll die Mehrheit der Bevölkerung für eine Verschiebung der Olympischen Spiele sein.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag mit freundlicher Tendenz erwartet.

Der DAX dürfte sich mit positiven Vorzeichen präsentieren.

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach den abermals heftigen Verlusten zum Wochenauftakt zunächst eine Stabilisierung an. Am ersten Handelstag der Woche hatte der DAX wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie einmal mehr deutlich verloren. Sollte der DAX mit einem leichten Plus eröffnen, wird es vor allem darauf ankommen, wie lange er die Gewinne hält. In den vergangenen Wochen hatte es in den ersten Handelsstunden immer wieder mal Kursgewinne gegeben, die dann aber meistens nicht lange hielten. Am Montag hatte nach zwischenzeitlich zweistelligen Verlusten am Ende ein Minus von 5,31 Prozent auf 8'742,25 Punkte auf der Kurstafel gestanden. Damit summiert sich das Minus in dem seit etwas mehr als drei Wochen anhaltenden Corona-Crash auf fast 36 Prozent.

WALL STREET

Der US-Aktienmarkt wurde am Montag erneut von den Sorgen um das Coronavirus und dessen Auswirkungen belastet.

Der Dow Jones war mit einem satten Abschlag in den Handel gestartet, blieb auch anschliessend tief in der Verlustzone und schloss 12,93 Prozent leichter bei 20'188,52 Punkten. Auch der Techwerte-Index Nasdaq-Composite behielt nach einem sehr schwachen Handelsstart seine katastrophale Tendenz bei und beendete den Tag schliesslich mit einem heftigen Minus von 12,32 Prozent bei 6'904,59 Zählern.

Panikartige Verkäufe bescherten den US-Börsen zu Wochenbeginn im Einklang mit der Entwicklung in Europa massive Kursverluste. Gleich zum Start stürzten die US-Indizes ab, worauf nach den Regeln der US-Börsen Handelsunterbrechnungen ausgelöst wurden. Sie sollen allzu heftige Kursausschläge bremsen und für eine Beruhigung des Handels sorgen.

Nach der Wiederaufnahme des Handels weiteten sich die Verluste aber zunächst dennoch aus. Gleichwohl machte sich im Verlauf des Handels etwas Entspannung breit, abzulesen an deutlich von den Tagestiefs erholten Aktienkursen. Die Angst vor nicht mehr zu kontrollierenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die globale Wirtschaft hatte die Finanzmärkte jedoch fest im Griff. Gegenmassnahmen wirtschafts- und finanzpolitischer Seite kamm dagegen nicht an, auch nicht die diversen Massnahmen der Notenbanken.

Ganz im Gegenteil schürte die überraschende massive Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) vom Sonntag eher Ängste als dass sie die Anleger beruhigte. Das Timing spät am Sonntag und kurz vor Öffnung der Märkte in Asien werde vom Markt als Zeichen der Panik gewertet, zumal am Dienstag und Mittwoch ein reguläres Treffen anstehe, sagte David Madden, Analyst bei CMC Markets. Auch wenn er die Massnahmen an sich für gerechtfertigt halte. Und Fondsmanager Lale Topcuoglu von JOHCM sagte bereits am Sonntag: "Die Fed tut alles, was sie kann". Dazu gesellte sich ein verheerend schlecht ausgefallener Empire State Manufacturing Index.

Die Fed senkte am Sonntagabend den Leitzins um 100 Basispunkte auf 0,00 bis 0,25 Prozent und auch weitere Zinssätze. Der Tagesgeldzielsatz ist nun so niedrig wie zuletzt Ende 2015. Darüber hinaus kündigte die Fed neue Ankäufe von Anleihen und Hypothekenpapieren an. Ausserdem erhöht sie die weltweite Versorgung mit Dollar-Liquidität im Konzert mit anderen wichtigen Zentralbanken. In seiner Stellungnahme zu den geldpolitischen Massnahmen sagte Fed-Chef Jerome Powell, dass die Coronavirus-Pandemie die US-Wirtschaft im zweiten Quartal beeinträchtigen werde. Die Aussichten für die Zeit danach hingen vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Die schon zweite Notfall-Zinssenkung der US-Notenbank innerhalb von zwei Wochen werde am Markt als Akt der Verzweiflung gesehen, kommentierte Terence Wong, CEO von Azure Capital in Singapur, die negative Reaktion an den Börsen. Die Notenbank verschiesse damit innerhalb kürzester Zeit ihr Pulver. Eine weitere Lockerung der Geldpolitik sei nun nicht mehr möglich, so seine Einschätzung. Die Fed selbst hatte im begleitenden Kommentar zu ihren drastischen Massnahmen dagegen betont, damit nicht am Ende ihrer Möglichkeiten zu sein. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen derweil mit einem Einbruch des US-Bruttoinlandsprodukts um 5 Prozent im zweiten Quartal.

ASIEN

Am Dienstag zeigen sich Asiens Börsen mehrheitlich etwas leichter.

In Japan gibt der Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,20 Prozent ab auf 16'968,48 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite 0,60 Prozent abwärts auf 2'772,42 Zähler. Der Hang Seng verzeichnet dagegen einen kleinen Zuwachs von 0,22 Prozent auf 23'115,20 Indexeinheiten.

Mehrheitlich weiter Abgabedruck herrscht am Dienstag an den asiatischen Aktienmärkten. Belastet auch vom Ausverkauf an der Wall Street am Vortag. Die Volatilität bleibt zudem hoch. Denn die nahezu ungebremste Ausbreitung des Coronavirus, vor allem in Europa, versuchen die dortigen Regierungen mit drastischen Massnahmen, die das öffentliche Leben weitgehend lahm legen, einzudämmen. Damit steigen auch die negativen Einflüsse auf die Konjunktur.

"Bisher sind die Märkte nicht davon überzeugt, dass solche Massnahmen ausreichen werden, um einen starken Anstieg der Insolvenzen und der Arbeitslosigkeit zu verhindern", so Mark Haefele, Chief Investment Officer von UBS Global Wealth Management. "Um die Märkte zu beruhigen, wenn keine besseren Nachrichten über die Verbreitung des Virus vorliegen, müssen sich die Regierungen möglicherweise stärker engagieren, um Unternehmen und Einzelpersonen zu unterstützen, die durch den Virusausbruch mit Problemen konfrontiert sind", ergänzt der Teilnehmer.

Auch die überraschende massive Zinssenkung der US-Notenbank am Wochenende hat nicht zur Beruhigung der Märkte beigetragen. Im Gegenteil: Die Investoren fürchten derzeit noch wesentlich negativere Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die globale Konjunktur. Vor allem in den USA dürfte die Ausbreitung des Virus erst an ihrem Beginn stehen, so ein Teilnehmer. Hier seien die Auswirkungen noch nicht absehbar.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires