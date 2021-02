SMI und DAX im Minus -- Asiens Märkte gespalten

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Mittwoch nach. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ebenfalls in der Verlustzone. An den Aktienmärkten in Fernost geht es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.

SCHWEIZ

In der Schweiz geht es am Mittwoch abwärts.

Der SMI eröffnete mit einem kleinen Minus von 0,37 Prozent bei 10'867,78 Zählern. Im Anschluss fällt er weiter zurück.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI notieren ebenfalls auf rotem Terrain.

Zur Wochenmitte geht es am Schweizer Aktienmarkt zunächst nach unten. Am Vorabend hatte der Leitindex SMI nach fünf freundlichen Handelstagen erstmals wieder mit einem knappen Minus geschlossen. Insgesamt fehle es aktuell an Impulsen, heisst es von Händlerseite. So scheine nach oben der Deckel drauf, aber auch nach unten komme kein grösserer Verkaufsdruck auf. Die aktuellen Abgaben werden mit Gewinnmitnahmen erklärt. Frische Impulse dürften erst am Nachmittag von neuen US-Daten ausgehen, heisst es aus Marktkreisen. Dann werden in den USA Daten zu den Erzeugerpreisen, zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion möglicherweise zu einer Neueinschätzung der Inflationsgefahren führen. Am Abend steht noch die Veröffentlichung des Fed-Sitzungsprotokolls an. Es dürfte laut Marktteilnehmern die Vorstellung verstärken, dass das Fed die Zinsen für einen längeren Zeitraum niedrig halten werde.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch agieren Anleger in Deutschland weiterhin vorsichtig.

Der DAX stand zur Eröffnung 0,26 Prozent tiefer bei 14'028,10 Punkten und baut seinen Verlust weiterhin aus.

Der DAX entfernt sich am Mittwoch wieder von seinem Rekordhoch bei 14.169 Punkten. Seinen bisherigen Höchststand hatte der DAX vor einer Woche erreicht, eine Rekordrally ist jedoch ausgeblieben. Die inzwischen deutlich gestiegenen Anleiherenditen beginnen nun doch an den Nerven zu sägen, sagten Experten einmütig. Bislang hatten sich die Anleger noch nicht sonderlich beirren lassen davon, dass gerade US-Bonds mit langen Laufzeiten langsam wieder zur Investmentoption werden. Nun habe es doch leichte Gewinnmitnahmen am gut gelaufenen Aktienmarkt gegeben, erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Mislav Matejka, Aktienmarktstratege bei JPMorgan, hatte die die Anleger mit Blick auf das Thema Zinsen zu Wochenbeginn jedoch beruhigt. Er geht davon aus, dass die Aktienmärkte auch mit einem weiteren Renditeanstieg gut zurechtkommen.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich nach dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Tendenzen.

Der Dow Jones ging am Dienstag höher in den Handel und verblieb auch in der Gewinnzone. Er schloss letztlich 0,2 Prozent höher bei 31'521,76 Punkten. Auch der NASDAQ Composite startete fester. Allerdings fiel im Verlauf ins Minus, wo er letztlich 0,34 Prozent schwächer bei 14'047,50 Stellen aus dem Handel ging. Bereits kurz nach dem Handelsstart markierten beide Indizes neue Höchststände.

Nach dem verlängerten Wochenende haben die wichtigsten US-Indizes am Dienstag allesamt erneut Rekorde aufgestellt. Angetrieben von etwas mehr Optimismus in der Corona-Krise und der Hoffnung auf ein baldiges US-Konjunkturpaket konnte der Dow Jones erstmals die Marke von 31'600 Punkten überwinden.

Am Montag hatte der Handel am "George Washington Day" pausiert. Nun hofften Anleger wieder, dass sich die Wirtschaft mit den fortschreitenden Impfkampagnen und sinkenden Neuinfektionszahlen von der Corona-Krise rasch erholen wird. Frühindikatoren scheinen ein solches Szenario zunehmend zu untermauern. Dies galt am Dienstag für den Empire-State-Index für den Monat Februar, der doppelt so hoch ausfiel als erwartet. Er misst die Geschäftstätigkeit des Produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York.

ASIEN

Zur Wochenmitte finden die Märkte in Asien keine einheitliche Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt aktuell 0,53 Prozent auf 30'307,43 Punkte ab. (7.23 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite am vergangenen Mittwoch um 1,43 Prozent auf 3'655,09 Punkte nach oben. Der Handel bleibt hier noch bis zu diesem Mittwoch geschlossen. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 1,06 Prozent auf 31'077,20 Zähler.

Die Rally an den asiatischen Aktienmärkten legt am Mittwoch eine Pause ein, die Anleger nehmen Gewinne mit. Die Indizes geben nach dem Erreichen von Rekord- oder Langzeithochs überwiegend nach. Als Bremser wirke dabei auch der beschleunigte Anstieg der Renditen in den USA, heisst es. Dazu passend zeigt sich der Dollar auf breiter Front etwas fester.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires